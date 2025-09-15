El Salvador: Amistades que nacen del estudio

La Fundación Divina Providencia, nacida en el contexto de la Obra de Nazaret, trabaja desde los años 90 junto a niños de barrios desfavorecidos de San Salvador y sus familias, con proyectos educativos, culturales y sociales.

Giada Aquilino - Ciudad del Vaticano

Una compañía que con los años se ha convertido en amistad. Prueba de ello es la sonrisa que acompaña las palabras de Claudia Solito, presidenta de la Fundación Divina Providencia, al describir a los medios vaticanos la organización fundada en El Salvador en 1993 por un grupo de personas deseosas de trabajar junto a jóvenes y adolescentes en situaciones difíciles, ofreciéndoles apoyo y asistencia mediante cursos de formación y actividades educativas y culturales. Estas personas estaban motivadas por el profesor Giovanni Riva, fundador de la asociación laica internacional Obra de Nazaret (Opera di Nàzaret).

En aquellos años, recuerda Andrea Romani, vicepresidenta de la fundación, «éramos jóvenes, todas estudiantes, y empezamos a trabajar en la comunidad de «Las Margaritas» de Santa Tecla, un pueblo muy cerca de San Salvador, en las faldas de su volcán. Nos dimos cuenta de las necesidades y preocupaciones de la gente que conocimos, en particular de las numerosas madres solteras que vivían en la zona. Así que iniciamos un curso de sastrería para enseñarles un oficio a esas chicas, y nosotras, todas de entre 19 y 20 años, empezamos a cuidar a sus hijos para que pudieran estudiar».

Niños y sus familias involucrados en las actividades de la Fundación Divina Providencia

Con el paso de los años, explican Claudia y Andrea, quienes se reunieron en las últimas semanas con Lucía Cavalletti, administradora de la fundación, en el evento Tonalestate, la universidad internacional de verano organizada por la propia Obra de Nazaret, «el compromiso ha crecido, porque muchos de nuestros amigos universitarios se han unido, así que el proyecto se ha convertido en lo que en español se llama una guardería. La llamamos «Las Abejitas» desde el principio, pensando en las abejas que trabajan juntas y forman una comunidad. La necesidad inicial era precisamente ayudar a estos niños a estudiar, incluso hasta la universidad, y al mismo tiempo existía el deseo de involucrarnos directamente. Así que empezamos a ir a la comunidad de «Las Margaritas» todas las tardes para pasar tiempo con ellos. Hoy nuestra organización es mucho más grande; se ha convertido en un aula de apoyo académico y humano».

Por otro lado, continúa Romani, la zona en la que trabajamos es "una zona definida como marginal, habitada por personas que viven en casas sencillas, con poco acceso a la educación pero generalmente también a la atención sanitaria", en un contexto de pobreza e inseguridad. Por eso, «todas las tardes a las 14:00 vamos allí y visitamos familia por familia», en una relación de confianza que ha crecido y se ha consolidado con el tiempo: los padres «nos confían a sus hijos para que estudien en nuestro centro. Los llevamos en autobús al espacio que nos prestaron las Hermanas Carmelitas Misioneras de Santa Teresa, y allí, durante dos horas, los universitarios ayudan a los más pequeños con sus tareas —entre 30 y 40 niños en total cada día—. Los universitarios están coordinados por un profesor, con quien planifican las actividades. Sin embargo, los niños traen sus tareas escolares, también porque a menudo no tienen mucho espacio en casa para estudiar, y sus padres a veces son analfabetos. Al mismo tiempo, planificamos actividades de «refuerzo» para cubrir las lagunas que surgen en relación con ciertas asignaturas más complejas o difíciles».

Una de las visitas médicas organizadas para la comunidad "Las Margaritas"

En el centro de este compromiso, enfatiza el presidente Solito, está el «contacto diario, el diálogo con las familias: nos cuentan lo que sucedió en la escuela, si necesitan ayuda, incluso atención médica. Así, el apoyo se brinda diariamente y nos ayuda a abordar cada necesidad específica, no solo las educativas».

Lucia Cavalletti explica que es precisamente el contacto diario el que revela tantas otras necesidades de las familias. Por ejemplo, dado que a menudo carecemos de acceso a servicios básicos como agua y electricidad, hace más de veinte años comenzamos a organizar jornadas médicas donde los niños, sus familias y todas las personas que viven en esta zona marginada pueden acceder a consultas médicas. A través de la fundación, también les aseguramos los medicamentos que necesitan, gracias en parte al apoyo que recibimos de la asociación "I Sant'Innocenti" de la Obra de Nazaret, que, entre otras cosas, donó las máquinas para la prueba de glucosa. Nos dimos cuenta de cuántas personas mayores, que nunca van al médico ni al hospital, tienen este tipo de necesidad.

Entre las iniciativas implementadas por la Fundación Divina Providencia se encuentra una que ha permitido la entrega de ecofiltros a unas setenta familias. «Durante las jornadas médicas», informa Cavalletti, «los médicos detectaron problemas gastroenterológicos en muchos niños y, junto con otros profesionales de la salud, ingenieros químicos y estudiantes de la Universidad Centroamericana UCA, realizaron un estudio sobre el agua en Las Margaritas, lo que dio origen a la campaña de distribución de ecofiltros para purificar el agua de la zona».

Lo que llama la atención es la continuidad de cada acción. "Hay quienes eran niños hace 30 años y hoy", reflexiona Andrea Romano, "envían a sus hijos a nuestro centro: algunos han crecido y se han embarcado en una carrera". Y el reconocimiento de tal compromiso se materializó de la mejor manera posible recientemente: "Este año celebramos la graduación en Economía de Débora, una de las niñas que prácticamente vimos nacer. Es un avance más en nuestras actividades, que a lo largo de los años también nos ha llevado a acceder a becas para estos jóvenes y, al mismo tiempo, a conocer a tantas personas dispuestas a involucrarse directamente y ayudarnos". En definitiva, es lo que "nos impulsa cada día a afrontar cada problema que surge y a seguir adelante".