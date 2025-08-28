Ucrania: Catorce muertos en el ataque ruso sobre Kiev
Vatican News
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, publica en X su mensaje de condena por el ataque ruso contra la capital:
Ataque contra la UE
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también expresó su solidaridad con la población civil objetivo de los ataques indiscriminados de Moscú:
El personal de la Delegación de la Unión en Ucrania representa la voz de la UE sobre el terreno en Ucrania. Ayer por la noche, sus oficinas fueron objeto de otro ataque indiscriminado por parte de Rusia durante esta agresión sin sentido.
Luto nacional
Mañana, viernes 29 de agosto, se ha declarado día de luto en Kiev en memoria de las víctimas del bombardeo. Así lo ha anunciado el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, según el cual en el distrito de Darnytsia se está llevando a cabo una operación de búsqueda y rescate y se están retirando los escombros.
Durante este día, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales de la ciudad, así como en los edificios estatales y privados. También se prohibirán todos los eventos de entretenimiento.
Nueva misión diplomática en EEUU
Volodymir Zelensky envía a sus negociadores a Nueva York para reunirse con representantes de la Casa Blanca y tratar las garantías de seguridad solicitadas por Kiev en el marco de posibles acuerdos con Rusia. El jefe del gabinete presidencial, Andriy Yermak, y el exministro de Defensa, Rustem Umerov, se reunirán mañana con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff.
«La tarea consiste en actuar lo más rápido posible para poder ejercer presión sobre Rusia. Moscú debe darse cuenta de la seriedad de la determinación del mundo y de lo graves que serán las consecuencias si la guerra continúa», afirmó Zelensky. El martes, Yermankl y Umerov estuvieron en Catar y ayer en Arabia Saudí. Hoy estarán en Suiza.
