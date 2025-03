Ese “no” a las armas a lo largo de todo un pontificado

Desde la Evangelii Gaudium hasta el discurso en el G7, pasando por la bula jubilar “Spes non confundit” y los discursos durante los viajes internacionales, Francisco siempre ha estigmatizado la carrera armamentista y el tráfico de armas que florece destruyendo a los pueblos. El Papa propone un Fondo para erradicar el hambre con fondos militares y denuncia la “gran hipocresía” de los países que organizan conferencias de paz y luego invierten en armas.

Salvatore Cernuzio – Ciudad del Vaticano

Las únicas “armas” a las que el Papa Francisco dio su asentimiento desde el primer momento en que ascendió al Solio de Pedro y durante los doce años siguientes fueron el diálogo y el encuentro y, para los católicos, la oración y el ayuno. Por lo demás, el Papa argentino siempre y sólo ha dicho un rotundo “no” a los armamentos, a su comercio, a un mercado cada vez más floreciente donde marchitan las vidas de poblaciones enteras. Un “no” que resuena todavía con fuerza, incluso en un momento en el que la voz del Papa no se oye desde hace más de veinte días, a la luz de los actuales planes de rearme para Europa anunciados por la presidencia de la Comisión Europea.

En evidencia 06/03/2025 Preguntas sobre el rearme en un mundo cada vez menos capaz de diplomacia El plan «Rearm Europe», 800.000 millones de euros para armamento en el Viejo Continente: ¿de verdad esto nos garantiza?

Evangelii Gaudium y la denuncia del consumismo y la iniquidad

Comenzó con Evangelii gaudium, la exhortación apostólica que desde 2014 traza el plan de su magisterio, Francisco, a estigmatizar aquellos “mecanismos de la economía actual” que “promueven una exasperación del consumo”. Y este “consumismo desenfrenado, combinado con la desigualdad”, escribió, “daña doblemente el tejido social”. De esta manera, la desigualdad social genera tarde o temprano una violencia que la carrera armamentista no resuelve ni resolverá jamás” sino que “sólo sirve para tratar de engañar a quienes reclaman mayor seguridad, como si hoy no supiéramos que las armas y la represión violenta, en lugar de traer soluciones, crean nuevos y peores conflictos”.

Sistemas económicos que sobreviven haciendo guerras

En el mismo año 2014, en el primer e inolvidable encuentro en el Vaticano con los Movimientos Populares, Francisco condensó en una expresión, repetida desde entonces, la emergencia de esta época: “La tercera guerra mundial” combatida “a pedazos”. Una denuncia que hoy puede considerarse profética, teniendo en cuenta que fue pronunciada casi una década antes de la invasión rusa de Ucrania y del estallido de nueva violencia en la Franja de Gaza.

“Hay sistemas económicos –afirmó el Pontífice en el mismo discurso– que deben hacer la guerra para sobrevivir. Luego se fabrican y se venden armas y, con ello, se sanan evidentemente los balances de las economías que sacrifican al hombre a los pies del ídolo del dinero. Y no pensamos en los niños que mueren de hambre en los campos de refugiados, no pensamos en los desplazamientos forzados, no pensamos en las casas destruidas, ni siquiera pensamos en tantas vidas destrozadas".

Ganar matando

Diez años después, el Papa no ha cambiado su pensamiento, sino que, al contrario, lo ha agudizado y revigorizado, a la luz de las noticias que llegan de Europa del Este y del polvorín de Oriente Medio. Noticias que “parecen hacernos perder la fe en las capacidades del ser humano”, como dijo en la audiencia a la Confederación Nacional de Artesanos y Pequeñas y Medianas Empresas en noviembre de 2024. “Vivimos tiempos de guerra, de violencia”, dijo el Papa, compartiendo esa anécdota personal reiterada luego en muchos discursos y entrevistas: “Un economista me dijo que las inversiones que generan más ingresos hoy, en Italia, son las fábricas de armas. Esto no hace que el mundo sea más bello, es feo. Si quieres ganar más tienes que invertir para matar… Embellecer el mundo es construir la paz”.

