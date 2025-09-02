El plan estadounidense para Gaza: complejos turísticos y despoblación

En un detallado informe, el diario estadounidense «Washington Post» ha revelado que la administración Trump y algunos socios internacionales están debatiendo varias propuestas para construir un lujoso complejo turístico —una «riviera de Oriente Medio»— y un polo manufacturero y tecnológico de alta tecnología en la Franja de Gaza, ahora en ruinas debido a los incesantes ataques. Mientras tanto, Israel informa que está evaluando la anexión de partes de Cisjordania.

Francesco Citterich - Ciudad del Vaticano

En un detallado informe, el diario estadounidense «Washington Post» ha revelado que la administración Trump y algunos socios internacionales están debatiendo varias propuestas para construir un lujoso complejo turístico —una «riviera de Oriente Medio» — y un centro de manufactura y tecnología de alta tecnología en la Franja de Gaza, ahora en ruinas debido a los incesantes ataques del ejército israelí, tras el desplazamiento, en teoría «temporal y voluntario», de los 2 millones de habitantes.

El plan de postguerra estadounidense



Una de estas propuestas contemplaría, de hecho, pagos a los palestinos —se habla de 5000 dólares por persona— para que se marchen voluntariamente. Según el periódico, el plan de postguerra (denominado Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust) que circula en Washington transformaría la Franja en una administración fiduciaria dirigida por Estados Unidos durante al menos diez años. El diario ha dado así forma concreta a la incongruente propuesta que ya hizo hace unos meses el propio Trump de convertir la Franja de Gaza en una zona similar a las monarquías del Golfo, con modernos rascacielos residenciales, resplandecientes complejos turísticos en la playa, instalaciones para vehículos eléctricos y centros de datos.

A quienes poseen terrenos, el fideicomiso les ofrecería un token digital a cambio del derecho a reurbanizar su propiedad, que podrían utilizar para financiar una nueva vida en otro lugar o, eventualmente, canjear por un apartamento en una de las seis u ocho nuevas «ciudades inteligentes alimentadas por inteligencia artificial» que se construirán en Gaza. Mientras tanto, Estados Unidos ha suspendido la aprobación de casi todos los tipos de visados para los titulares de pasaportes palestinos, según informa el New York Times. Las medidas también impedirían a muchos palestinos entrar en Estados Unidos con diversos tipos de visados de no inmigrante y afectan a los permisos para recibir atención médica, estudios universitarios, visitas a amigos o familiares y viajes de negocios.

El ejército israelí sigue bombardeando la Franja

Y mientras el IDF sigue bombardeando la Franja —con al menos 70 víctimas palestinas en las últimas horas—, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sàar, ha informado a su homólogo estadounidense, Marco Rubio, de que Israel está considerando la anexión de partes de Cisjordania ocupada como represalia por el inminente reconocimiento del Estado de Palestina anunciado por varios países occidentales. Así lo revela el sitio web Axios. La mayor parte de la comunidad internacional considera Cisjordania territorio ocupado y consideraría cualquier anexión israelí como ilegal y una provocación. Funcionarios europeos han advertido que una medida de este tipo probablemente daría lugar a sanciones contra Israel por parte de la Unión Europea y otros países occidentales.

El compromiso de Chipre y los Emiratos Árabes Unidos con los palestinos

Conscientes de la urgente necesidad de abordar la terrible situación humanitaria en Gaza, la República de Chipre y los Emiratos Árabes Unidos han llegado a un acuerdo para proporcionar asistencia salvavidas a la población civil palestina. En este contexto, ambas partes han reafirmado su compromiso de aliviar el sufrimiento de los civiles, garantizando de forma segura, duradera y sin obstáculos la ayuda humanitaria a través de todas las rutas disponibles y potenciales, incluido el corredor marítimo adicional de Chipre a Gaza (Amaltea). El corredor Amaltea, activado en marzo de 2024, complementa los esfuerzos colectivos de la comunidad internacional para enviar ayuda por tierra, aire y mar. En el marco del mecanismo de la Resolución 2720 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que prevé la facilitación, el seguimiento y la verificación del flujo de ayuda, la República de Chipre y los Emiratos Árabes Unidos han enviado 1 200 toneladas de ayuda desde el puerto de Ashdod para su posterior entrega en Gaza. Mientras tanto, ayer zarparon desde los puertos de Génova y Barcelona varios barcos de Global Sumud con destino a Gaza, una iniciativa de la sociedad civil de 44 países. La misión tiene como objetivo «romper el bloqueo naval» impuesto por Israel y crear un corredor humanitario para llevar ayuda a la Franja.