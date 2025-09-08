Hamás dispuesta a negociar ante la propuesta de tregua de EEUU

Explosiones en la ciudad de Gaza por los ataques israelíes

Estados Unidos vuelve a plantear una hipótesis de acuerdo para poner fin al conflicto en Gaza al grupo islámico palestino, que se muestra dispuesto a sentarse a la mesa de negociaciones, con condiciones precisas. Ayer continuaron los intensos ataques israelíes, con al menos cincuenta y dos víctimas

Paola Simonetti – Ciudad del Vaticano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a poner en marcha la diplomacia y envía una nueva propuesta de alto el fuego a Hamás e Israel para resolver el conflicto en la Franja.

El anuncio lo hace en su red social Truth, donde resume los puntos clave del acuerdo: la liberación de todos los rehenes a cambio de presos palestinos, la cancelación de la operación militar de Israel en Gaza y negociaciones concretas para poner fin a la guerra.

Lea también 07/09/2025 Más muertes en Gaza. Cardenal Pizzaballa: "Esta guerra no tiene sentido" Las fuerzas israelíes atacaron la ciudad de Gaza durante la noche. Seis niños murieron, además de los que fallecieron por desnutrición. Mientras continúa el trabajo hacia un ...

La posición de Israel

Según fuentes autorizadas cercanas al Gobierno de Benjamin Netanyahu, Israel estaría considerando seriamente un borrador de acuerdo, en el contexto también de las numerosas protestas callejeras de los familiares de los secuestrados, que presionan para que se resuelvan rápidamente las hostilidades.

De hecho, la reacción del Foro de Familias para el Retorno de los Rehenes no se ha hecho esperar y, calificando la medida de Trump de «giro histórico», ha pedido inmediatamente al Gobierno israelí que anuncie su «apoyo incondicional al acuerdo que está tomando forma».

Lea también 05/09/2025 Parolin: situación trágica en Gaza, que se detenga la matanza en Ucrania El cardenal secretario de Estado habló al margen de un evento en el hospital Bambino Gesù: por ahora nadie dialoga, pero la Santa Sede sigue alzando la voz con la esperanza de que ...

Hamás abierto al diálogo

Hamás también se ha mostrado dispuesto a sentarse inmediatamente a la mesa de negociaciones, pero pone sus condiciones: liberaría a todos los secuestrados a cambio de una declaración oficial del fin de la guerra, la retirada completa de las fuerzas israelíes de la Franja y la creación de un comité para la gestión de la zona por parte de elementos palestinos independientes.

La guerra no se detiene

Continúa el avance de las fuerzas israelíes sobre la ciudad de Gaza con el derribo de varios edificios altos, considerados por el ejército como bases de los miembros de Hamás, y órdenes perentorias de evacuación para los civiles. Solo ayer hubo al menos cincuenta y dos muertos.