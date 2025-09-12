Ucrania, el regreso a la escuela. Cuando el timbre es una alarma antiaérea

Las puertas de las escuelas ucranianas se abrieron el 1 de septiembre. Por cuarto año consecutivo, volver a clases significa conectarse desde casa, desde refugios o desde otros países. La guerra ha marcado el ánimo de estudiantes, padres y maestros, y ahora la esperanza está puesta en las aulas subterráneas. .

Svitlana Dukhovych – Ciudad del Vaticano

El 1 de septiembre fue el primer día de clases en Ucrania. Normalmente, para los alumnos, los padres y los maestros es un día festivo: los niños van al colegio con ropa de gala, regalan flores a los maestros y se celebra una ceremonia solemne. Este año, lamentablemente, al igual que en los tres años anteriores, en muchos colegios del país estos eventos se celebraron con el sonido de fondo de las alarmas antiaéreas y, a menudo, los estudiantes se vieron obligados a bajar a los refugios.

Para los jóvenes ucranianos, la posibilidad de asistir a la escuela presencialmente es ahora un privilegio. Desde el inicio de la invasión rusa, más de 3800 centros educativos han sufrido daños, de los cuales casi 400 han quedado completamente destruidos. Para muchos niños, «volver a la escuela» ahora solo significa conectarse a las clases en línea desde casa, desde los refugios o desde el extranjero, donde las familias se han trasladado en busca de seguridad.

En evidencia 11/09/2025 Las hermanas del Beato Honorat y el sufrimiento humano en Ucrania Fueron fundadas durante la crisis para salvar a las personas en dificultades. Hoy, las Hermanitas del Corazón Inmaculado de María, una congregación fundada por el Beato Honorat ...

Las escuelas subterráneas

En Ucrania, el Ministerio de Educación ofrece recomendaciones generales, mientras que las escuelas eligen de forma autónoma las modalidades de enseñanza (presencial, a distancia o mixta) en función de la situación de seguridad y la disponibilidad de refugios.

Las escuelas subterráneas, que ya funcionan en varias grandes ciudades cercanas al frente, como Járkov, Zaporizhia y Mykolaiv, ofrecen a un número cada vez mayor de niños la posibilidad de asistir a clases presenciales. Se prevé que para finales de 2025 se habrán abierto 150 centros de este tipo en Ucrania. «La mayoría de nuestros alumnos vienen a la escuela y asisten a clases presenciales», explica a los medios de comunicación vaticanos el padre Oleh Ladnyuk, Salesiano de Don Bosco, que además de ejercer como capellán militar es profesor de historia en un instituto de Dnipro, en el este del país.

En algunas escuelas, continúa, «las clases se imparten en línea porque los padres están preocupados por la seguridad de sus hijos: los misiles y los drones atacan no solo por la noche, sino también durante el día. Sin embargo, en estos últimos años de enseñanza en línea, primero debido a la pandemia y luego a la guerra, el nivel de conocimientos de los niños ha bajado mucho. Afortunadamente, ahora la mayoría de los padres llevan a sus hijos a la escuela. Esto es bueno no solo para el aprendizaje, sino también para su socialización y su desarrollo en general».

Oleh subraya que enseñar en la escuela es para él, por un lado, una oportunidad para poner en práctica el carisma salesiano y, por otro, una ocasión para distraerse de la guerra: «Ha sido bonito volver a ver a mis alumnos el primer día de clase, he visto la alegría también en sus ojos. Esto es lo bonito de ser maestro: tener la posibilidad de encontrarte con chicos que te quieren y a los que tú también quieres». El sacerdote añade con amargura que algunos estudiantes, sobre todo de secundaria, ya no han vuelto a la escuela porque se han mudado. «Muchos padres —explica— intentan mudarse con toda la familia o enviar a los hijos mayores a Europa occidental o a las regiones del oeste de Ucrania. Es una tendencia triste, pero entiendo a los padres que quieren lo mejor para sus hijos».

En evidencia 10/09/2025 León XIV invita a rezar por los niños de todo el mundo afectados por las guerras Al saludar durante la audiencia general a los fieles de lengua polaca y árabe, el Papa envía dos mensajes de paz. El primero lo dedica a los niños que sufren a causa de los ...

El compromiso de los profesores

Con el inicio de la guerra, los profesores ucranianos dejaron de ser solo mentores. Intentan ser un ejemplo de comportamiento y estabilidad para los jóvenes, inventan todo tipo de cosas para motivarlos, los acompañan a los refugios y los tranquilizan durante las alarmas. «Una parte de los profesores se ha ido al extranjero, pero los que se han quedado se sacrifican por los jóvenes y son muy buenos», dice Ladnyuk: «En Ucrania, los profesores no ganan mucho. Conseguir enseñar a los alumnos el programa previsto en estas condiciones es realmente difícil. Sin embargo, se intenta hacer lo mejor posible».

Adaptarse a la guerra

Oleh tiene una buena relación con sus alumnos. Cuando les cuenta hechos históricos, intenta relacionarlos con los acontecimientos actuales. Los chicos a menudo le preguntan por su labor como capellán y cómo ayuda a la gente de los pueblos cercanos. A veces se preocupa cuando los ve cansados porque no han dormido en toda la noche debido a los bombardeos rusos.

«En esta situación, sería lógico mostrar agresividad, pero yo no la veo. No sé cómo será en otras escuelas, pero aquí no la hay, gracias a Dios. Quizás simplemente se han acostumbrado a esta situación. Sin embargo, algunas chicas de entre 14 y 17 años me han contado que cuando fueron a la peluquería, el peluquero les dijo que tenían algunas canas. Esto significa que hay preocupación, aunque no la manifiesten. Cuando suena la alarma aérea durante una clase, todos los alumnos ya saben lo que tienen que hacer: bajar al refugio sin caos ni pánico. Por un lado, es positivo que los niños y los jóvenes se hayan adaptado a estas circunstancias. Pero, por otro lado —concluye el sacerdote salesiano—, es triste que hayan tenido que adaptarse a la guerra».