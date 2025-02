El Papa a jóvenes ucranianos: Sean patriotas, rechacen la guerra, perdonen

El Santo Padre se conectó por videoconferencia, este sábado 1 de febrero de 2025, con grupos de chicos de Kyiv y otras ciudades de Europa y América en un acto en línea organizado por el Nuncio Apostólico Visvaldas Kulbokas y el arzobispo Svjatoslav Ševčuk. El Pontífice respondió a las preguntas e instó a perdonar aunque "sea difícil" y el instinto sea "responder a un puñetazo con otro puñetazo".

Salvatore Cernuzio - Ciudad del Vaticano

Ser "patriotas", es decir, "amar a la Patria" ahora "herida" por la guerra que mata y lleva al hambre. Luego, "perdonar", porque "es verdad que hay que defenderse", pero siempre hay que estar dispuestos a perdonar aunque "sea muy difícil" y el instinto sea más bien «"esponder a un puñetazo con otro puñetazo". Por último, el diálogo: "siempre", "entre nosotros", incluso con los que "están en contra" y a pesar de "la obstinación de algunos", con la certeza de que "la paz se construye con el diálogo". Durante una hora, el Papa Francisco se conectó, este sábado 1 de febrero de 2025 desde la Casa Santa Marta, con 250 jóvenes ucranianos para un evento online hecho de testimonios, oraciones, preguntas y respuestas. Son chicos y chicas católicos latinos y griegos conectados desde Kyiv, la diócesis de Lutsk y el exarcado de Donetsk, o desde Varsovia, Múnich, Londres, Chicago, Toronto, donde emigraron con sus familias.

Saludos de Ševčuk y Kulbokas

"Este es un encuentro histórico, el primer encuentro de la historia entre el Papa de Roma y los jóvenes ucranianos", comienza su saludo inicial el arzobispo mayor Svjatoslav Ševčuk. El jefe de la Iglesia greco-católica ucraniana acompaña al grupo reunido en la Catedral de la Resurrección de Kyiv, donde el Papa aparece desde una pantalla gigante.

"Si suena la alarma antiaérea, debemos cortar la conexión y bajar al sótano", dijo Shevchuk. "Es un milagro que tengamos luz y electricidad, anoche sufrimos otro ataque aéreo pero alguien volvió a conectar los cables: ¡tenemos luz y conexión a Internet!". También está conectado el obispo latino Jan Sobilo, obispo auxiliar de la diócesis de Kharkiv-Zaporizhzhia, una de las más afectadas por los bombardeos, y, sobre todo, el nuncio apostólico Visvaldas Kulbokas, uno de los organizadores de este acto, que presenta a los invitados a Francisco ("¡Este es bueno!», comenta al ver aparecer al nuncio en la pantalla).

Esperanza y tribulaciones

El Papa -acompañado por un traductor- está sentado ante un escritorio enla Casa Santa Marta, donde destaca el cuadro de la Virgen Desatanudos. Prepara una hoja en blanco y un bolígrafo para anotar preguntas. Saluda a los distintos rostros que aparecen entre los cuadros y dice que le impresiona especialmente una madre que sostiene a su hija pequeña, Esther: "¡Es preciosa!". La señal de la Cruz y el Padre Nuestro recitado por todos abren la reunión. El arzobispo Kulbokas leyó una lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos, que dice: "...Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios...nos gloriamos incluso en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia...".

La esperanza, así como las "tribulaciones" entendidas como el horror sufrido por el pueblo ucraniano desde hace unos tres años con la agresión rusa, constituyen el telón de fondo de la réplica del Papa Francisco a sus interlocutores ucranianos: "¡Hagan las preguntas que quieran!", dice bromeando.

Los testimonios de los jóvenes

En primer lugar, sin embargo, se comparten tres testimonios. Uno es el de una joven de 17 años, de una familia muy numerosa y devota, que cuenta que su hermano fue enviado al frente y herido varias veces. Le dejaron solo durante semanas, rodeado "por el enemigo": "Rezaba por las noches al ángel de la guarda para que le protegiera a él y a todos los soldados". El chico fue liberado más tarde.

La segunda es una joven de Donetsk, perseguida desde niña por la violencia: "Nací con un sentimiento de injusticia, pero con un deseo de futuro. La fe me da la fuerza para seguir adelante". La fuerza, es decir, para presenciar y resistir el miedo, las lágrimas, las ciudades destruidas, los refugiados. "Me dirijo a usted -dice al Papa- en nombre de todos los jóvenes de Donetsk. Queremos la paz, una paz justa y duradera, que nos permita volver a nuestras ciudades y a nuestros sueños. Creemos que el bien es más fuerte que el mal".

Un joven de 18 años de Kharkiv es el último en hablar; recuerda a sus compañeros en la línea de combate: "Muchos mueren..... El enemigo intenta destruir las ciudades, pero también la fe en el futuro". También muere gente sencilla, cuenta; como María, de 12 años, asesinada por un misil en un supermercado junto a su madre: "Nos ayudaba a preparar ayuda para los necesitados. A pesar del dolor insoportable, creemos que María y su madre están con Dios, son nuestros ángeles".

Siempre diálogo

Iliana Dobra, de 21 años, profesora de inglés en una escuela parroquial de Uzhhorod, fue la primera en formular una pregunta al Pontífice: "¿Merece la pena morir por la patria? ¿Cómo podemos alimentar nuestra fe en la lucha por la vida cuando la vida misma está devaluada en el mundo?".



Francisco se hizo eco de este concepto: "La vida hoy está devaluada. Es más importante tener dinero, es más importante tomar posiciones de guerra. La vida no está en primer lugar", puntualiza.

