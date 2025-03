La plaza de San Pedro abraza a Francisco: «Lo necesitamos»

El relato de los presentes en la plaza mientras las imágenes del Papa se sucedían en las maxipantallas. Los testimonios de laicos, religiosos, peregrinos jubilares: la emoción de quienes esperaban y rezaban para que el Pontífice volviera pronto a casa.

Lorena Leonardi – Ciudad del Vaticano

Una gran emoción recorre la plaza de San Pedro. Muchos ceden a la emoción y lloran, cientos levantan sus teléfonos móviles para grabar las imágenes de vídeo, un incontenible despliegue mediático, en la explosión de felicidad que ha madurado a lo largo de 38 días de espera y esperanza.

La plaza reunida

El Papa Francisco está ahí, aunque sea a través de las pantallas gigantes de la Plaza de San Pedro, pero está ahí. Cuando las pantallas empezaron a retransmitir lo que sucedía en la plaza del Policlínico Gemelli, poco a poco los fieles fueron congregándose donde podían ver y, por tanto, sentir más cerca al Papa. Muchos habían esperado hasta el final que, en lugar de asomarse al balcón de un hospital, Francisco se asomara a la penúltima ventana de la tercera planta del Palacio Apostólico, para celebrar la plena vuelta a la normalidad. Aunque eso llevará tiempo, la ocasión sigue siendo propicia para disfrutar del momento presente, el de un Pontífice en recuperación, saludando y bendiciendo a los fieles, y a punto de regresar a la Casa Santa Marta.

Una expectativa por fin realizada

«Hoy se hace realidad un deseo que llevábamos en el corazón desde hace tiempo», confiesa el padre Natale Centineo, que ha venido en peregrinación desde Partinico, en la provincia de Palermo, en Sicilia: “Hemos temido mucho por la salud del Papa, hemos rezado sin cesar, hemos organizado vigilias, celebraciones eucarísticas y momentos de adoración. El Señor -continuó- ha escuchado verdaderamente el grito de la Iglesia universal, que se ha unido desde todos los rincones del mundo para pedir juntos su curación». Y ahora, este domingo vivido con 'una inmensa alegría en el corazón', concluye el sacerdote siciliano, hace que el Día del Señor sea 'particularmente especial, con una espera que finalmente se cumple'.

Don Natale Centineo, de Partinico

Con el corazón lleno de esperanza

Francesco Pozzuoli, líder scout de 46 años, acompaña a un numeroso grupo de chicos de Caserta: «Echamos de menos la aparición del Papa desde la ventana, pero estamos llenos de alegría al saber que hoy por fin recibe el alta hospitalaria. El Papa Francisco es único e irrepetible. Estamos rebosantes de alegría y esperamos con el corazón lleno de esperanza que vuelva a casa y se asome de nuevo entre nosotros».

El jefe scout Francesco Pozzuoli, de Caserta

La señora Orestina Gerbotto, en peregrinación diocesana desde Cuneo, espera «un mensaje que dé fuerza»: «Si tuviera al Papa delante - reflexiona - le daría las gracias por todo lo que ha hecho, porque quizás es el único que cree de verdad en la paz. Le deseamos mucha salud y que nos siga guiando con su fuerza y humildad».

Una hermosa conclusión

No se esperaba «una sorpresa tan grande» Silvia Labarile, que lleva unos días en Roma con el Oratorio Salesiano de Génova: 150 chicos, profesores y sacerdotes, todos con pañuelos amarillos, fueron de los primeros en ponerse en pie de un salto y correr hacia la pantalla gigante más cercana cuando corrió el rumor en la plaza de que el Papa estaba a punto de dejarse ver desde el hospital Gemelli, «la mejor manera -subrayó Silvia- de concluir nuestra peregrinación».

Las maravillas del Espíritu Santo

Sor Annalisa Colli, de las Franciscanas Mínimas del Sagrado Corazón, habló de un «día extraordinario», rodeada de sus hermanas de todo el mundo, todas conmovidas por Francisco: «Lo acompañamos con la oración, como la inmensa mayoría de la cristiandad del mundo. Es una emoción profunda, una alegría inmensa y también una sorpresa. El Espíritu Santo siempre sabe regalarnos estas maravillas, y la imagen de hoy permanecerá en nuestros corazones». En un diálogo ideal con el Papa, Sor Annalisa le dio las gracias «por su magisterio siempre lleno de luz. Cada día nos impulsa a vivir con más amor y compromiso, gracias a todo lo que nos transmite con sus palabras y su ejemplo». Angela Celozzi, de Turín, declara que «es maravilloso ver al Papa Francisco vivo» y promete «seguir rezando por su salud, porque no se puede perder al Papa Francisco. No, no se puede. Es demasiado importante para todos nosotros».

Sor Annalisa Colli y las Hermanas Franciscanas Mínimas del Sagrado Corazón

La «bienvenida a casa» de los vecinos

Las grandes pantallas se apagan, sobre un fondo oscuro se anuncia el Rosario vespertino, que tendrá lugar hoy como todas las tardes desde el 24 de febrero. La multitud se dispersa lentamente. Los periodistas se apresuran, se espera al Papa Francisco en el Vaticano, para su regreso a casa. Tras una breve espera debido a una parada no programada ante la basílica de Santa María la Mayor, el Fiat 500 L blanco se asoma por la entrada del Perugino. El Papa se sienta en la parte delantera, claramente visible cuando el coche se detiene a mitad de la Vía de la Estación Vaticana: algunos habitantes de los edificios de enfrente han salido a la calle para decirle «bienvenido» a Francisco.

El Papa Francisco se detiene a saludar a algunos «vecinos» a pocos pasos de la entrada del Perugino (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

«Era lo menos que podíamos hacer, le hemos echado mucho de menos estos días», dice Stefania, con su perro blanco atado a una correa. La mujer está convencida de que «el mundo necesita un Papa así. Es una persona especial». Ahora que su convalecencia está prevista en Santa Marta, el deseo de la «vecina» Stefania es que «todo el mundo siga rezando para que se recupere lo mejor posible, lo antes posible».