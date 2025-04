El límite de 120 cardenales electores ya fue superado en pontificados anteriores

Desde Juan Pablo II a Francisco, el número de cardenales electores del Colegio Cardenalicio ha superado en 16 veces el umbral establecido por primera vez por Pablo VI en 1975.

Tiziana Campisi - Ciudad del Vaticano

Pablo VI fue el primer Pontífice que estableció, en la Constitución Apostólica Romano Pontifici Eligendo del 1 de octubre de 1975, que «el número máximo de cardenales electores no debe superar los 120». Antes de esta legislación con el Papa Montini, en el Consistorio del 28 de abril de 1969, el Colegio Cardenalicio alcanzaba los 134 electores. Juan Pablo II publicó nuevas reglas con la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, confirmando, en el n. 33, según lo establecido por Pablo VI. Pero el límite máximo de 120 electores fue superado por el Papa Wojtyla cuatro veces: en el Consistorio del 28 de junio de 1988 (160 cardenales, de los cuales 121 electores y 39 no electores), del 21 de febrero de 1998 (165 cardenales, de los cuales 122 electores y 43 no electores), del 21 de febrero de 2001 (183 cardenales, de los cuales 136 electores y 47 no electores) y del 21 de octubre de 2003 (194 cardenales, de los cuales 134 electores y 60 no electores). Después de la muerte de Juan Pablo II, el 2 de abril de 2005, en la apertura del Cónclave el 18 de abril de 2005, el Colegio Cardenalicio estaba compuesto por 183 cardenales, de los cuales 117 eran electores y 66 no electores.

Benedicto XVI superó la cuota de 120 cardenales electores en dos ocasiones: en el Consistorio del 20 de noviembre de 2010 (203 cardenales, de los cuales 121 electores y 82 no electores) y del 18 de febrero de 2012 (213 cardenales, de los cuales 125 electores y 88 no electores). En el momento de su dimisión, el 28 de febrero de 2013, en el Cónclave iniciado el 12 de marzo de 2013, el Colegio Cardenalicio estaba compuesto por 207 cardenales, de los cuales 117 eran electores y 90 no electores.

Francisco ha alcanzado más de 120 cardenales electores en todos sus 10 consistorios: en el Consistorio del 22 de febrero de 2014 (218 cardenales, de los cuales 122 electores y 96 no electores), 14 de febrero de 2015 (227 cardenales, de los cuales 125 electores y 102 no electores), 19 de noviembre de 2016 (228 cardenales, de los cuales 121 electores y 107 no electores), 28 de junio de 2017 (225 cardenales, de los cuales 121 electores y 104 no electores), 28 de junio de 2018 (226 cardenales, de los cuales 125 electores y 101 no electores), 5 de octubre de 2019 (225 cardenales, de los cuales 128 electores y 102 no electores), 28 de noviembre de 2020 (229 cardenales, de los cuales 128 electores y 101 no electores), del 27 de agosto de 2022 (226 cardenales, de los cuales 132 electores y 94 no electores), del 30 de septiembre de 2023 (242 cardenales, de los cuales 137 electores y 105 no electores), del 7 de diciembre de 2024 (253 cardenales, de los cuales 140 electores y 113 no electores).

Aunque los demás Pontífices habían superado el límite establecido, ésta es la primera vez que se celebra un Cónclave con un número que supera el límite de 120: fueron 111 en los dos Cónclaves de 1978, y 115 en los de 2005 y 2015.

Cabe recordar que la Universi Dominici Gregis, en el n. 36, especifica que «un Cardenal de la Santa Iglesia Romana, creado y publicado en un Consistorio, tiene por ese mismo hecho el derecho a elegir al Pontífice» y que «los cardenales que han sido depuestos canónicamente o que han renunciado, con el consentimiento del Romano Pontífice, a la dignidad cardenalicia no tienen este derecho. Además, durante el período de Sede Vacante, el Colegio Cardenalicio no puede readmitirlos ni rehabilitarlos».