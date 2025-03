El Papa en el Gemelli: ligera mejoría y reducción gradual del oxígeno

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informa sobre el estado de salud del Pontífice, que presenta ligeros progresos respiratorios y motores. Anoche Francisco no utilizó ventilación mecánica. La situación permanece estable en un cuadro complejo. Se espera para mañana un boletín médico.

El Papa Francisco no tuvo que utilizar ventilación mecánica anoche. Esta es una de las noticias que la Oficina de Prensa de la Santa Sede comunicó a los periodistas para ponerles al día sobre el estado de salud del Pontífice, hospitalizado en el Policlínico Gemelli desde el 14 de febrero.

La situación del Papa sigue siendo estable y se registran ligeras mejorías en su situación motora y respiratoria. Los médicos están disminuyendo gradualmente el uso de ventilación mecánica por la noche y de oxigenación de alto flujo durante el día, procediendo a la administración ordinaria de oxígeno a través de cánulas nasales. Anoche, por tanto, el Papa no utilizó la mascarilla: una buena noticia que hay que acoger con cautela, subraya la Oficina de Prensa, porque no significa que no vaya a utilizarla en los próximos días. De hecho, se trata de una reducción gradual y no de una interrupción definitiva.

En cuanto a la actividad del día, Francisco se sometió a terapia farmacológica, fisioterapia motora y respiratoria, realizó algunos trabajos y se dedicó a la oración. Continúa siguiendo una dieta prescrita por los médicos que también consiste en alimentos sólidos.

El cuadro clínico sigue siendo complejo en una situación estable. Se espera un boletín médico hacia las 19h de mañana.

