El padre franciscano Jorge Bender junto a miembros de su comunidad en Mozambique  
Mozambique: solidaridad y tecnología al servicio de las comunidades

En una de las regiones más empobrecidas de Mozambique, donde hasta hace pocos años no había electricidad ni agua potable, la llegada de internet transformó la vida de miles de personas gracias a un proyecto impulsado por el padre Jorge Bender con el apoyo de la Fundación Taeda.

Ciudad del Vaticano

El empresario argentino Mario Montoto, reconocido recientemente por su participación en la instalación de un mosaico de la Virgen de Luján en los Jardines Vaticanos, también impulsa proyectos humanitarios que trascienden fronteras. Uno de los más significativos se desarrolla en Mozambique, donde su Fundación Taeda acompaña la labor del padre franciscano Jorge Bender.

Un compromiso franciscano por Mozambique

En una de las regiones más desfavorecidas del país africano, donde hasta hace pocos años no había acceso a electricidad ni agua potable, la llegada del sacerdote marcó un antes y un después en la vida de miles de personas. Su compromiso con la comunidad, basado en la educación, la salud y el trabajo colectivo, abrió caminos de esperanza.

Jecua, una de las zonas más pobres

Agua, luz e Internet para un pueblo en desarrollo

La Fundación Taeda decidió sumarse a este proceso de transformación con un aporte clave: el acceso a internet. “En pocos años se logró una transformación increíble. Nosotros colaboramos para que a fines del año pasado estas miles de personas vinculadas al padre Bender recibieran internet, que fue un desafío gigantesco”, explicó Montoto.

La iniciativa permitió conectar a comunidades que hasta hace muy poco permanecían aisladas. En palabras de Montoto, este esfuerzo demuestra que con muy poco se puede cambiar radicalmente la vida de poblaciones enteras. “Si los gobiernos entendieran que a veces con muy poca inversión se pueden transformar las condiciones de vida, también se evitaría la desesperación que lleva a muchos a migrar en busca de dignidad”, reflexionó.

Ayudando con agua luz e internet

un reconocimiento especial                                                                                                                                       

En el marco del 20° aniversario de la Fundación Taeda, que se celebrará en octubre en Buenos Aires, se anunció un reconocimiento especial al padre Jorge Bender por su labor en Mozambique. “Es un ejemplo de cómo la fe, la voluntad y el trabajo solidario pueden generar un cambio real en la vida de las personas”, destacaron desde la fundación.

La obra en África refuerza la misión de la Fundación Taeda: promover la sostenibilidad, el desarrollo humano y la cooperación internacional. Así, este proyecto combina fe, compromiso y tecnología al servicio de los más vulnerables en distintas partes del mundo.

Próximo reconocimiento por parte de la Fundación a fray Bender

Mario Montoto con Rafael Grossi (Director de la OIEA, de las Naciones Unidas para el control Nuclear y candidato a Secretario General de las Naciones Unidas) en la foto momentos después de haber recibido el reconocimiento por parte de la Fundación Taeda
Mario Montoto en una conferencia
Fray Bender con la comunidad Jecua en Mozambique
Agua, luz e internet para esa comunidad
Agua, luz e internet para esa comunidad
Mozambique, Fray Bender y la Fundación Taeda
Argumentos
16 septiembre 2025, 10:14
