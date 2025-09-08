Día de la Alfabetización: la paz y la igualdad vienen de la educación

Hoy, 8 de septiembre, celebramos el aniversario establecido en 1967 por la UNESCO para concienciar al público y a los líderes mundiales sobre la importancia de contar con sociedades alfabetizadas. Enrico Vicenti, Secretario General de la UNESCO en Italia: «Hablamos de un derecho humano fundamental, indispensable para promover la comunicación entre los pueblos».

Gianmarco Murroni - Ciudad del Vaticano

Concienciar al público y a los líderes políticos mundiales sobre la importancia de las sociedades alfabetizadas como requisito previo para vivir en entornos más equitativos, pacíficos y sostenibles. Con este objetivo, la UNESCO estableció el Día Internacional de la Alfabetización en 1967, que se celebra el 8 de septiembre. «Sin alfabetización, ni siquiera podemos pensar en proteger los elementos característicos de nuestras sociedades, de nuestro mundo, y por lo tanto, el estado de derecho, la igualdad, la solidaridad, la justicia, la tolerancia y la no discriminación. Todos estos valores, fundamentales para nosotros, requieren claramente niveles significativos de alfabetización y educación», explicó Enrico Vicenti , Secretario General de la UNESCO en Italia, a los medios del Vaticano.

La situación en el mundo

Por alfabetización, nos referimos principalmente a las habilidades cognitivas básicas: lectura, escritura, aritmética y resolución de problemas. Esto es un prerrequisito para el derecho a la educación. Por lo tanto, hablamos de un derecho humano fundamental para todos, que también se vuelve indispensable para el disfrute de todos los demás derechos humanos.

Durante los últimos 50 años, explica Vicenti, «el compromiso de la comunidad internacional ha sido significativo, lo que ha dado como resultado que más del 90 % de los jóvenes estén efectivamente alfabetizados. Sin duda, existen disparidades geográficas significativas: pensemos en los países menos ricos, especialmente algunos del África subsahariana, pero también en aquellos países que han estado en situaciones de conflicto o posconflicto durante años, y que, por lo tanto, enfrentan desafíos significativos.

También enfrentamos desafíos significativos relacionados con la discriminación contra personas con ciertos tipos de discapacidad o cuestiones de género. La cifra general es ciertamente alentadora, pero aún hay 739 millones de jóvenes en todo el mundo que padecen alfabetización insuficiente y, por lo tanto, educación insuficiente».

El contexto italiano

En Italia, el analfabetismo funcional sigue siendo un desafío importante: «Si observamos los últimos datos del ISTAT, observamos que el 35 % de la población adulta de entre 16 y 65 años tiene un bajo nivel de alfabetización, y el 36 % tiene habilidades numéricas insuficientes. Esta cifra es preocupante porque, si observamos el promedio mundial, Italia se encuentra al final de la lista. También existe una disparidad regional, con las regiones del norte aventajadas por las del sur.

La UNESCO ha priorizado la alfabetización desde el principio: recuerdo las campañas de alfabetización de la década de 1950 centradas específicamente en el sur de Italia, lideradas por figuras como Carlo Levi. Por lo tanto, es un compromiso que se remonta a mucho tiempo atrás». La alfabetización no solo concierne a los jóvenes, sino también a los adultos: «La alfabetización es un requisito previo para el derecho a la educación, que ahora sabemos que es uno de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Esto debe conducir a la creación de una institución de calidad, equitativa e inclusiva a lo largo de la vida de una persona».

A lo largo de los años, la UNESCO ha desarrollado una estrategia de alfabetización dirigida principalmente a los países con niveles bajos de alfabetización, así como programas dedicados a grupos de población especialmente desfavorecidos. Esta estrategia se renueva generalmente cada cinco años, precisamente para intentar mantenerla lo más estrechamente vinculada posible a la naturaleza en constante evolución de estos temas.

El papel de la tecnología

La tecnología desempeña un papel fundamental en este contexto, tanto es así que el Día de este año busca promover la alfabetización en la era digital. «La digitalización ha cambiado la forma en que aprendemos, pero también en que vivimos, trabajamos y socializamos. Sabemos perfectamente que la digitalización representa una gran oportunidad para fomentar la alfabetización, pero al mismo tiempo, añade complejidad al desafío de la alfabetización porque plantea una serie de problemas que antes no teníamos. Consideremos la rápida difusión de las noticias, la necesidad de desarrollar aún más el pensamiento crítico, la capacidad de distinguir las noticias creíbles de las falsas y la capacidad de desenvolverse en los complejos entornos en los que se transmite esta información. Y luego está el otro gran desafío: debemos tener cuidado de que la digitalización no se convierta en una nueva herramienta de marginación: el 50 % de las escuelas privadas en todo el mundo no tienen conexión a internet, que se utiliza con fines educativos, y esto demuestra que si nos centramos en la digitalización, también debemos proporcionar la infraestructura que permita su uso inteligente».

Construyendo puentes

Hace un año, con motivo del Día Internacional de la Alfabetización 2024, el Papa Francisco destacó la importancia del lenguaje como herramienta fundamental para la comunicación entre personas y pueblos, capaz de fomentar el diálogo. La alfabetización es una forma de tender puentes entre diferentes culturas, un concepto del que también se hizo eco el Papa León XIV. La alfabetización es la condición previa para todo esto. Tras la crisis de la COVID-19, la UNESCO ha impulsado con fuerza una nueva visión de la alfabetización y la educación. Recuerdo que en 2022 se celebró una importante cumbre en las Naciones Unidas dedicada específicamente al tema de las nuevas visiones de la educación.

En cuanto a la paz, la UNESCO aprobó en 2023 una recomendación sobre educación para la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Esto, precisamente, conscientes de que estos grandes desafíos globales, este conflicto en curso, que lamentablemente, en lugar de disminuir, aumenta en intensidad e incluso en duración, requiere necesariamente un compromiso a nivel escolar para educar a las personas y a las generaciones en la paz, el respeto a los derechos humanos, la convivencia y la apreciación del valor de la diversidad cultural.