En evidencia 25/12/2024 La misericordia de Dios lo puede todo, disipa el odio y el espíritu de venganza El Papa Francisco pronunció su mensaje navideño desde la Logia Central de la Basílica de San Pedro e impartió la Bendición Urbi et Orbi, concedió la primera indulgencia plenaria e ...

Un fondo mundial contra el hambre con el dinero de las armas

Este pensamiento tomó forma de propuesta concreta, por parte del Papa, presentada a los ojos de los líderes de las naciones en su discurso –no pronunciado personalmente, sino leído por el cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin– en la COP28 de 2023 en Dubai: “¡Cuánta energía desperdicia la humanidad en las tantas guerras en curso… conflictos que no resolverán los problemas, sino que los aumentarán! ¡Cuántos recursos se desperdician en armamentos que destruyen vidas y arruinan nuestra casa común! “Relanzo una propuesta: con el dinero que se usa para armas y otros gastos militares, creemos un Fondo Global para eliminar de una vez el hambre”.

La misma propuesta retorna en la Spes non confundit , la bula que anuncia el Jubileo, cristalizada por el Papa, pero ya no como una idea que algún hombre o mujer de buena voluntad pudiera retomar, sino como una iniciativa concreta a desarrollar durante el Año Santo junto a la abolición de la pena de muerte, la condonación de la deuda de los países pobres y el silenciamiento definitivo de las armas.

Llamamientos y denuncias

Mirando en retrospectiva las intervenciones públicas y los actos magisteriales del Papa Francisco, son innumerables los llamamientos contra las armas y el rearme: desde el Urbi et Orbi de 2020 en una aislada Basílica de San Pedro, mientras el mundo luchaba contra la pandemia de Covid, en el que el Papa afirmó: "Este no es el momento de seguir fabricando y traficando armas, gastando enormes cantidades de capital que deberían usarse para curar a las personas y salvar vidas", pasando por el mensaje al Foro Globsec de Bratislava (junio de 2021) en el que pidió convertir "las armas en alimentos", hasta el largo discurso en el G7 del pasado mes de junio en Puglia -el primer Pontífice en participar- cuando, destacando los riesgos y el potencial de la Inteligencia Artificial, Francisco quiso insistir en un punto: "En una tragedia como la de los conflictos armados, es urgente repensar el desarrollo y el uso de dispositivos como las llamadas 'armas autónomas letales' para prohibir su uso, comenzando por un compromiso activo y forma concreta de introducir un control humano cada vez mayor y más significativo”. De ahí las palabras que se han convertido en una de las principales advertencias sobre la IA: “Ninguna máquina debería elegir jamás si quitarle la vida a un ser humano”.

En evidencia 06/03/2025 Los líderes de la UE y Zelensky se proponen un plan de defensa europeo El apoyo a Ucrania y al rearme de Europa, en el centro de los trabajos de la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, en Bruselas. Mientras tanto, el ...

De Sarajevo a Luxemburgo, el grito de todos los viajes apostólicos

Pero si hay un escenario desde el que el pastor de la Iglesia católica universal ha hecho resonar más que ningún otro su “no” a las armas, han sido sus viajes apostólicos internacionales. Ya en 2015, durante la misa en Sarajevo, uno de los lugares que más que otros ha conocido la devastación de la guerra, Francisco arremetió contra el clima de odio y contra quienes “quieren crearlo y fomentarlo deliberadamente”, es decir, “quienes buscan el conflicto entre culturas y civilizaciones diferentes, y también quienes especulan con las guerras para vender armas”.

