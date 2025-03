El Papa expresa su alegría por las oraciones de apoyo

En un mensaje leído este sábado 22 de marzo por la mañana a los peregrinos de la archidiócesis de Nápoles y de otras diócesis italianas que acuden a la Basílica de San Pedro con motivo del Jubileo, el Papa Francisco confió haber sentido el apoyo y la cercanía de los fieles. Les pidió que siguieran rezando por él.

"En estos últimos días, he sentido el apoyo de vuestra cercanía, especialmente a través de las oraciones con las que me han acompañado. Por eso, aunque no pueda estar físicamente presente entre ustedes, expreso mi gran alegría al saber que están unidos a mí y entre ustedes como Iglesia en el Señor Jesús". Con estas palabras, el Papa Francisco, hospitalizado desde el 14 de febrero, se dirigió a los peregrinos que participan en el Jubileo de la archidiócesis de Nápoles y de otras diócesis. Los peregrinos, que habían llegado a Roma el sábado 22 de marzo y desafiaron los fuertes chubascos que cayeron sobre la ciudad durante toda la mañana, asistieron a una misa en la Plaza de San Pedro. El mensaje del Santo Padre fue leído antes del inicio de la celebración por el arzobispo de Nápoles, cardenal Domenico Battaglia.

Francisco les saludó recordando que "la unidad que los reúne como comunidad en torno a sus pastores y al Obispo de Roma" se expresa a través de esta peregrinación jubilar, así como "el compromiso de acoger la invitación de Jesús a entrar 'por la puerta estrecha' (Mt 7,13)". "El amor es así: nos une y nos hace crecer juntos. Por eso, a pesar de vuestros caminos diferentes, lo que los ha traído aquí juntos a la tumba de Pedro, podrán salir aún más fuertes en la fe y más unidos en la caridad".

Al final de su breve mensaje, el Santo Padre invitó a los peregrinos a seguir rezando por él. El viernes 21 de marzo por la tarde, la Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que el Pontífice permanece estable e indicó que "se han notado ligeras mejorías en su respiración y en su motricidad".

Mientras continúan las peregrinaciones jubilares, el próximo gran evento jubilar será el Jubileo de los sacerdotes instituidos como "Misioneros de la Misericordia", previsto del 28 al 30 de marzo.

