Ucrania: Líderes europeos y de la OTAN asistirán a la cumbre Trump-Zelensky

El presidente ucraniano Zelensky y la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, en Bruselas antes de la reunión del Grupo de Voluntarios (ANSA)

Se ha confirmado una reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania para el 18 de agosto en la Casa Blanca, tras la cumbre en Alaska entre Trump y el presidente ruso Putin. El líder del Kremlin ha rechazado un alto el fuego inmediato e insiste en un tratado de paz integral. La atención se centrará en un posible acuerdo sobre el intercambio de territorios y garantías de seguridad para Ucrania.

Vatican News

Se intensifican los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto en Ucrania, que ya lleva 1271 días desde la invasión rusa. En la cumbre del 15 de agosto en Alaska entre el presidente estadounidense Trump y el presidente ruso Vladimir Putin, el líder estadounidense se acercó a la postura del Kremlin: no se necesita un alto el fuego, sino un tratado de paz integral. El cese de los combates fue la única petición de Trump, que Putin rechazó. Según fuentes diplomáticas estadounidenses, el mayor obstáculo es alcanzar un acuerdo sobre el intercambio de territorios, independientemente de lo que eso signifique en la práctica. Al mismo tiempo, deben proporcionarse garantías de seguridad a Ucrania. Estos son los dos puntos más importantes sobre la mesa. El presidente estadounidense propondrá una cumbre tripartita con Rusia y Ucrania a finales de la próxima semana.

La cumbre Trump-Zelensky con líderes europeos

Una cumbre entre Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, está prevista para mañana, lunes 18 de agosto, en la Casa Blanca. Estados Unidos también ha invitado a los líderes europeos: Giorgia Meloni estará presente, junto con el presidente francés, Macron; el canciller alemán, Merz; el primer ministro británico, Starmer; el primer ministro finlandés, Stubb; la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen; y el secretario general de la OTAN, Rutte.

La reunión de Volenterosi en Bruselas

Esta tarde, antes de la cumbre de mañana, se celebra en Bruselas la reunión de los "Dispuestos", el grupo de países que han declarado su disposición a ofrecer garantías de seguridad militar a Ucrania tras la guerra. El primer ministro italiano, Meloni, también estará presente. Para Ursula von der Leyen, "no debe haber límites a las fuerzas armadas ucranianas, ni limitaciones a la cooperación con terceros países ni a la recepción de asistencia de estos. Deben existir garantías de seguridad para los intereses tanto de Ucrania como de Europa".

Zelensky: Es esencial que Europa permanezca unida

Zelenski, antes de la reunión de los Voluntarios, enfatizó que «es crucial que Europa esté tan unida hoy como lo estuvo al principio, como lo estuvo en 2022, cuando estalló la guerra a gran escala. Esta unidad contribuye verdaderamente a lograr una paz verdadera y debe mantenerse fuerte».

La larga llamada telefónica entre Trump y Zelensky

Trump llamó a Zelenski desde el Air Force One, en el que regresaba de Alaska a Washington. Según algunos medios estadounidenses, le habría dicho al presidente ucraniano que, durante la cumbre, Putin solicitaría zonas enteras del Donbás, incluyendo territorios que el ejército ruso aún no ha conquistado, para detener el conflicto. Trump apoyó el plan, "porque Rusia es una gran potencia, Ucrania no", según le dijo a Zelenski por teléfono. Sin embargo, el líder ruso habría dado luz verde a la presencia de tropas occidentales en Kiev.