El Papa pide responsabilidad y no impunidad en el uso de la IA

El Pontífice envió un contundente mensaje a los participantes del IV Congreso latinoamericano de CEPROME sobre prevención de abusos en la Iglesia, advirtiendo que la inteligencia artificial facilita la producción de contenidos nocivos y dificulta la protección de posibles víctimas.

Felipe Herrera-Espaliat desde Lima, Perú

Un fuerte llamado a la responsabilidad formuló el Papa Francisco a todos quienes utilizan la inteligencia artificial, manifestando una vez más su voluntad de fortalecer la protección de los menores de los abusos sexuales, y así “extirpar de la sociedad ese cáncer”, expresó el Pontífice. El Santo Padre habló con especial severidad en contra de las amenazas que presentan algunos ámbitos del desarrollo tecnológico, y lo hizo al enviar un mensaje a las más de quinientas personas que en Lima, Perú, participan en el IV Congreso Latinoamericano de CEPROME entre el 25 y el 27 de febrero. Esta entidad ha sido pionera en la formación de cientos de agentes que promueven ambientes sanos en la Iglesia y fortalecen una cultura de la prevención de estos delitos.

Una sensación de impunidad

El Papa comenzó planteando que internet, al hacer que todo se vea desde una ventana, crea una sensación de impunidad, pues facilita que la gente eluda la responsabilidad de su participación en el universo paralelo de la red. Sin embargo, para Francisco, con la inteligencia artificial dicha impunidad aumenta de grado no solo a través de la visión, recopilación o difusión de materiales inapropiados, sino también por medio de la creación de contenidos aparentemente nuevos, pero que son sintéticos, es decir, confeccionados a partir de material que ya existía en el ciberespacio.

“El no haber sido nuestra mano a producir esos materiales podría crear la falsa ilusión de que no somos nosotros a ‘hacer’ algo vergonzoso: a agredir a una persona, a robar una imagen, a usar un concepto o una idea de otro, a exponer algo íntimo que debía quedar en la esfera privada de la persona. Pero, no es cierto, la máquina sigue nuestras órdenes, ejecuta, no toma las decisiones, sino que está programada para ello”, denunció el Pontífice.

Los daños de un uso malicioso de la IA

El mensaje de Francisco enumeró los perjuicios que puede traer aparejado un uso malicioso e irresponsable de la inteligencia artificial: “Daño para aquellos que viendo lo que hemos producido lo quieran emular; daño a causa del enorme flujo de materiales inadecuados que contaminan el entorno; daño en la dificultad que encuentran las autoridades para discernir entre material real y sintético en orden de velar por la seguridad de las posibles víctimas, etc.”. Según el Papa, los responsables de que estas tecnologías sean más seguras son tanto quienes las usan como quienes las han diseñado.

Dando voz a Dios y a las víctimas

De cara a los desafíos que la inteligencia artificial plantea a la lucha en contra de los abusos en la Iglesia, el Santo Padre aseguró que hay dos tareas primordiales: la primera es dar “voz a Dios y a las víctimas que a Él imploran, de modo que se tome conciencia del daño que se está produciendo” y, al mismo tiempo, “desvelar la mentira que supone el escudarnos en la tecnología para descargar nuestra conciencia”. Por eso Francisco exhortó a “pedir a los individuos, a los diseñadores de estas tecnologías y a las autoridades competentes, que se impongan límites y normas claras, concretamente evaluables, que permitan perseguir su uso nocivo o delictivo”.

Gratitud al Santo Padre

La Directora de CEPROME, María Inés Franck, valoró profundamente el mensaje del Papa Francisco, en especial porque llega en momentos en que él se encuentra muy frágil de salud. “El Santo Padre ha animado y confirmado constantemente nuestros esfuerzos para crear una cultura de la prevención en la Iglesia. Sus reflexiones profundizan nuestra comprensión de esta nueva realidad y nos ilumina el camino para seguir luchando contra los abusos y creando espacios eclesiales que favorezcan la protección de todos, particularmente, de niños, niñas y adolescentes en toda América Latina”, comentó agradecida la abogada argentina.

El IV Congreso de CEPROME lleva por título “Inteligencia Artificial y Abusos Sexuales: Un nuevo desafío para la prevención”, y ha sido organizado junto a la Comisión Pontificia para la Protección de Menores de la Santa Sede. Durante tres días contará con la presencia de expertos internacionales que han trabajado acompañando a víctimas de abuso en su proceso de sanación y de búsqueda de justicia. Además, el último día se realizará la Expo Buenas Prácticas, una exhibición de stands en que más de 20 organizaciones compartirán sus experiencias y estrategias en el combate contra los abusos.

Cooperación internacional ante los desafíos

Al momento de la apertura del Congreso tomó la palabra monseñor Luis Manuel Alí Herrera, Secretario de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, quien insistió acerca de la necesidad de establecer mecanismos cooperación internacional y eclesial para el intercambio de buenas prácticas frente a los retos de la inteligencia artificial. Para este obispo colombiano, los desafíos “son de tal envergadura que no pueden ser gestionados de manera autónoma, como si fuéramos llaneros solitarios de la salvaguarda digital”.

El prelado, además, valoró las oportunidades que ofrece esta nueva dimensión de la tecnología, ya que también permite poner en red a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, generando espacios para escuchar testimonios y recopilar datos que facilitan la gestión de acciones legales y proporcionan apoyo jurídico.