“Las armas y la represión violenta, en lugar de traer soluciones, crean nuevos y peores conflictos. La equidad de la violencia es siempre una espiral sin salida; y su coste, muy alto”, advirtió el Papa, en cambio, durante la misa de 2019 en Maputo (Mozambique). Durante el histórico -porque no se puede definir de otra manera- viaje de 2021 a Irak, el Pontífice, ante las autoridades de Bagdad, levantó su grito: “¡Que callen las armas! “¡Limitemos su propagación, aquí y en todas partes!”. Y luego pidió a los representantes de las diversas confesiones, con los que se reunió después, que "convirtieran los instrumentos del odio en instrumentos de paz": "Nos corresponde a nosotros instar con fuerza a los responsables de las naciones a que la creciente proliferación de armas deje paso a la distribución de alimentos para todos".

Tampoco hay que olvidar el discurso a las autoridades de Kazajstán, en 2022, con la invitación a comprometerse más "para promover y reforzar la necesidad de que los conflictos se resuelvan no con las razones inconcluyentes de la fuerza, con las armas y las amenazas, sino con los únicos medios bendecidos por el Cielo y dignos del hombre: el encuentro, el diálogo, las negociaciones pacientes, que se llevan a cabo pensando en particular en los niños y las jóvenes generaciones". Y no olvidemos lo que dijo el Papa ante las autoridades de Malta, durante su viaje de 2022: “Nos hemos acostumbrado a pensar con la lógica de la guerra. Desde aquí empieza a soplar el viento gélido de la guerra, que también esta vez ha sido alimentado por los años. “Sí, la guerra se viene preparando desde hace mucho tiempo con grandes inversiones y comercio de armas”. En la misma línea en Marsella, en septiembre de 2023, Francisco afirmó: “La guerra se hace con las armas, no con la paz, y con la avidez de poder siempre volvemos al pasado, no construimos el futuro”.

Basándose en la historia y, en particular, en la de Europa que ha tratado de salir de divisiones, conflictos y guerras, causadas por "nacionalismos exasperados" e "ideologías perniciosas", el Papa Francisco, hace menos de un año, con los representantes políticos y civiles de Luxemburgo compartió la tristeza por el hecho de que hoy en los países del Viejo Continente "las inversiones que dan más ingresos son las de las fábricas de armas". “Es muy triste.”

En evidencia 23/02/2020 Francisco a obispos: amar a Dios se opone a la cultura del odio El Papa Francisco encontró este 23 de febrero a los obispos del Mediterráneo en la Basílica de San Nicolás en la ciudad de Bari, Italia, con ocasión del Encuentro “Mediterráneo, ...

"La gran hipocresía"

Y si la rentabilidad de las inversiones provoca tristeza, el hecho de que las mismas naciones que hacen llamamientos a la paz sean las que inviertan provoca indignación. “La gran hipocresía”, la había definido el papa Francisco en uno de los discursos quizás más significativos sobre el tema, el de Bari durante el Encuentro de los Obispos del Mediterráneo en 2020. Se trata de un “grave pecado de hipocresía”, cuando, subrayó, “en las conferencias internacionales, en los encuentros, muchos países hablan de paz y luego venden armas a países que están en guerra”.

En esa misma ocasión, Francisco recordó la enseñanza de Juan XXIII, el Papa que escribió la Pacem in Terris : «La guerra, que destina recursos a la compra de armas y al esfuerzo militar, desviándolos de las funciones vitales de una sociedad, como el sustento de las familias, la asistencia sanitaria y la educación, es contraria a la razón. En otras palabras, es una locura, porque es una locura destruir casas, puentes, fábricas, hospitales, matar gente y aniquilar recursos en lugar de construir relaciones humanas y económicas. Es una locura a la que no podemos resignarnos: la guerra nunca puede confundirse con la normalidad ni aceptarse como una forma inevitable de regular las diferencias y los intereses en conflicto. Nunca".

Estas palabras son relevantes entonces, relevantes hoy y relevantes para todos los años venideros.