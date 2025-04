El Rosario por el Papa en Santa Maria Maggiore, Ryłko: sequemos nuestras lágrimas

La Salus Populi Romani, a la que Francisco confió las «esperanzas y preocupaciones», «alegrías y tristezas», «sueños y expectativas» del mundo, vela la oración recitada en el parvis de la basílica liberiana. Una fila silenciosa, compuesta por diferentes generaciones, se formó ya por la tarde para dejar una dedicatoria personal junto a la Puerta Santa del Jubileo.

Edoardo Giribaldi - Roma

Ciento veintiséis veces. Tantas han sido las ocasiones en las que el Papa Francisco se ha encontrado con la mirada de la Salus Populi Romani, el icono de la Virgen que desde hace siglos vela por Roma desde el corazón de Santa María la Mayor. Por allí han pasado todos los viajes apostólicos, todas las «esperanzas y preocupaciones», las «alegrías y tristezas», los «sueños y expectativas» compartidos por el pueblo de Dios y por el «mundo entero». Desde su mirada. Desde el vientre de su madre. La última visita hace apenas unos días, en el umbral de la Semana Santa. Pero esta noche, 21 de abril, en el día de su regreso a la Casa del Padre, algo cambia: la distancia se anula. El Papa ya no está a los pies de la Virgen. Su icono está junto a ella. Un paso más cerca del cielo. Sin embargo, ni un milímetro más lejos de su pueblo. La ocasión es el rezo del Santo Rosario, los Misterios Gozosos, dirigido por el cardenal Stanisław Ryłko, arcipreste de la basílica liberiana y presidente emérito del Consejo Pontificio para los Laicos.

Confianza en el Dios de la vida

A las 21.00 horas comienza el rezo del Rosario. Las luces de neón urbanas se mezclan con las cálidas luces de las velas colocadas a los pies de la sonriente fotografía de Francisco. Se bajan las voces, las bocinas de los coches parecen apagadas. Roma, por un momento, contiene la respiración. «Estamos aquí reunidos a los pies de la Virgen María, para rezar por nuestro amado Santo Padre, Francisco. Ayer mismo, le vimos en la bendición Urbi et Orbi, e inmediatamente después en la plaza de San Pedro, para saludar a los fieles presentes», comenzó el cardenal, flanqueado por el cardenal Rolandas Makrickas, arcipreste coadjutor de la basílica papal. «Todos nosotros estamos tristes y apenados por su fallecimiento, pero estamos igualmente seguros de que el Dios de la vida le abrirá de par en par las puertas de la bendita eternidad», prosiguió el cardenal Ryłko, concluyendo la introducción a la oración con una invocación: «»Oh María, conforta nuestro llanto, seca nuestras lágrimas, consuela nuestro dolor. Acompáñanos, te rogamos, en nuestro camino hacia el Señor Resucitado». El parvis de la basílica liberiana no basta para contener el afecto de los que acudieron. La plaza, e incluso las calles vecinas, se llenan de fieles que estrechan entre sus dedos las coronillas del Rosario mientras se suceden los diversos Misterios que contemplan la vida terrena de Jesús. Las lágrimas corren por algunos rostros, pero también las sonrisas florecen junto a ellos: son rostros que, en el dolor, encuentran la confianza. Como en las palabras del cardenal Ryłko, palabras de fe que saben mantener unidas la nostalgia y la esperanza.

Las dedicaciones de los fieles

Desde las siete de la tarde, los fieles hacen cola. Junto a la Puerta Santa, un libro abierto recoge las palabras íntimas de quienes han acudido a presentar sus respetos. «Querido Papa Francisco, ayúdame a cumplir mis sueños», escribe Alejandra, española de 25 años. En Roma, durante las vacaciones de Semana Santa con su familia, se encuentra abrazada a su madre, que llora en silencio, demasiado agotada para escribir. Y en ese gesto, el de una hija que sostiene a su madre, parecen resonar las palabras que el Papa ha dirigido a los jóvenes en tantas ocasiones: «Por favor, no pierdan la capacidad de soñar. Cuando un joven pierde esta capacidad, no digo que se haga viejo, no, porque los viejos sueñan». Sí, los viejos sueñan. Con los ojos abiertos, mientras confían al libro un recuerdo, un pensamiento, un deseo. «Mi primo siempre dijo que era ateo. Siempre. Pero cuando te veía... se iluminaba. Quédate cerca de él, querido Papa. Lo necesita» son confidencias susurradas y luego escritas, pero que encienden lazos invisibles. El afecto y la gratitud hacia Francisco, esta tarde, anulan cualquier distancia. Sobre todo en la encomienda a la Salus que concluye el momento de oración, invocando «esa paz» que «sólo» Jesús «puede conceder». Incesantemente esperada, esperada, por Francisco.