El Obispo de Roma recuerda un viaje a un país centroeuropeo donde la gente salió de sus casas para saludarle: había jóvenes y niños y algunas ancianas. Todos los hombres mayores murieron en la guerra. "La guerra siempre destruye". El antídoto es el diálogo: "Dialogar siempre, dialogar entre nosotros, incluso con lo que nos es contrario. Por favor, no se cansen de dialogar. La paz se construye dialogando. Es verdad que a veces no es posible, por la obstinación de algunos, pero hagan siempre el esfuerzo".

Nostalgia de la patria

Con Anastasia, de Varsovia, ciudad que ha acogido a millones de ucranianos que huyen y que se pregunta cómo no perder la fe en medio de estos dramas, el Papa Francisco comparte una expresión: "Nostalgia de la patria". "La nostalgia es una fuerza. A ustedes, ucranianos en el exterior, les pido por favor que no pierdan la nostalgia de la patria. Muchas veces es un dolor, ¡pero sigamos adelante!". Anastasia sonríe desde la pantalla; el Papa se da cuenta y le dice: "Piensa en la Patria y sonríe a la Patria".

El hambre, una de las peores cosas de la guerra

Julia, de 27 años, se hace portavoz de muchos jóvenes, empezando por los de Kharkiv y Poltava, que vieron cómo sus ciudades eran bombardeadas hace apenas unas noches mientras se reunían para preparar el encuentro. "Ciudades enteras han sido destruidas por las balas y los cohetes enemigos. Hay un genocidio de nuestro pueblo", denuncia. "¿Cómo podemos ver la paz en todo esto?": El Papa Francisco, visiblemente emocionado, también señala con el dedo a la guerra que "siempre destruye" y al hambre, entre las primeras consecuencias de los conflictos: "¡Es terrible! Es una de las cosas más feas de la guerra". El Papa recuerda que cada día llama por la noche a la parroquia de Gaza: "Me cuentan cómo pasan hambre. Porque la guerra hace eso... y la guerra no sólo hace pasar hambre, la guerra mata".

El Papa en diálogo con jóvenes ucranianos, sábado 1 de febrero de 2025.

El pequeño Evangelio de Oleksandr

En su mano, el Papa toma entonces un pequeño ejemplar del Evangelio con portada mimeografiada. Es el de Oleksandr, el joven soldado ucraniano del que habló en varias audiencias generales. El muchacho llevó consigo el Nuevo Testamento y los Salmos al frente, donde murió, y había subrayado el Salmo 129: "En lo profundo a ti clamo Señor, Señor escucha mi voz...". Oleksandr "es uno de ustedes", subrayó Francisco.



También mostró a los chicos en línea el rosario con el que rezó el soldado: "Para mí es una reliquia, de un chico de ustedes, que dio su vida por la paz. Lo tengo en mi escritorio y rezo todos los días. Debemos recordar a estos héroes nuestros que defendieron la patria. El pueblo ucraniano sufre, se muere de hambre. Abramos los ojos. Vemos hace una guerra".

La mística de la Patria

Como Oleksandr, el Papa pide a los niños que lleven siempre consigo un pequeño Evangelio de bolsillo: "Lean un trocito durante el día. ¡Esto es vida!". Y como Oleksandr, los jóvenes ucranianos están llamados a ser patriotas: "Todos los jóvenes tienen una misión" dice Francisco, en respuesta a otra pregunta: Cuando hay dificultades en un país, en una patria, los jóvenes tienen el deber de llevar a cabo 'la mística de la patria'. Hoy la misión de los jóvenes ucranianos es ser patriotas. Y no deben esconderse de todos los problemas que tienen con la guerra. Patriotas, ¡amen a la Patria! Ahora mismo su Patria está herida por las guerras... Pero amar a la Patria. Es algo muy hermoso".

El Papa en diálogo con jóvenes ucranianos, sábado 1 de febrero de 2025.

Perdonar, lo más difícil

Siempre a los jóvenes, "presente y futuro" de un país, el Pontífice les pide que sueñen: "Un joven que no es capaz de soñar ha envejecido". Hablando de los "viejos", insiste en la invitación a no descuidar a los abuelos para alimentar la "memoria".

La mirada también se dirige a los niños, gracias a Tatiana, de 35 años, conectada desde Chicago, que recuerda a los muchos pequeños que han huido de los 'Herodes de hoy'. "¿Cómo podemos perdonar y enseñar a los niños a perdonar cuando el dolor y la injusticia de la guerra dejan profundas heridas en nuestros corazones?", se pregunta. "Una de las cosas más difíciles es perdonar y esto cuesta a todos, incluso a mí", confiesa el Papa Bergoglio. "Pero esta frase me ayuda: debo perdonar como he sido perdonado. Cada uno de nosotros debe buscar en su propia vida cómo ha sido perdonado. Perdonar es muy difícil. Siempre intentamos hacer la guerra y responder a un puñetazo con otro puñetazo". "A mí -añade Francisco- me ayuda pensar: he sido perdonado y debo perdonar. Y no es fácil... El arte de perdonar no es fácil, tenemos que seguir adelante. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Siempre".

Adelante, aunque uno se equivoque

Para concluir, la invitación a seguir adelante aunque uno se equivoque: "Todos nos hemos equivocado en la vida, pero cuando uno se equivoca, hay que levantarse, levantarse y seguir adelante. ¡No tengan miedo! Arriésguense y, si caen, no se queden caídos". Por eso, tras la entonación del Himno Espiritual de Ucrania, antes de la bendición y entre aplausos y coros de "Viva el Papa", una recomendación final: "Por favor, no se olviden de sus jóvenes héroes, como Oleksandr, los jóvenes que dieron su vida por la patria".