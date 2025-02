El abrazo del Papa a Román, un niño ucraniano con el cuerpo quemado por misiles rusos

El niño de 9 años resultó herido en un ataque con cohetes en julio de 2022. Sufrió quemaduras de cuarto grado en el 45 por ciento de su cuerpo. Se había reunido con el Papa en 2023 durante una audiencia general y en 2024 durante la Jornada Mundial del Niño, hoy, regresó al Vaticano con representantes de la "Alliance Unbroken Kids", nacida con motivo de la Cumbre sobre los derechos de los niños para poner en marcha iniciativas de apoyo a los afectados por los conflictos.

Salvatore Cernuzio – Ciudad del Vaticano

Para el pequeño Román Oleksiv, las quemaduras provocadas por un misil ruso en el 45% de su cuerpo ya no son motivo de dolor, ni vergüenza. De hecho, los lleva con orgullo, pero lo hizo incluso cuando se vio obligado a usar una máscara, guantes y un traje protector que le daban la apariencia de un superhéroe. Al fin y al cabo, este niño de 7 años es un poco un superhéroe que sobrevivió a un ataque mortal -el del 14 de julio de 2022 en la ciudad ucraniana de Vinnytsia con misiles de crucero "Kalibr" - que mató a 28 personas y herido a más de 200 personas - entre ellos, precisamente Román, y su madre, que más tarde falleció. Él, por otro lado, sufrió quemaduras de cuarto grado en la espalda.

El niño de 9 años llegó, hoy, al Vaticano donde abrazó al Papa Francisco por tercera vez. El primero fue el 6 de diciembre de 2023, durante la audiencia general en el Aula Pablo VI, cuando le entregó una carta al Pontífice y luego saltó, con sus guantes y su mascarilla azul integral, y apretó el cuello de Francesco. El segundo fue el 25 de mayo de 2024 durante el Día Mundial del Niño.

Román con otros niños durante el encuentro con el Papa

Una alianza para los más frágiles

Hoy, Román fue recibido en audiencia junto a la delegación de la “Alliance Unbroken Kids”, iniciativa nacida oficialmente ayer, 2 de febrero, en Roma, con ocasión de la Cumbre Internacional sobre los Derechos de los Menores que se está desarrollando en el Vaticano. La iniciativa incluye a la Confederación Nacional de Misericordia de Italia, la Fundación Unbroken, que brinda apoyo a las personas afectadas por el conflicto en Ucrania, y la Fundación 5P Europe, un movimiento que promueve la paz en el mundo. Ayer, en San Salvatore in Lauro, se firmó un acuerdo de colaboración para realizar iniciativas de apoyo material y psicológico a cuantos están devastados en cuerpo y alma por las guerras.

Audiencia en el Vaticano

El Papa recibió al grupo en la pequeña sala del Aula Pablo VI, antes de la audiencia con los peregrinos procedentes de los países nórdicos. Los distintos representantes de la Alianza mostraron a Francisco un vídeo con los proyectos, luego llevaron libros y dibujos. Román, en cambio, no tenía en la mano nada más que sus manos, libres de guantes, y su rostro, finalmente descubierto, que no dudó en apoyar sobre el hombro del Papa.

De la muerte a la vida

Una fotografía muy conmovedora teniendo en cuenta que, dadas las condiciones en las que llegó desde Vinnytsia a la Primera Asociación Médica Territorial de Lviv, una clínica con una de las unidades de quemados más grandes del oeste de Ucrania, el niño no parecía tener posibilidades de sobrevivir. Así lo dijeron también los médicos que lo atendieron y lo ingresaron inmediatamente en cuidados intensivos. En Alemania, en el Hospital Universitario de Dresde, donde fue trasladado por un equipo de paramédicos, Román Oleksiv se sometió a operaciones tres veces por semana: extirpación de tejido no vital, reemplazo del tímpano, injertos de piel. En Dresde abrió lentamente los ojos y dio sus primeros pasos. Desde entonces, nunca ha parado, su historia también fue protagonista de un episodio, Children of War , de la serie Ucrania en llamas . Y desde Ucrania, Román volvió a Roma y con su sola presencia, con su misma vida y con la espontaneidad de arrojarse al cuello del Papa devuelve la esperanza a muchos de sus coetáneos que todavía son víctimas de lo que el Papa, esta mañana en la Cumbre, denunció como “crimen de guerra”.

El Papa abraza a Roman Oleksiv durante la audiencia general del 6-12-2023