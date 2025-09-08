Trump dispuesto a imponer nuevas sanciones contra Moscú

«No estoy contento con lo que está sucediendo en Ucrania, pronto hablaré con Putin». Así comentó ayer el presidente estadounidense, Donald Trump, el ataque masivo ruso que en la noche del sábado al domingo afectó especialmente a la capital ucraniana, Kiev, causando la muerte de cuatro personas, entre ellas un niño, y dañando algunos edificios gubernamentales

Roberta Barbi – Ciudad del Vaticano

Tras el fuerte ataque ruso que ha lanzado sobre Ucrania ochocientos drones y trece misiles, el presidente estadounidense Donald Trump ha declarado que no está nada contento con lo que está sucediendo en el país y que está dispuesto a aplicar una segunda fase de sanciones contra Rusia, prometiendo volver a hablar en breve con su homólogo Putin, pero mostrándose «confiado en que se llegará a un acuerdo».

En concreto, Trump se refirió a «algunos líderes» europeos con los que se reunirá en Estados Unidos entre el lunes y el martes antes de volver a hablar con Putin.

La postura de Moscú

Mientras tanto, Moscú ha justificado el ataque perpetrado en la noche del sábado al domingo en Kiev con «objetivos estratégicos» y ha admitido que el diálogo para la paz sigue siendo «bastante difícil».

Las reacciones a nivel internacional

La condena de la comunidad internacional por lo sucedido ha sido unánime: desde la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, según la cual el Kremlin «se burla de la diplomacia, pisotea el derecho internacional y mata indiscriminadamente», hasta la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, que habla de «una clara escalada», hasta el primer ministro británico, Keith Starmer, quien calificó de «cobardes» estos ataques, que demuestran «que Putin cree que puede actuar con impunidad. No tiene ninguna intención seria de buscar la paz».

La situación sobre el terreno

Durante la noche, un nuevo ataque ruso contra la región de Kiev ha afectado a la central eléctrica de Trypilska, provocando cortes en el suministro de la ciudad y de toda la zona. Mientras tanto, el presidente ucraniano Zelensky, tras el ataque que por primera vez también ha afectado a edificios gubernamentales en Kiev, ha vuelto a intervenir para instar a los países aliados a que sigan las reacciones verbales con acciones contundentes.