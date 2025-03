Noche tranquila para el Papa en Gemelli, Parolin y Peña Parra de visita

Nueva actualización de la Oficina de Prensa de la Santa Sede sobre la salud del Pontífice, ingresado en el hospital romano. El director Matteo Bruni informa que Francisco recibió esta mañana al Secretario de Estado y al sustituto. El Papa desayunó, tomó café y leyó algunos periódicos

«La noche ha sido tranquila, el Papa sigue descansando». Este es el comunicado que ha llegado esta mañana, domingo 2 de marzo, de la Oficina de Prensa de la Santa Sede sobre el estado de salud del Pontífice, hospitalizado en el Policlínico Gemelli desde el 14 de febrero.

El director de la Oficina de Prensa, Matteo Bruni, informó de que el Papa recibió esta mañana la visita del cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, y de su sustituto, el arzobispo Edgar Peña Parra. Al parecer, tras despertarse, el Papa desayunó, tomó café y leyó algunos periódicos. Las terapias continúan.

Las actualizaciones del boletín anterior

En el boletín emitido anoche, se anunciaba que el estado clínico del Papa «permanecía estable». El día anterior, había presentado una crisis aislada de broncoespasmo. Este episodio no se repitió.El Pontífice, informó el comunicado médico, alternó la ventilación mecánica no invasiva con largos periodos de oxigenoterapia de alto flujo, manteniendo siempre una buena respuesta al intercambio gaseoso.Apirético, Francisco no presentaba leucocitosis y sus parámetros hemodinámicos eran siempre estables; seguía alimentándose por sí mismo y realizaba regularmente fisioterapia respiratoria, «colaborando activamente». Vigilante y orientado, el Papa Francisco recibió ayer la Eucaristía y rezó durante unos veinte minutos en la capilla.

