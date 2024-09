El Papa sobre las bombas en el Líbano: Toda defensa desproporcionada es inmoral

El diálogo con los periodistas en el vuelo de regreso de Bélgica: Francisco habla del atentado que mató a Nasrallah causando numerosas víctimas, destacando su desproporcionalidad, repite su condena al aborto, llamando «asesinos» a los médicos que lo practican, y ensalza el testimonio cristiano del rey Balduino que dimitió para no firmar la ley abortista.

Matteo Bruni: Buenas tardes a todos, gracias Su Santidad por este tiempo que quiere dedicarnos al final de este corto pero muy intenso viaje. Tal vez quiera dirigirnos unas palabras antes de comenzar con las preguntas de los periodistas.

Papa Francisco: Buenos días y estoy a disposición para las preguntas

El Papa saludando a los periodistas al final del viaje apostólico

Valerie Dupont, TV pública belga francófona

Santo Padre, gracias por su disponibilidad. Disculpe mi voz pero la lluvia me ha afectado un poco. Sus palabras sobre la tumba del rey Balduino causaron un poco de asombro en Bélgica...



Gracias, el bar es una muchachada. Lo siguiente será la pizzería. Luxemburgo me impresionó mucho como sociedad equilibrada, con leyes equilibradas, también otra cultura. Eso me impresionó mucho, porque no la conocía. Bélgica, en cambio, la conocía porque he venido varias veces. Pero Luxemburgo fue una sorpresa, por el equilibrio, la acogida, es algo que me sorprendió. Creo que quizá el mensaje que Luxemburgo puede dar a Europa sea precisamente este.

Valerie Dupont, TV pública belga francófona

Pero ya sabe que el asombro es el principio de la filosofía y eso está bien...

Tal vez. Algunos también lo vieron como una injerencia política en la vida democrática de Bélgica. El proceso de beatificación del rey está vinculado a su posición. ¿Y cómo conciliar el derecho a la vida, la defensa de la vida, y también el derecho de las mujeres a tener una vida sin sufrimiento?

Todo es vida, eh. El rey fue valiente porque ante una ley de muerte no firmó y dimitió. Eso requiere valor, ¿no? Hace falta un político 'con pantalones' para hacer eso. Hace falta valor. Él también dio un mensaje con esto y también lo hizo porque era un santo. Todavía no es un santo, pero el proceso de beatificación seguirá adelante, porque hemos tenido pruebas de ello.

La mujer. La mujer tiene derecho a la vida: a su vida, a la vida de sus hijos. No olvidemos decir esto: un aborto es un asesinato. La ciencia te dice que en el mes de la concepción ya están todos los órganos... Matas a un ser humano. Y los médicos que se prestan a esto son -permítanme la palabra- sicarios. Son sicarios. Y eso no se puede discutir. Se mata una vida humana. Y las mujeres tienen derecho a proteger la vida. Otra cosa son los métodos anticonceptivos. No hay que confundir. Ahora hablo sólo del aborto. Y eso no se puede debatir. Discúlpeme, pero es la verdad.

Andrea Vreede, TV belga flamenca y holandesa

Santidad, también durante este viaje a Bélgica tuvo usted un largo encuentro con un grupo de víctimas de abusos sexuales. A menudo en sus relatos hay gritos de desesperación por la falta de transparencia en los procedimientos, las puertas cerradas, el silencio hacia ellos, la lentitud de las medidas disciplinarias, los encubrimientos de los que ha hablado hoy, los problemas sobre la indemnización por los daños sufridos. Al final, las cosas sólo parecen cambiar cuando pueden hablar con usted, en persona. En Bruselas, las víctimas también presentaron una serie de demandas. ¿Cómo piensa proceder con estas demandas? ¿Y no sería mejor, tal vez, crear un departamento especial en el Vaticano, un organismo independiente tal vez, como piden algunos obispos, para tratar mejor esta lacra en la Iglesia y devolver la confianza a los fieles?

Gracias. La última... Hay un departamento en el Vaticano, eh. Hay una estructura, el presidente ahora es un obispo colombiano para casos de abuso. Hay una Comisión y el cardenal O'Malley la creó. ¡Eso funciona! Y se reciben todas las cosas en el Vaticano y se discuten. Yo también he recibido a los abusados en el Vaticano y doy fuerza para que sigamos adelante. Esto es lo primero. La segunda, he escuchado a los abusados. Creo que es un deber. Algunos dicen: las estadísticas dicen que el 40-42-46% de los abusados están en la familia y en el barrio, sólo el 3% en la Iglesia. Eso no me importa, ¡yo me quedo con los que están en la Iglesia! Tenemos la responsabilidad de ayudar a los maltratados y cuidar de ellos. Algunos necesitan tratamiento psicológico, tenemos que ayudarles con eso. También se habla de indemnización porque en derecho civil la hay. En derecho civil creo que son 50.000 euros en Bélgica, es demasiado poco. No es algo que se necesite. Creo que esa es la cifra pero no estoy seguro. Pero tenemos que cuidar a los maltratados y castigar a los maltratadores, porque el maltrato no es un pecado de hoy que mañana puede no existir... Es una tendencia, es una enfermedad psiquiátrica y por eso hay que ponerlos en tratamiento y controlarlos así. No se puede dejar a un maltratador libre en la vida normal, con responsabilidades en parroquias y colegios. Algunos obispos a sacerdotes que hicieron esto, después del juicio y la condena, les dieron trabajo por ejemplo en la biblioteca, pero ningún contacto con niños en las escuelas, en las parroquias. Pero tenemos que seguir con esto. Les dije a los obispos belgas que no tuvieran miedo y que siguieran adelante. La vergüenza es cubrirse, esa es la vergüenza.

