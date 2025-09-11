La libertad de prensa en su nivel más bajo en 50 años

Lo revela un informe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), un centro de estudios sobre democracia con sede en Estocolmo. Afganistán, Burkina Faso y Myanmar han experimentado los descensos más significativos. Mientras tanto, «uno de cada tres países europeos ha experimentado un descenso de la libertad de prensa», señala el estudio. El análisis del periodista e historiador Pierluigi Allotti sugiere que el contexto de las guerras en curso influye.

Giada Aquilino - Ciudad del Vaticano

La libertad de prensa a nivel mundial ha disminuido significativamente en los últimos cinco años, alcanzando su nivel más bajo en 50 años. Esta es la conclusión de un informe publicado, hoy, por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), un centro de estudios sobre democracia con sede en Estocolmo. Afganistán, Burkina Faso y Myanmar, países ya identificados como críticos en otras encuestas sobre el tema, han experimentado los descensos más significativos. Le sigue, según el informe, Corea del Sur, citando un "aumento repentino de los casos de difamación" contra periodistas y "allanamientos en sus residencias".

El estado actual de la democracia a nivel mundial "es preocupante", declaró a la AFP el secretario general de IDEA, Kevin Casas-Zamora. Más de la mitad de los países del mundo (54%) han experimentado un descenso en uno de los cinco indicadores clave de la democracia entre 2019 y 2024, según el estudio. Añadió que nunca antes se había visto un descenso tan pronunciado.

Los conflictos y la información libre se consideran "inconvenientes"

En una conversación con los medios vaticanos, Pierluigi Allotti , profesor de Historia del Periodismo y de los Medios de Comunicación Social en la Universidad La Sapienza de Roma y periodista de la agencia Askanews, señala que "es bastante evidente que el contexto internacional, deteriorado en los últimos cinco años con las guerras en curso, está teniendo un impacto".

La libertad de prensa, destaca el historiador, ha disminuido en 43 países de todos los continentes, incluyendo 15 en África y 15 en Europa. En cuanto a Europa, el think tank (centro de investigación) señala que, durante el período analizado, «uno de cada tres países europeos experimentó un declive de la libertad de prensa», destacando los estados —Bielorrusia, Ucrania y Rusia— «donde las libertades civiles se vieron afectadas negativamente» por la invasión rusa de Ucrania.

En un contexto de guerra, Allotta, quien publicó el libro «Libertad de prensa: del siglo XVI a la actualidad» para «il Mulino», reflexiona: «La información libre es incómoda para todos, tanto para los regímenes autocráticos como para las democracias. Obviamente, una democracia puede suspender ciertas libertades en tiempos de emergencia; también hemos visto durante la pandemia de COVID cómo algunas de nuestras libertades se han visto limitadas y restringidas, pero la propia democracia, a diferencia de un régimen autocrático, las restringe temporalmente. Luego, cuando la emergencia termina, se restablece un régimen de libertad de prensa, como ocurrió, por ejemplo, en Italia tras la Primera Guerra Mundial».

Libertad de expresión y libertad de prensa

De cara al futuro, Allotti reflexiona sobre la "distinción entre libertad de expresión y libertad de prensa", señalando que "en Italia y Europa, la libertad de expresión es generalmente casi absoluta, ya que cualquiera puede salir a la calle para exponer sus ideas, incluso en las redes sociales". Sin embargo, alerta sobre el "discurso de odio", denunciando una situación que a menudo está "fuera de control en la web". "La libertad de prensa", explica, "es diferente: la libertad de los periodistas para escribir y reportar noticias, ejerciendo su profesión libre e independiente y respetando su propia ética".

En el caso de Italia, cita "el viejo problema de las demandas frívolas" y "la facilidad con la que un periodista puede ser demandado por difamación sin enfrentar consecuencias si la demanda es falsa. Pero aquí", continúa, "la política debería desempeñar su papel: la ley que debería mitigar o resolver este fenómeno aún está pendiente en el Parlamento".

La denuncia: interferencia de las agencias de inteligencia

El informe publicado en Estocolmo también destaca el deterioro de la libertad de prensa en los Estados miembros de la UE, incluida Italia, cuyas agencias de inteligencia han utilizado software espía contra activistas de los derechos de los migrantes y periodistas. El análisis de Allotta afirma que «la independencia de la prensa se ve así socavada; la prensa debe tener absoluta libertad para ejercer sus funciones sin interferencias de agencias de inteligencia de ningún tipo, ya sean gubernamentales o extranjeras». Esto, continúa, «constituye una reducción de la libertad de los periodistas, que debe protegerse: es importante que se esclarezcan los problemas, que las asociaciones comerciales y profesionales y los sindicatos intervengan, y que los gobiernos democráticos no se comporten como autocracias».

En cuanto a Estados Unidos, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral enfatizó que su documento no incluye ningún seguimiento de los primeros meses tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero pasado. Sin embargo, su secretario general añadió: «Algunos de los acontecimientos que presenciamos durante las elecciones de finales de 2024 y principios de 2025 son bastante inquietantes». «Dado que lo que ocurre en Estados Unidos tiene el potencial de globalizarse, esto no augura nada bueno para la democracia global».