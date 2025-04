El abrazo del pueblo al Papa: «Un faro de solidez y esperanza en tiempos de caos»

Miles de fieles siguen congregando la Via di Porta Angelica hasta la Via Ottaviano para rendir homenaje a Francisco, en la Basílica Vaticana. Voces y testimonios de todo el mundo para un último adiós al Papa de la cercanía.

Lorena Leonardi y Daniele Piccini - Ciudad del Vaticano

El icónico maletín negro con la inscripción en español "valores" del que cuelga el pañuelo rojo y azul de San Lorenzo. Al fondo un camino de tierra, con el símbolo de la paz en primer plano. Más abajo, donde el pequeño camino serpentea hacia el horizonte, un salvavidas naranja y una regadera de lata junto a un brote. Paz, migrantes, creación. En la parte inferior izquierda, la inscripción: “El legado”. Cuál es el título de la obra, aparecida esta mañana en Borgo Pio, firmada por Maupal, el artista callejero romano que se hizo famoso por el mural de 2014 que representa al Papa Francisco-Superman. Ya entonces tenía en la mano la maleta negra llena de “valores” y después de doce años el equipaje sigue allí, o mejor dicho aquí, a dos pasos del Vaticano, un legado concreto para quienes hoy lloran al Pontífice argentino.

El "Manifiesto del Legado", en Borgo Pio

Llama la atención que, pocos minutos y unos cientos de metros después, en la Basílica de San Pedro donde el difunto Pontífice está expuesto a la veneración de los fieles, quienes pronuncien el término "valores" sean las hermanas españolas Irene, Teresa y Sofía, de Bilbao. "El Papa ha demostrado la importancia de la paz y de la lucha contra la discriminación", explica el mayor de los tres adolescentes: están sentados en el suelo, acaban de rendir homenaje al ataúd, están en Roma de vacaciones con su familia y son conscientes de participar en un "acontecimiento especial".

Largas colas para un último adiós

El carácter extraordinario de la situación se percibe no sólo por la presencia masiva de fuerzas del orden y de voluntarios de Misericordia y Protección Civil. En las últimas doce horas, decenas de miles de personas han dado el último adiós al Pontífice. Un flujo ininterrumpido hasta esta mañana a las 5.30, cuando la basílica fue cerrada durante algo más de una hora. Las puertas se abrieron de nuevo alrededor de las 7 de la mañana para los fieles que esperaban: antes de ser conducidos a la plaza, transcurrieron la espera en sereno silencio a lo largo de Via Ottaviano, en el perímetro de Via Risorgimento y en Via di Porta Angelica.

Un Papa "moderno e inolvidable"

A la entrada de Sant'Anna, detrás de las barreras, con dos cochecitos de bebé, Leonardo y Adriana llevan en brazos a sus hijas de tres y seis años. Originarios de Calascibetta, en la provincia de Enna, estaban en Umbría cuando les llegó la noticia de la muerte del Papa. Y se fueron, sin miedo a perturbar los planes familiares. En su corazón, el deseo de no perderse el saludo de un Pontífice “moderno” e inolvidable, subrayan, “por las lecciones de humildad” y la atención “hacia los más necesitados”.

Una cercanía que permanece en el corazón

Para muchos, la despedida del Papa Francisco se incorporó a una peregrinación largamente planificada, como ocurrió con Anastasia y su marido Pasquale, originarios de Molfetta, en Apulia. "Teníamos que estar allí", explica la pareja, hablando de una "conversión tardía" y múltiples compromisos parroquiales. Recuerdan en particular un encuentro con el Papa en marzo de 2024, acompañados a Casa Santa Marta para una misa por su amigo, el también arzobispo regional Vincenzo Turturro, después de su nombramiento como nuncio apostólico en Paraguay. Francisco saludó a todos, «y yo estaba un poco avergonzada, esperando a que Pasquale se acercara», explica la mujer conmovida. «Cuando el Papa se dio cuenta, me tomó la mano y me dijo sonriendo: «No te preocupes, nunca he hecho daño a nadie». Esta cercanía permanecerá en nuestros corazones».

