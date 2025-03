El Papa: La mejor medicina para curar el dolor de una familia herida es el perdón

En el vídeo que ilustra su intención de oración para el mes de marzo, grabado antes de su ingreso en el Policlínico Gemelli, el Papa pide oraciones “para que las familias divididas encuentren en el perdón la curación de sus heridas”.

El Papa Francisco dedica su intención de oración para el mes de marzo a las familias en crisis: un tema cada vez más importante en la sociedad actual, en la que, en muchos países, el número de separaciones y divorcios supera el de matrimonios. En el videomensaje grabado antes de su ingreso en el Policlínico Gemelli de Roma, realizado por su Red Mundial de Oración, el Pontífice pide que se rece “para que las familias divididas encuentren en el perdón la curación de sus heridas, redescubriendo, incluso en sus diferencias, las riquezas de cada uno”.

La familia perfecta no existe

Portazos, gritos en casa delante de los niños, fuertes discusiones entre padres e hijos, enfrentamientos entre hermanos y hermanas: El Vídeo del Papa, que acompaña las palabras de Francisco, muestra escenas de vida cotidiana que casi todos nosotros conocemos de cerca. De hecho, todas las familias tienen sus penas, sus alegrías y sus momentos de crisis: “Todos soñamos con una familia linda, perfecta. Pero no existen las familias perfectas”, afirma el Pontífice.

A menudo, los conflictos tienen su origen en las diferencias entre los mismos componentes de la familia. Por eso, hay que saber respetar y valorar a cada persona, con la convicción de que todos tienen algo que aportar a la unión familiar.



Francisco asegura también que cuando los conflictos producen heridas profundas, “la mejor medicina para curar el dolor de una familia herida es el perdón”. Al dar a los demás otra posibilidad, como hace Dios con nosotros, “el perdón renueva la familia y hace mirar adelante con esperanza”. Incluso en los casos en los que no es posible recuperar la unión familiar, cuando -en palabras del Papa- “no es posible el ‘final feliz’ que nosotros quisiéramos”, el perdón libera de la tristeza y del rencor.

Sin embargo, como explica el Papa Francisco en su Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, “la experiencia muestra que, con una ayuda adecuada y con la acción de reconciliación de la gracia, un gran porcentaje de crisis matrimoniales se superan de manera satisfactoria. Saber perdonar y sentirse perdonados es una experiencia fundamental en la vida familiar”. Al vencer una crisis se aprende “a ser felices de un modo nuevo, a partir de las posibilidades que abre una nueva etapa”.

Cinco consejos para vivir en familia

Comentando el video de este mes, el Director Internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, P. Cristóbal Fones, S.J., explica algunas actitudes que pueden ayudar en la vida cotidiana de las familias: “En primer lugar, hemos de aceptar las diferencias entre las personas, considerándolas como una oportunidad para enriquecer la relación familiar. La familia unida está formada por personas diferentes que se quieren, se respetan y procuran aprender unas de otras. En segundo lugar, y en estrecha relación con lo anterior, otra actitud fundamental es la de valorar al otro reconociendo su riqueza y sus dones”.

En este sentido, hemos de intentar no juzgar a las personas: “No podemos esperar que sean perfectas, o que su amor sea perfecto, para valorarlas. Como dice el Papa Francisco, la otra persona me ama como es y como puede, con sus límites y sus defectos; pero eso no significa que su amor no sea verdadero”.

Comprender la propia debilidad y la de los otros lleva a la actitud más importante en la familia: pedir perdón yperdonar cuando es necesario. “Podemos aprender de la humildad y la misericordia del Señor -continúa el P. Fones-. Cuando un miembro de la familia nos causa una profunda herida, puede ser difícil perdonarlo, porque las heridas familiares suelen ser las más dolorosas. Por eso es bueno tener siempre presente que Jesús nos ha perdonado primero, como nos recuerda a menudo el Papa Francisco”.

El Director Internacional de la Red Mundial de Oración del Papa termina este recorrido por las actitudes para la vida cotidiana refiriéndose al acompañamiento: “La comunidad cristiana puede y debe ser un lugar de acogida, diálogo, oración y acompañamiento, en el que las familias encuentren esperanza y ayuda para la reconciliación en un momento de necesidad, sin sentirse juzgadas. Nuestro modelo a seguir es siempre la misericordia que el Señor tiene con nosotros”.

La indulgencia del Jubileo 2025

En el marco del Año Santo 2025, cabe recordar que una de las condiciones necesarias para obtener las indulgenciasconcedidas con motivo del Jubileo es rezar por las intenciones del Sumo Pontífice. El Vídeo del Papa presenta y difunde, precisamente, estas intenciones.

