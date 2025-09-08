Hamás dispuesta a negociar ante la propuesta de tregua de EEUU
Paola Simonetti – Ciudad del Vaticano
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a poner en marcha la diplomacia y envía una nueva propuesta de alto el fuego a Hamás e Israel para resolver el conflicto en la Franja.
El anuncio lo hace en su red social Truth, donde resume los puntos clave del acuerdo: la liberación de todos los rehenes a cambio de presos palestinos, la cancelación de la operación militar de Israel en Gaza y negociaciones concretas para poner fin a la guerra.
La posición de Israel
Según fuentes autorizadas cercanas al Gobierno de Benjamin Netanyahu, Israel estaría considerando seriamente un borrador de acuerdo, en el contexto también de las numerosas protestas callejeras de los familiares de los secuestrados, que presionan para que se resuelvan rápidamente las hostilidades.
De hecho, la reacción del Foro de Familias para el Retorno de los Rehenes no se ha hecho esperar y, calificando la medida de Trump de «giro histórico», ha pedido inmediatamente al Gobierno israelí que anuncie su «apoyo incondicional al acuerdo que está tomando forma».
Hamás abierto al diálogo
Hamás también se ha mostrado dispuesto a sentarse inmediatamente a la mesa de negociaciones, pero pone sus condiciones: liberaría a todos los secuestrados a cambio de una declaración oficial del fin de la guerra, la retirada completa de las fuerzas israelíes de la Franja y la creación de un comité para la gestión de la zona por parte de elementos palestinos independientes.
La guerra no se detiene
Continúa el avance de las fuerzas israelíes sobre la ciudad de Gaza con el derribo de varios edificios altos, considerados por el ejército como bases de los miembros de Hamás, y órdenes perentorias de evacuación para los civiles. Solo ayer hubo al menos cincuenta y dos muertos.
Gracias por haber leído este artículo. Si desea mantenerse actualizado, suscríbase al boletín pulsando aquí