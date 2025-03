El Papa: Liberar nuestro corazón de los miedos buscando la luz de Cristo

Catequesis de la audiencia general que el Papa debería haber celebrado hoy, 19 de marzo, en el Aula Pablo VI, cancelada debido a su hospitalización en el Hospital Gemelli. En el texto, Francisco se detiene en el encuentro de Jesús con Nicodemo, «un hombre que se encuentra en la oscuridad de las dudas, en esa oscuridad que experimentamos cuando no comprendemos» lo que sucede «y no vemos bien el camino a seguir». Mirando a la cara de lo que nos asusta, podemos empezar a liberarnos

Vatican News

La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha publicado la catequesis del Papa Francisco preparada para la audiencia general que debía celebrarse hoy, 19 de marzo, y que ha sido cancelada debido a la estancia del Pontífice en el Hospital Gemelli. El texto de hoy, sigue el ciclo jubilar de catequesis sobre «Jesucristo, nuestra esperanza». Catequesis que hablan sobre La vida de Jesús. Hoy se habla sobre el encuentro que tuvo con Nicodemo (Jn 3,1-3).

Jesús da esperanza

Con esta catequesis, el Papa ha querido explicar algunos encuentros narrados en los Evangelios, para comprender el modo en que Jesús da esperanza. En efecto, hay encuentros que iluminan la vida y dan esperanza, se lee en el texto.

“Puede suceder, por ejemplo, que alguien nos ayude a ver desde otra perspectiva una dificultad o un problema que estamos viviendo; o puede suceder que alguien simplemente nos dé una palabra que no nos haga sentir solos en el dolor que estamos atravesando. A veces también puede haber encuentros silenciosos, en los que no se dice nada y, sin embargo, esos momentos nos ayudan a retomar el camino”

Jesús se encuentra con Nicodemo

El primer encuentro en el que se ha detenido hoy Francisco es en el momento en Jesús se encuentra con Nicodemo, narrado en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Lo ha querido nombrar el Papa porque, "Nicodemo es un hombre cuya historia muestra que es posible salir de la oscuridad y encontrar el valor para seguir a Cristo"

Nicodemo acude a Jesús de noche: una hora poco habitual para un encuentro, se lee en el texto, y el Santo Padre explica que en el lenguaje del Apóstol Juan, las referencias temporales tienen a menudo un valor simbólico: "aquí la noche es probablemente lo que hay en el corazón de Nicodemo. Es un hombre en la oscuridad de la duda, en esa oscuridad que experimentamos cuando ya no entendemos lo que ocurre en nuestra vida y no vemos claro el camino a seguir".

“Si estás en la oscuridad, por supuesto que buscas la luz. Y Juan, al comienzo de su Evangelio, escribe así: «Vino al mundo la luz verdadera, la que ilumina a todo hombre» (1,9). Nicodemo, pues, busca a Jesús porque ha intuido que Él puede iluminar las tinieblas de su corazón”

Nicodemo siente la necesidad de cambio

Nicodemo, según el Evangelista, no comprende el lenguaje de Jesús, "Nicodemo no entiende lo que Jesús le dice porque sigue pensando con su propia lógica y sus propias categorías. Es un hombre con una personalidad bien definida, tiene un papel público, es uno de los líderes de los judíos. Pero probablemente las cuentas ya no le cuadran", escribe el Papa.

Nicodemo siente que algo ya no funciona en su vida, siente la necesidad de cambiar, pero no sabe por dónde empezar. Y esto, afirmó el Papa, nos ocurre a todos en ciertos momentos de la vida.

“Si no aceptamos el cambio, si nos encerramos en nuestra rigidez, hábitos o formas de pensar, corremos el riesgo de morir. La vida está en la capacidad de cambiar para encontrar una nueva forma de amar. De hecho, Jesús habla a Nicodemo de un nuevo nacimiento, que no sólo es posible, sino incluso necesario en determinados momentos de nuestro camino. En realidad, la expresión utilizada en el texto es ya de por sí ambivalente, porque anōthen (ἄνωθεν) puede traducirse tanto «desde arriba» como «de nuevo». Poco a poco, Nicodemo comprenderá que estos dos significados van juntos: si permitimos que el Espíritu Santo genere una nueva vida en nosotros, naceremos de nuevo. Redescubriremos esa vida que tal vez se estaba apagando en nosotros.”

Los cambios a veces nos asustan

Francisco ha dicho que eligió comenzar esta nueva fase del ciclo de catequesis con el encuentro de Jesús con Nicodemo, porque es un hombre que, con su propia vida, demuestra que este cambio es posible. Nicodemo lo conseguirá, afirmó el Papa: "¡al final estará entre los que van a Pilato a pedir el cuerpo de Jesús (cf. Jn 19,39)!Nicodemo ha salido por fin a la luz, ha renacido, y ya no necesita estar en la noche".



A veces los cambios nos asustan, señaló, a veces nos atraen, a veces deseamos los cambios, pero también a veces, preferiríamos permanecer en nuestras zonas de confort. Por eso el Espíritu nos anima a afrontar esos miedos. Jesús recuerda a Nicodemo -que es maestro en Israel- que los israelitas también tenían miedo cuando caminaban por el desierto.

“Se obsesionaron tanto con sus preocupaciones que, en algún momento, esos miedos tomaron la forma de serpientes venenosas (cf. Números 21: 4-9). Para liberarse, tenían que mirar a la serpiente de cobre que Moisés había colocado en un poste, es decir, tenían que mirar hacia arriba y ponerse delante del objeto que representaba sus miedos. Sólo mirando a la cara a lo que nos asusta podemos empezar a ser libres”

Nicodemo, como todos nosotros, puede mirar al Crucificado, a Aquel que venció a la muerte, raíz de todos nuestros miedos.Levantemos también nosotros la mirada hacia Aquel a quien han traspasado, dejémonos también nosotros encontrar por Jesús.En Él encontramos la esperanza para afrontar los cambios en nuestra vida y nacer de nuevo.