El Papa regala una estatua de Nuestra Señora de Luján a la Católica y al Gemelli

Toda una sorpresa para la rectora Beccalli que, al dirigirse a rendir homenaje al féretro del Papa en la Casa Santa Marta, encontró un regalo que Francisco había pensado en señal de agradecimiento por los cuidados recibidos.

Vatican News

Una estatuilla que representa a Nuestra Señora de Luján adornada con el típico manto blanco y celeste es el regalo que recibió, tras el fallecimiento del Papa Francisco, la rectora de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, Elena Beccalli, que la encontró en la Casa Santa Marta adonde había acudido para el homenaje a los restos del Pontífice. Se trata -se lee en un comunicado de la universidad- de un último regalo del Papa, una señal de agradecimiento tras el afectuoso encuentro del pasado 16 de abril, durante el cual había expresado una vez más su gratitud a los responsables y al personal de la Fundación Policlínica «A. Gemelli», de la Universidad Católica y de la Dirección de Salud e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano por los cuidados recibidos durante su larga estancia en el hospital en las últimas semanas. La presencia de Nuestra Señora de Luján ahora en la Universidad vuelve aún más memorable ese momento.

«La miraré una vez más -había dicho Francisco en el mensaje de 2020 durante la pandemia, al arzobispo de la diócesis de Mercedes Luján, monseñor Jorge Scheinig- y una vez más, me dejaré mirar por ella». Nuestra Señora de Luján, localidad situada a 70 kilómetros de Buenos Aires, es la Patrona de Argentina, y pronto comenzará la novena preparatoria de la fiesta de la Morenita, como se la llama familiarmente. El aniversario del 8 de mayo es particularmente querido por el Papa, que como arzobispo de la capital no dejó de participar en la tradicional peregrinación. Incluso después de su elección, había mantenido un vínculo muy estrecho con el santuario, vínculo reafirmado por el mensaje de 2020 en el que había escrito: «contaremos nuestras preocupaciones y alegrías». Imposible, en estas horas, no captar la analogía con la devoción al icono de la Salus Popoli Romani conservado en la basílica papal de Santa María la Mayor, en cuyo interior Francisco ha elegido ser enterrado.