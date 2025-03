Convalecencia del Papa en Santa Marta: Francisco prosigue las terapias

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informa sobre la situación del Pontífice, quien observa la convalecencia prescrita en su residencia. El Papa Francisco continúa con el tratamiento farmacológico y fisioterapia respiratoria y motora. Por el momento, no recibe visitas y aún no se han tomado decisiones sobre su agenda para las próximas semanas.

Salvatore Cernuzio - Ciudad del Vaticano

La convalecencia del Papa -que podría y debería durar "dos meses" según afirmaron los médicos Sergio Alfieri y Luigi Carbone en la conferencia en el Gemelli el pasado sábado 22 de marzo- continúa entre terapia farmacológica, fisioterapia motora y respiratoria (esta última en particular para la recuperación de su voz), momentos de oración personal y la misa que ha concelebrado en la capilla de Casa Santa Marta.

En un briefing con los periodistas acreditados, la Oficina de Prensa de la Santa Sede ofreció actualizaciones y detalles sobre la salud del Papa, quien fue dado de alta el pasado domingo 23 tras 38 días hospitalizado en el Policlínico Gemelli a causa de una neumonía bilateral. Francisco, tras asomarse a un pequeño balcón del centro sanitario para saludar a las tres mil personas congregadas en la plaza y una breve parada en Santa María la Mayor, regresó a su casa en el Vaticano y allí comenzó el período de recuperación y reposo.

Terapias, fisioterapia, oxigenación

"Está cumpliendo la convalecencia en los términos descritos por los médicos el sábado", explicó la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Alfieri y Carbone (director del equipo que ha seguido al Papa durante su estancia y médico de referencia del Santo Padre, respectivamente) puntualizaron que Francisco deberá continuar con terapia farmacológica "durante mucho tiempo todavía y por vía oral" y fisioterapia motora y respiratoria a tiempo completo (la misma a la que se sometió durante su estancia en el Gemelli).

A continuación, se reiteró la solicitud de suspender temporalmente tanto las reuniones individuales como grupales, así como la disponibilidad de atención las 24 horas del día para satisfacer las "necesidades", comenzando por el suministro de oxígeno, y la intervención en caso de urgencia. Este servicio está garantizado por la Dirección de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Un equipo médico está siempre presente junto al Papa. La administración de oxígeno continúa del mismo modo que se había anunciado en los últimos días de hospitalización: por tanto, por la noche, utiliza la oxigenación a altos caudales con cánulas nasales, que prosigue durante el día, pero con una reducción progresiva.

Misas y trabajo

Como ya había hecho en Gemelli, cuando concelebró Misa en la capilla del décimo piso, en Santa Marta el Obispo de Roma también se dirigió a la pequeña capilla del segundo piso para concelebrar Misa. Francisco también avanza con su labor en la forma descrita en los últimos días. Hoy mismo el boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede anunciaba los nombramientos del nuncio apostólico en Bielorrusia, monseñor Ignazio Ceffalia y del defensor del vínculo del Tribunal de la Rota Romana, monseñor Francesco Ibba.

Todavía no hay indicaciones precisas sobre el programa de los próximos días, y mucho menos sobre el futuro, con las celebraciones de los diversos jubileos y los ritos de la Semana Santa. Se espera naturalmente evaluar la recuperación y se prevén mejoras clínicas, como dijeron los médicos. "Algunas cuestiones están en proceso de decisión, que se evaluará en función de las mejoras que habrá en la semana que viene", precisa la Oficina de Prensa.

Se difundirá el texto de la catequesis de la audiencia general

Seguramente mañana, miércoles 26 de marzo, no se realizará la audiencia general y el texto preparado de la catequesis se difundirá por escrito, como ha sucedido los últimos cuatro miércoles desde el 14 de febrero. Es probable que el domingo suceda lo mismo con el Ángelus, pero se esperan novedades al respecto. Por el momento, es posible prever modalidades similares a las de los domingos anteriores, de ahí la distribución del texto a través de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Por ahora el Papa Francisco no está recibiendo visitas y en estos dos días sólo ha visto a sus colaboradores más cercanos. En cuanto a las visitas previstas de jefes de Estado y de Gobierno, no hay previsiones.

Las palabras del doctor Alfieri

Por lo que se sabe, Francisco está feliz de volver a casa. Ya lo habían dicho tanto Alfieri como Carbone, subrayando también el "buen humor" recobrado por el Pontífice una vez constatada su mejoría real. La fase más peligrosa de la enfermedad ciertamente ha pasado y las infecciones más importantes han sido superadas, como se afirmó en la rueda de prensa del sábado precedente. En dicha ocasión, Alfieri subrayó que hubo dos momentos críticos en los que la vida del Papa estuvo en peligro.

Y aún hoy, en una entrevista concedida al periódico italiano "Il Corriere della Sera", el mismo especialista sostiene que el peor momento se produjo la tarde del 28 de febrero, cuando el estado de Francisco empeoró debido a la crisis de broncoespasmo.

"Por primera vez vi lágrimas en los ojos de algunas personas que estaban a su alrededor. Personas que, me di cuenta durante este periodo de hospitalización, le querían sinceramente, como a un padre. Todos éramos conscientes de que la situación se había deteriorado aún más y de que existía el riesgo de que no saliera adelante".

"Tuvimos que elegir entre parar y dejarle ir o forzar e intentarlo con todos los fármacos y terapias posibles, corriendo el altísimo riesgo de dañar otros órganos. Y al final tomamos este camino", explica Alfieri en la entrevista, subrayando que la decisión fue del Papa. Como en tantas otras ocasiones: "Desde el primer día nos pidió que le dijéramos la verdad y quiso que le dijéramos la verdad sobre su estado". Incluso en la comunicación, relata el médico, "enviamos el parte médico a los secretarios y ellos añadieron el resto de información que luego el Papa aprobó, nunca se cambió ni se omitió nada. Ahora tiene personas que son como miembros de su familia, siempre están con él".

