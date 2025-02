El Papa a artistas: “El arte no es un lujo, sino una necesidad del espíritu”

Debido a la imposibilidad del Papa Francisco de presidir la Misa del Jubileo de los artistas a causa de su hospitalización, el Prefecto del Dicastero per la Cultura y la educación sustituye al Pontífice y lee su homilía.

Mireia Bonilla – Ciudad del Vaticano

En una abarrotada Basilica de San Pedro, el Cardenal José Tolentino de Mendonça, Prefecto del Dicastero per la Cultura y la educación recuerda a los artistas y al mundo de la cultura que el Papa Francisco les ha exortado a ser testigos de la visión revolucionaria de las Bienaventuranzas: “Su misión no sólo es crear belleza, sino revelar la verdad, la bondad y la belleza escondidas en los pliegues de la historia, de dar voz a quien no tiene voz, de transformar el dolor en esperanza”.

En la homilía que el Papa Francisco tenía preparada para la ocasión, recuerda que vivimos un tiempo de crisis complejas, crisis económicas y sociales pero sobretodo “crisis del alma”: “Nos planteamos cuestiones sobre el tiempo y la orientación. ¿Somos peregrinos o errantes? ¿Caminamos con una meta o estamos dispersos deambulando?” pregunta el Pontífice y recuerda que el artista es aquel o aquella “que tiene la tarea de ayudar a la humanidad a no perder la dirección y a no extraviar el horizonte de la esperanza”.

Veo en ustedes unos custodios de las Bienaventuranzas

Para el Papa, el “arte auténtico” es siempre “un encuentro con el misterio, con la belleza que nos supera, con el dolor que nos interroga, con la verdad que nos llama”. Es por ello que, en la época en la que nos encontramos en la que se levantan nuevos muros, en la que las diferencias se vuelven un pretexto para la división más que una ocasión de enriquecimiento mutuo, Francisco les invita a “construir puentes, a crear espacios de encuentro y de diálogo, a iluminar las mentes y a encender los corazones”.

“Alguno podría decir: “Pero, ¿para qué sirve el arte en un mundo herido? ¿No hay quizá cosas más urgentes, más concretas, más necesarias?”. El arte no es un lujo, sino una necesidad del espíritu.”

El verdadero arte nunca es cómodo, ofrece la paz de la inquietud

“El arte no es un lujo, sino una necesidad del espíritu. No es huida, sino responsabilidad, invitación a la acción, llamada, grito” recuerda el Papa a los artistas, a la vez que les aclara que educar en la belleza significa educar en la esperanza: “Y la esperanza nunca está separada del drama de la existencia; atraviesa la lucha cotidiana, las fatigas de la vida, los desafíos de nuestro tiempo”. Además, Francisco explica que “el mundo tiene necesidad de artistas proféticos, de intelectuales valientes, de creadores de cultura” y es por ello que su invitación final es a “dejarse guiar por el Evangelio de las Bienaventuranzas, y que el arte que hacen sea anuncio de un mundo nuevo”: “No dejen nunca de buscar, de interrogar, de arriesgar. Porque el verdadero arte nunca es cómodo, ofrece la paz de la inquietud”.

Por último, Francisco les pide que recuerden siempre “que la esperanza no es una ilusión; la belleza no es una utopía; el don que tienen no es una casualidad, es una llamada”. Respondan con generosidad, con pasión, con amor”.