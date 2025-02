IA, el Papa: Que sea una herramienta para luchar contra la pobreza

En un mensaje dirigido al presidente francés Macron con motivo de la Cumbre sobre Inteligencia Artificial que se está celebrando en París, Francisco pide la creación de una plataforma en la que estas nuevas tecnologías puedan ser una herramienta para luchar contra la pobreza, proteger las culturas, la ecosostenibilidad: «Espero que las próximas cumbres consideren con mayor profundidad los efectos sociales de la inteligencia artificial en las relaciones humanas, la información y la educación».

«No olvidemos que sólo el corazón humano puede revelar el sentido de nuestra existencia». La cita de Pascal, que el Papa Francisco hace en el mensaje dirigido al presidente Macron con motivo de la Cumbre de Acción sobre Inteligencia Artificial que se clausura hoy en París -y que fue leído por el nuncio monseñor Celestino Migliore-, es la clave interpretativa del texto que vuelve sobre una cuestión de crucial actualidad. El corazón, de hecho, nunca puede engañar, señala el Papa, «mientras que los algoritmos pueden ser utilizados para manipular y desorientar».

Estudiar el impacto de la IA en las relaciones, la información, la educación

El Papa recuerda el reciente documento «Nota sobre la relación entre inteligencia artificial e inteligencia humana» y espera que en las próximas cumbres se profundice en los efectos sociales de la inteligencia artificial sobre las relaciones humanas, la información y la educación. Y expresa una vez más la visión integral sobre el desarrollo que ha desarrollado en su magisterio y que también abordó su predecesor Wojtyła:

La cuestión fundamental es y seguirá siendo humana, es decir, si en medio de estos avances tecnológicos, «el hombre, en cuanto hombre, se hace verdaderamente mejor, es decir, más maduro espiritualmente, más consciente de la dignidad de su humanidad, más responsable, más abierto a los demás, especialmente a los más necesitados y débiles» (cf. Juan Pablo II, Carta encíclica Redemptor hominis, 15). Nuestro reto último seguirá siendo siempre el hombre. ¡Que nunca lo perdamos de vista!

Crear una plataforma compartida también por los que «no tienen voz»

Francisco se preocupa de que no se desatienda la voz de los pobres, de los que no son escuchados, de los que no suelen participar en los procesos de toma de decisiones. Además, valora que en esta ocasión la cumbre de París haya querido implicar al mayor número posible de actores y expertos «en una reflexión -escribe- destinada a producir resultados concretos». Así, formula una esperanza sobre la base de lo que ya había expresado en su Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 2024:

Confío en que la Cumbre de París trabaje por la creación de una plataforma de interés público sobre la inteligencia artificial, para que cada nación pueda encontrar en la inteligencia artificial una herramienta para su propio desarrollo y para la lucha contra la pobreza, pero también para la protección de sus propias culturas y lenguas locales. Sólo así cada pueblo de la tierra podrá contribuir a la creación de los datos utilizados por la inteligencia artificial, para que reflejen la verdadera diversidad y riqueza que caracteriza a nuestra familia humana.

La innovación al servicio del bien común

Como ya había afirmado en la cumbre del G7 en Apulia, convencido de que, en ausencia de un control adecuado, la inteligencia artificial, «aun siendo un instrumento nuevo y apasionante, podría mostrar su lado más temible al representar una amenaza para la dignidad humana», el Pontífice subraya que la política «sana» es aquella que sitúa las innovaciones tecnológicas dentro de un proyecto más amplio que busca el bien común, como ha reiterado en varias ocasiones en Laudato si'. Aquí la aclaración:

La inteligencia artificial, en mi opinión, puede convertirse en una poderosa herramienta en manos de aquellos científicos y expertos que cooperen en la búsqueda de soluciones innovadoras y creativas que promuevan la ecosostenibilidad de la Tierra, nuestra casa común, sin descuidar el alto consumo energético asociado al funcionamiento de las infraestructuras de inteligencia artificial.