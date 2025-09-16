Ofensiva masiva de Israel contra la ciudad de Gaza

Poco antes de medianoche comenzó el ataque masivo anunciado por Israel sobre la ciudad de Gaza, en el que penetraron tanques mientras se escuchaban disparos de artillería, drones y bombas. Ya hay más de 40 muertos desde el amanecer de hoy. Ayer las víctimas fueron 62. El ministro de Defensa israelí, Katz, en las redes sociales: «Gaza arde. No nos detendremos hasta completar la misión»

Roberta Barbi – Ciudad del Vaticano

Israel está golpeando duramente la Franja: alrededor de las 23:00 horas de ayer comenzó la anunciada operación terrestre masiva sobre la ciudad de Gaza, con ataques aéreos y bombardeos en todo el territorio. El balance desde el amanecer de hoy ya es muy elevado: más de 40 muertos, mientras que ayer las víctimas fueron 62, según fuentes médicas.

Además, fuentes militares informan de que las Fuerzas de Defensa de Israel ya controlan el 40% de la ciudad. Según las estimaciones, se calcula que, desde el inicio del conflicto el 7 de octubre del 2023, ha muerto una décima parte de la población palestina.

La reacción de Hamás

La población de Gaza se está desplazando en masa hacia el sur, a los campos de al Mawasi y Khan Younis. Sin embargo, 700.000 personas siguen en Gaza, en parte debido a las acciones violentas de Hamás, que intentaría impedir el despoblamiento de la ciudad. Fuentes afirman que el grupo ha sacado de los túneles a los 20 rehenes israelíes que mantiene cautivos desde el 7 de octubre del 2023 y los ha llevado a la superficie para utilizarlos como escudos humanos.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también lo apoya. Al conocer la noticia del ataque, anoche los familiares de los rehenes marcharon hacia la residencia del primer ministro, Benjamín Netanyahu, en Jerusalén, pidiendo que se detuvieran las operaciones y advirtiendo que esta podría ser la última noche de vida de sus seres queridos.

El ministro israelí Katz: no daremos marcha atrás

«Gaza arde», escribió en las redes sociales el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. Y añadió «no cederemos y no daremos marcha atrás hasta completar la misión».

El regreso a casa de los rehenes y la eliminación de Hamás siguen siendo los objetivos de la operación para Israel, que en este sentido también ha obtenido el apoyo de Estados Unidos en la reunión de ayer con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio (que ahora se dirige a Catar) y, en las redes sociales, también del propio Trump. Netanyahu, en rueda de prensa, agradeció a la Casa Blanca su «apoyo inquebrantable».

En cuanto al ataque israelí a Doha, Rubio afirmó que sólo Catar tiene la capacidad de mediar con Hamás, e Israel reivindicó su exclusiva responsabilidad por lo ocurrido. En estos días se celebra una cumbre árabe-islámica sobre lo ocurrido, en la que los países presentes han condenado la acción del ejército israelí denunciando que pone «en peligro los acuerdos existentes y los futuros», en referencia a los llamados «Acuerdos de Abraham» firmados en el 2020 por Tel Aviv con los Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Marruecos.

El vídeo de la parroquia de Gaza

Pocas horas después del inicio del ataque, una bomba cayó cerca de la parroquia católica de la Sagrada Familia en Gaza, como lo demuestra un vídeo publicado en las redes sociales por el párroco, el padre Gabriel Romanelli, en el que se ve a varias personas rezando y, de repente, se oye una fuerte explosión.