Cada uno con su cruz

También Bárbara, milanesa pero originaria de Viterbo, debía cruzar la Puerta Santa junto a su hermana, pero siente que "cada uno de los que esperaban para ver al Papa llevaba en silencio su propia cruz". El funeral de Pablo VI está vívido en sus recuerdos de infancia: «Estábamos allí», señala un punto en el hemiciclo izquierdo de la Plaza de San Pedro, pero se conmueve aún más cuando recuerda la última vez que abrazó al Papa Francisco. "Era el Jubileo de la Misericordia y se detuvo a conversar con nosotros unos segundos. Estaba con mi esposo y mis hijos, todos voluntarios de Unitalsi", dice mientras saca una foto de su celular. "Les preguntó a todos: '¿Se acordaron de orar por mí?' Lo anticipé y él respondió señalándome: “¡Y lo hice por ti!”.

Agradecidos

También en Roma con motivo del Año Santo estuvo el grupo acompañado por Don Leo Heinrich, párroco de Leiblfing, en la diócesis de Ratisbona (Alemania). «Me siento muy agradecido —continúa— por haber tenido un gran Papa como Francisco. Echaremos de menos su misericordia y su compromiso con los pobres». Además de la capacidad de transmitir mensajes difíciles como el de la acogida a los inmigrantes: "Aunque sea cansado -admite el párroco alemán, un país donde el tema de la acogida a los inmigrantes dominó las últimas elecciones-, el Papa Francisco tenía razón: no podemos dejar que se ahoguen en el Mediterráneo".

Vidas e historias de todo el mundo

Christian y Emika, esta última con traje tradicional, llegaron de Nigeria para estudiar Derecho Canónico y Teología respectivamente en la Pontificia Universidad Gregoriana. No olvidarán la "voz del Papa alzada por los pobres" y su ejemplo de "servicio a la Iglesia como pastor en salida hacia todos".

Addolorata se apoya en muletas, con su hija, llorando por su mala salud; la libanesa Jamila, que reza cada día en la basílica, el pequeño Federico, de 9 años, con su madre, que extraña al Papa por "la confianza que tenía en los niños". María, de ochenta y cinco años, en silla de ruedas, reúne fuerzas para gritar "¡Es mi amor, el Papa!": llegada desde Ostia gracias al esfuerzo de Unitalsi - "durante treinta años empujé sillas de ruedas, ahora me empujan ellas" - la ex voluntaria no pudo faltar a "un largo y último abrazo" con Francisco.

Más allá del ego

Michael y Sabine, un matrimonio alemán de Engen, llegan después de una peregrinación siguiendo los pasos de San Francisco de Asís. Aunque son protestantes, no pueden ocultar su afecto y estima por el Papa: «Siempre nos ha impresionado su apertura hacia todas las personas. Nos enseñó a ver realmente a los demás y a no centrarnos solo en nuestro propio ego».

Esperanza en tiempos de caos

James, de Sídney, Australia, también viene "del fin del mundo": Bergoglio "devolvió la atención al cuidado de los pobres en todo el mundo y fue un gran líder religioso mundial, un faro de fortaleza y esperanza en un momento en que reina el caos en el mundo. Espero que todo esto continúe después de él".

Un Papa con una relación especial con los sudamericanos, con aquellos que, como él, venían de otro mundo, de otra lengua, de otra dimensión. “Cuando fue elegido el primer Papa sudamericano, me sentí realmente orgullosa”, dice Juliette Romero, una joven peruana que vive en Roma y es voluntaria en la Comunidad de Sant’Egidio. “Nos ayudó a todos los que venimos de otro continente y hablamos otro idioma a sentirnos como en casa”.