Conferencia de prensa en el vuelo de Bruselas a Roma

Courtney Walsh, pool Tv USA

Muchas gracias por su tiempo. Leímos esta mañana que fueron lanzadas bombas de 900 kg para el asesinato selectivo de Nasrallah. Hay más de mil desplazados, muchos muertos. ¿Cree que Israel ha ido más allá contra Líbano y Gaza? ¿Y cómo puede resolverse esto? ¿Hay algún mensaje para la gente de allí?



Todos los días llamo por teléfono a la parroquia de Gaza. Están allí, parroquia y colegio, más de 600 personas y me cuentan las cosas que pasan, incluso las crueldades que ocurren allí. Lo que me cuentan no entiendo muy bien cómo han sido las cosas. Pero la defensa debe ser siempre proporcional al ataque. Cuando hay algo desproporcionado muestra una tendencia dominante que va más allá de la moral. Un país que con sus fuerzas hace estas cosas -me refiero a cualquier país-, que hace estas cosas de forma tan “superlativa”, son acciones inmorales. Incluso en la guerra hay una moralidad que proteger. La guerra es inmoral, pero las reglas de la guerra implican cierta moralidad. Pero cuando esto no se hace, se ve - decimos en Argentina – “mala sangre”.

Annachiara Valle, Familia Cristiana

Gracias, Santidad. Ayer después del encuentro en la Universidad Católica de Lovaina se emitió un comunicado donde, leo, «la Universidad deplora las posiciones conservadoras expresadas por el Papa Francisco sobre el papel de la mujer en la sociedad». Dicen que es un poco restrictivo hablar de la mujer sólo para la maternidad, la fecundidad, el cuidado, que en realidad es un poco discriminatorio porque es un papel que también corresponde al hombre. Y vinculado a esto, ambas universidades plantearon la cuestión de los ministerios ordenados en la Iglesia.



En primer lugar, esta declaración se hizo en el momento en que yo hablaba. Estaba hecha de antemano y esto no es moral. Siempre hablo de la dignidad de la mujer y dije algo que no puedo decir de los hombres: la Iglesia es mujer, es la esposa de Jesús. Masculinizar la Iglesia, masculinizar a las mujeres no es humano, no es cristiano. Lo femenino tiene su propia fuerza. De hecho, las mujeres -siempre lo digo- son más importantes que los hombres, porque la Iglesia es mujer, la Iglesia es la esposa de Jesús. Si esto les parece conservador a esas señoras, yo soy Carlo Gardell (famoso cantante argentino de tangos, ed.). No se entiende... Veo que hay una mente obtusa que no quiere oír hablar de esto. La mujer es igual al hombre, es más, en la vida de la Iglesia la mujer es superior, porque la Iglesia es mujer. En el ministerio, la mística de la mujer es superior al ministerio. Hay un gran teólogo que ha hecho estudios sobre esto: ¿qué es más grande, el ministerio petrino o el ministerio mariano? El ministerio mariano es mayor porque es un ministerio de unidad que implica, el otro es un ministerio de liderazgo. La maternidad de la Iglesia es una maternidad de mujeres. El ministerio es un ministerio muy menor, dado para acompañar a los fieles, siempre dentro de la maternidad. Varios teólogos han estudiado esto y dicen que esto es real, no digo moderno, sino real. No es anticuado. El feminismo exagerado que quiere decir que la mujer es machista no funciona. Una cosa es que el machismo vaya mal y otra cosa es que el feminismo vaya mal. Lo que va es la mujer Iglesia que es más grande que el ministerio sacerdotal. Y esto a veces no se piensa.



Pero gracias por la pregunta. Y gracias a todos por este viaje, por el trabajo que habéis hecho. Lamento que el tiempo aquí sea escaso. Pero gracias, muchas gracias. Rezo por ustedes, ustedes rezan por mí. Recen por mí, ¡eh!



(El Papa recuerda la tragedia de las cincuenta personas perdidas en el mar frente a las Islas Canarias)



Me duele ver a esas personas perdidas en Canarias. Hoy muchísimos emigrantes que buscan la libertad se pierden en el mar o cerca de él. Pensemos en Crotone, ¿no? A 100 metros... (tu tierra). Pensemos en allí. Esto hay que llorarlo.

Conferencia de prensa en vuelo del Papa Francisco