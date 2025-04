Francisco y su amistad con un joven ucraniano: “Que nadie diga nunca que no amo a Ucrania”

Una historia hecha de cartas y encuentros entre el Papa, pastor de todos, y Denys Koliada, protestante, testigo de las atrocidades de la guerra. Un vínculo que nació de las críticas del muchacho al Papa y continuó a través de un intercambio continuo de cartas y 25 encuentros en Santa Marta. Sufrió por Ucrania, me preguntó por el pueblo. Me dijo: «Los ucranianos tienen el derecho y el deber de defenderse».

Salvatore Cernuzio – Ciudad del Vaticano

Antes de la reunión hubo un enfrentamiento. Antes de las aproximadamente 80 cartas de apoyo espiritual durante la guerra, antes de los 25 encuentros en Santa Marta, antes de establecer una relación filial y llegar a un punto de confianza tal como para exclamar – frente a las críticas recibidas en Ucrania por algunas de sus expresiones – «no tienes derecho a decir que no amó a Ucrania», entre el Papa Francisco y Denys Koliada, un ucraniano de 30 años, hubo, de hecho, un enfrentamiento. Es el joven de Kaniv, un pequeño pueblo a orillas del Dniéper, quien comparte su testimonio con los medios vaticanos, en estos días de dolor por la muerte del Papa en los que, dice, lo único que quiere es rendir homenaje a quien fue padre y guía en el momento más oscuro para su país.

Cuando comenzó la invasión a gran escala de Ucrania, envié al Papa Francisco cartas escritas por niños, a través de un pastor argentino, Alejandro, un viejo amigo suyo de Buenos Aires. Palabras de miedo, de pérdida, de oraciones por la paz… Poco después escuché algunas declaraciones del Papa sobre la guerra. Me hicieron daño. No porque quisiera hacer daño, sino porque nosotros, en Ucrania, vivíamos en el epicentro del dolor. Y, a veces, incluso una buena palabra, si no se contextualiza, puede cortar como un cuchillo. Le escribí una carta sincera, incluso dura, que concluía así: “Ucrania tiene para ti la pregunta de Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas?”. No esperaba una respuesta. No lo esperaba. ¿Quién necesita otra voz de un país donde todo el mundo grita? Pero el Papa me respondió al día siguiente. Simplemente, sin más: «Ven. Quiero que me lo digas en persona. Necesito oírlo de ti».

Un encuentro en Santa Marta entre el Papa y el joven Denys

El derecho y el deber de defenderse

Y Denys, hijo de una familia protestante y ex alumno de la Universidad Católica Ucraniana, fue a Santa Marta. Fue allí ,no sin un miedo inicial, pero también con la curiosidad de conocer a ese Papa que le pareció siempre "un pastor que nunca tuvo miedo de escuchar incluso a quien se acercaba a él con dolor y acusaciones".

Así empezó nuestra historia. No fue una audiencia sino el encuentro entre una herida y un corazón que buscaba diálogo. Ese día llegué con un grupo pequeño: yo, mi profesor Myroslav Marynovych (ex preso político del Gulag), el pastor Alejandro y algunos amigos. No llevamos nada con nosotros excepto la esperanza de ser escuchados. Y el Papa nos recibió y nos dedicó una hora y media. Pero lo más significativo no fue el tiempo, sino la forma en que escuchó. Sin defenderse. Sin justificarse. Escuchó, inclinándose hacia delante, recordando nombres, haciendo preguntas, buscando aclaraciones. Nos habló de uno de sus maestros, el beato Vladyka Chmil, un sacerdote ucraniano que murió en un campo de concentración porque no renunció a ser pastor de todos, incluso de sus enemigos. Y en esa ocasión pronunció una frase sencilla, pero para mí muy importante: «Los ucranianos no solo tienen el derecho, sino también el deber de defenderse. Porque quienes no se defienden están cerca del suicidio».

Preocupación por los soldados, los prisioneros, las viudas y los niños.

Con el joven Denys, rebautizado en broma por Francisco como el "protestante uniata", la historia continuó incluso después de aquella audiencia. «Dame tu dirección. Te escribiré —le aseguró el Papa. De ahí una serie de cartas, unas ochenta, que el niño guarda en casa y que actualmente considera un tesoro personal.

Le conté lo que pasaba en el frente, le conté las historias de los soldados, de los prisioneros, de los capellanes, de las viudas, de los niños. Y él… recordó. Recordó los nombres. Estaba preguntando por ellos. En una de las cartas que me escribió: “¿Cómo está Gennady?” (Capellán militar ucraniano). ¿Y tu esposa cómo se siente? ¿Y esos niños? ¿Están todos vivos después de los bombardeos?

