Zelensky en Berlín para el encuentro con los líderes de la UE

A la espera de la reunión del 15 de agosto entre Trump y Putin en Anchorage, Alaska, el presidente ucraniano llega hoy a Alemania. Allí mantendrá conversaciones telefónicas con el presidente Trump, el vicepresidente estadounidense Vance y los líderes de la UE. Kiev advierte: «Debemos evitar que Rusia nos engañe»

Marco Guerra – Ciudad del Vaticano

Los funcionarios estadounidenses y rusos se apresuran a preparar la reunión del 15 de agosto entre Trump y Putin, que se celebrará en Anchorage, la ciudad más grande de Alaska, en la bahía de Cook, como anunció ayer la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, por su parte, ha hablado con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, sobre la preparación de la cumbre. Según el Departamento de Estado de EEUU, “ambas partes han confirmado su compromiso de garantizar el éxito del evento”.

Lea también 13/08/2025 La humanidad y el riesgo de la anarquía atómica Entrevista a Peter Kuznick, profesor de Historia y director del Instituto de Estudios Nucleares de la American University de Washington, que participó recientemente en el evento ...

Zelensky, “evitar que Rusia nos engañe”

Paralelamente se mueve también la diplomacia europea. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está previsto que llegue a Berlín en el día para participar a las 14 en una primera videoconferencia con los líderes europeos y luego a las 15 con Donald Trump para discutir precisamente la próxima cumbre en Alaska. Y antes de llegar a la capital alemana, por la mañana, el líder ucraniano escribió en Telegram que hay que “poner fin a esta guerra. Debemos ejercer presión sobre Rusia para que alcance una paz justa; se lee también. Debemos aprender de la experiencia de Ucrania, de nuestros socios, para evitar que Rusia nos engañe”.

Lea también 12/08/2025 Trump: le diré a Putin que ponga fin a la guerra en Ucrania Rueda de prensa ayer del presidente estadounidense Trump. Se trataron muchos temas, en primer lugar, la próxima reunión con su homólogo ruso Putin el 15 de agosto en Alaska, cuyos ...

Zelensky, “reunión en Alaska victoria de Putin”

En las horas previas Zelensky había expresado un juicio negativo sobre la cumbre en Alaska, calificándola de “victoria personal” de Putin y había excluido “cualquier retirada de las fuerzas ucranianas del Dombás”. El temor es que en Anchorage se llegue a un acuerdo sin la opinión de Kyiv. Zelensky además sostiene que el ejército ruso está preparando una ofensiva en tres direcciones.

Según los analistas, Ucrania podría hacer algunas concesiones territoriales siempre que haya garantías de seguridad. Sobre el terreno, mientras tanto, el conflicto no se detiene; los sistemas de defensa aérea rusos interceptaron y destruyeron 46 drones ucranianos sobre las regiones rusas y el Mar de Azov durante la noche. Sobre todo, como informan fuentes del The Wall Street Journal, los rusos están avanzando por tierra en la región de Donetsk, que Putin busca incluir en las negociaciones sobre los territorios ya en la conversación con Trump en Alaska.