Israel: Un plan para anexar el 82% de Cisjordania

El Ministerio de Defensa israelí continúa declarando más territorio de Cisjordania como propiedad estatal, con el objetivo de expandir los asentamientos. Estados Unidos no tiene intención de oponerse a la política de ocupación, mientras que Emiratos Árabes Unidos ha reaccionado con dureza: «Los Acuerdos de Abraham están en peligro».

Roberto Paglialonga - Ciudad del Vaticano

Durante meses, Cisjordania ha sido el blanco de Israel, con arrestos, redadas, la destrucción de campos y aldeas, y planes de anexión. Ayer, el ministro de Finanzas y líder religioso de derecha, Bezalel Smotrich, presentó un plan concreto para anexar la mayor parte de Cisjordania (alrededor del 82%), instando al primer ministro, Benjamín Netanyahu, a "tomar la decisión histórica de aplicar la soberanía israelí a todas las áreas abiertas", a las que los extremistas se refieren con los nombres bíblicos de "Judea y Samaria".

En una declaración conjunta, Smotrich e Israel Ganz, presidente del Consejo de Yesha, que representa a los asentamientos de colonos, explicaron que el objetivo es "eliminar de una vez por todas la idea de dividir nuestra pequeña tierra y establecer un estado terrorista en ella".

Nacionalización de los territorios palestinos

Mientras tanto, la Administración Civil del Ministerio de Defensa israelí ha declarado 45 hectáreas de terreno adyacentes al asentamiento ilegal de Havat Gilad, en el norte de Cisjordania, como "tierras estatales" (anteriormente, esta parcela formaba parte de las tierras administrativas de las aldeas palestinas cercanas de Jit, Tell y Fara'ata). Esto las habilitará para el desarrollo de nuevos asentamientos e infraestructura.

Además, la organización israelí Peace Now señala que la práctica de declarar tierras en Palestina como tierras estatales ha alcanzado su punto máximo bajo el actual gobierno: desde diciembre de 2022, se han "requisado" cerca de 2.600 hectáreas de esta manera, la mitad de todas las tierras desde la firma de los Acuerdos de Oslo en 1993. Aproximadamente el 99,8 % de las tierras estatales en Cisjordania destinadas al desarrollo se han asignado a asentamientos, y solo el 0,2 % a palestinos.

Continúan las tensiones en el Mar Rojo

Estados Unidos, según informa Axios, no se opondría a la política de ocupación israelí. El secretario de Estado, Marco Rubio, supuestamente lo hizo saber en reuniones confidenciales, y sus declaraciones fueron publicadas posteriormente en el sitio web por dos funcionarios israelíes. Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos reaccionaron con dureza. «Esta política destruiría los Acuerdos de Abraham», advirtieron al parecer a la administración Trump. Y aunque la situación en Gaza sigue siendo grave (28 muertes más en ataques de las FDI desde la madrugada de hoy), la tensión vuelve a aumentar en el Mar Rojo.

Las incendiarias declaraciones del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, contra los hutíes evocaron las plagas bíblicas de Egipto: «Nos están disparando más misiles. Una plaga de oscuridad, una plaga de primogénitos: completaremos las diez plagas», escribió en X. El grupo islamista, por su parte, se atribuyó hoy la responsabilidad del lanzamiento de un misil balístico «Zulfiqar» contra el aeropuerto Ben Gurión de Israel, describiendo el ataque como parte de una «primera respuesta a la agresión israelí contra nuestro país (Yemen, ed.) y a los crímenes de genocidio y hambruna contra la población de la Franja de Gaza».