Denys entrega algunos regalos al Papa Francisco

Llevando la cruz

Además de las cartas entre Francisco y este “querido muchacho”, como lo llamaba, hubo 25 encuentros en el Vaticano. Nunca se hicieron públicos, ocurrieron solo para escucharse unos a otros: la historia de Denys y las historias de un pueblo en guerra que él le contaba, las palabras del pastor que era el padre de todos. «Una presencia verdadera, silenciosa y obstinada».

Cuando me llené de ira –la ira de quien ve niños morir todos los días, de quien ve hogares destruidos, esperanzas destrozadas– le escribí. Y no siempre con moderación, a veces con dureza y desesperación. Siempre me respondía: «No lleves tu cruz solo. Incluso Cristo necesitó a Simón», me repetía varias veces. Como si supiera que volvería a caer, que querría abandonar este campo de dolor. Y en esas palabras encontré la fuerza para quedarme. Recuerdo bien una de nuestras conversaciones. Pude ver lo cansado que estaba. Entonces le sugerí: «Querido Padre, no cargues solo con tu cruz. La cruz también lleva el peso de la solidaridad con el rebaño».

Soy un pecador, pero no tienes derecho a decir que no amo a Ucrania.

Hay otra frase que Denys Koliada nunca olvidará. Fue un momento en el que muchos en Ucrania criticaron duramente al Papa Francisco por algunas de sus declaraciones. Me encontré con él y le dije: «En Ucrania hay muchos heridos. Muchos dicen que no nos amas." Simplemente, me respondió:

Puedes decir que soy un pecador. Y tendrás razón. Pero no tienes derecho a decir que no amo a Ucrania.

No pude permanecer en silencio ante el hecho de que la guerra es un mal. Y esas palabras sobre la paz, si no se explican bien, pueden sonar como una ofensa para los que están muriendo. Fui a esa reunión como un hombre que estaba sufriendo. Le dije: «Su Santidad, hasta una buena palabra puede convertirse en una herida si no se explica a alguien que grita de dolor. Incluso las mejores intenciones necesitan claridad, cuando se trata de guerra». Me miró a los ojos y dijo: «Gracias por decírmelo. Quizás me equivoqué. Si es necesario, vuelve. Hablemos de esto otra vez. Quiero entender».

El dolor de la crueldad hacia las personas

A veces era el propio Papa quien tomaba la iniciativa y contactaba con el muchacho. Lo hizo cuando vio imágenes de las torturas sufridas por los soldados ucranianos. Es horrible. Este es su Vía Crucis… Pero no solo son testigos del sacrificio. Son testigos de la Resurrección —escribió una vez—. «Él sabía muy bien lo que estaba pasando. “Y sufrió mucho por ello”, dice Denys.

La crueldad nunca lo hizo duro. Al contrario, permaneció gentil, capaz de escuchar, de recordar, de orar por personas que tal vez nunca habría conocido. Y creo que esa fue precisamente su verdadera respuesta a la guerra: no con justificaciones, no con teoría, sino con una compasión que no se rinde. Con un amor que no tiene miedo de estar cerca de las heridas. Vi a un hombre que realmente estaba tratando de estar cerca. Y también vi con qué frecuencia, de manera cruel y deliberada, sus palabras eran sacadas de contexto. Cómo se construyó la imagen de un Pontífice indiferente, sin escuchar lo que realmente decía

Reunión en Casa Santa Marta

Buenas obras en silencio

El Papa no dejó de brindar apoyo material a las viudas, a los huérfanos, a los ex prisioneros y a los heridos. Le dije: «Quizás deberíamos contar estas cosas, que la gente lo sepa». Y sonrió y respondió: «Las buenas obras necesitan silencio».

No se centró sólo en apelaciones y declaraciones; Él se preocupaba por la gente real. Las caras. Las historias. Mujeres que habían perdido a sus maridos. Niños sin padres. Los que habían regresado de la prisión. A menudo, vi su emoción cuando le contaba historias de guerra. Pero también la esperanza en sus ojos cuando hablaba del coraje de los voluntarios, de los médicos, de los soldados que, a pesar de todo, no habían perdido su humanidad.

Alguien que supiera escuchar

Esta es la imagen que permanece para Denys ahora que el Papa Francisco ya no está con nosotros: "Me siento como un huérfano", confiesa, "como alguien que ha perdido a un amigo que no tenía miedo de mis lágrimas, mi rabia, mis preguntas. A menudo, pienso en sus cartas, en la recomendación: "Rezo por ti. Reza también por mí.” Y de vez en cuando, instintivamente, levanto el teléfono para escribirle, como siempre hacía cuando el dolor era intenso. Pero esta vez no habrá respuesta.

Le extraño. Mucho. Pero junto con este dolor, siento una profunda gratitud. Gratitud por haber tenido a alguien que supo escucharme, que estuvo cerca de mí aún cuando no tenía respuestas que darme.