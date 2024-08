Papa Francisco: Jesús alimenta nuestra vida con la suya

«Yo soy el pan vivo, bajado del cielo» (Jn 6,51) con el Evangelio de este domingo el Santo Padre reflexiona en el Ángelus sobre milagro de la Eucarística que en la actualidad también generan “asombro y gratitud”.

Johan Pacheco – Ciudad del Vaticano

“Hoy el Evangelio nos habla de Jesús, que afirma con sencillez: «Yo soy el pan vivo, bajado del cielo» (Jn 6,51)”, recordó el Papa Francisco durante el rezo del Ángelus este domingo XX del Tiempo Ordinario desde la ventana del Palacio Apostólico en la Plaza de San Pedro.

El Santo Padre señala que Jesús se identifica “con el alimento más común y cotidiano, el pan”. Por lo que algunos discutían: ¿cómo puede Jesús darnos a comer su propia carne?... “También nosotros nos hacemos hoy esta pregunta, pero con asombro y gratitud. He aquí dos actitudes sobre las que reflexionar ante el milagro de la Eucaristía”, dijo.

Asombro y gratitud

En primer lugar, “asombrarnos -expresó Francisco-, porque las palabras de Jesús nos sorprenden. Pero Jesús siempre nos sorprende. Siempre. Incluso hoy, en su propia vida, Jesús siempre nos sorprende. El pan del cielo es un don que supera todas las expectativas. Quien no capta el estilo de Jesús sigue desconfiando: parece imposible, incluso inhumano, comer la carne de otro (cf. v. 54). La carne y la sangre, en cambio, son la humanidad del Salvador, su propia vida ofrecida como alimento para la nuestra”.

Luego reflexiona sobre “la gratitud”, afirmando que “reconocemos a Jesús allí donde está presente para nosotros y con nosotros. Él se hace pan para nosotros. «El que come mi carne permanece en mí y yo en él» (cf. v. 56). El Cristo, verdadero hombre, sabe bien que hay que comer para vivir. Pero también sabe que esto no basta. Después de haber multiplicado el pan terrenal (cf. Jn 6,1-14), prepara un don aún mayor: Él mismo se convierte en verdadera comida y verdadera bebida (cf. v. 55). ¡Gracias, Señor Jesús!”

El pan celestial que sacia la esperanza

El Papa advierte que el hambre de salvación no se siente en el estómago sino en el corazón, porque sacia el hambre de la esperanza: “El pan celestial, que viene del Padre, es el mismo Hijo hecho carne por nosotros. Este alimento nos es más que necesario, porque sacia el hambre de esperanza, el hambre de verdad, el hambre de salvación que todos sentimos, no en el estómago, sino en el corazón. La Eucaristía nos es necesaria, a todos”, expresó.

El pan vivo no es algo mágico

También advierte que la Eucaristía oes algo mágico sino Cuerpo mismo de Cristo: “Jesús se ocupa de la mayor necesidad: nos salva, alimentando nuestra vida con la suya, y esto, para siempre. Y gracias a Él podemos vivir en comunión con Dios y entre nosotros. El Pan Vivo y Verdadero no es algo mágico, no; no es una cosa que resuelve de repente todos los problemas, sino que es el Cuerpo mismo de Cristo, que da esperanza a los pobres y vence la arrogancia de los que se jactan en su detrimento”.

Finalmente, el Pontífice propone algunas preguntas para la reflexión: ¿tengo hambre y sed de salvación, no sólo para mí, sino para todos mis hermanos? Cuando recibo la Eucaristía, que es el milagro de la misericordia, ¿soy capaz de maravillarme ante el Cuerpo del Señor, muerto y resucitado por nosotros?

Al rezar la oración del Ángelus, el Papa Francisco suplica a la Virgen María “que nos ayude a recibir el don del cielo en el signo del pan”.

