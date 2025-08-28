Ucrania: Catorce muertos en el ataque ruso sobre Kiev

El número de víctimas del bombardeo masivo ruso llevado a cabo durante la noche en Kiev ha vuelto a aumentar. Entre ellas hay tres menores: una niña de 2 años, un niño de 14 y otra de 17

Vatican News

“Horrorizado por la enésima noche de mortíferos ataques con misiles rusos contra Ucrania”

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, publica en X su mensaje de condena por el ataque ruso contra la capital:

“Mis pensamientos están con las víctimas ucranianas y también con el personal de la delegación de la Unión Europea en Ucrania, cuyo edificio ha resultado dañado por este ataque deliberado de Rusia. La UE no se dejará intimidar”

Ataque contra la UE

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también expresó su solidaridad con la población civil objetivo de los ataques indiscriminados de Moscú:

El personal de la Delegación de la Unión en Ucrania representa la voz de la UE sobre el terreno en Ucrania. Ayer por la noche, sus oficinas fueron objeto de otro ataque indiscriminado por parte de Rusia durante esta agresión sin sentido.

“Mis pensamientos están con todo nuestro equipo en Kiev y con el valiente pueblo ucraniano, que merece vivir en paz”

Luto nacional

Mañana, viernes 29 de agosto, se ha declarado día de luto en Kiev en memoria de las víctimas del bombardeo. Así lo ha anunciado el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, según el cual en el distrito de Darnytsia se está llevando a cabo una operación de búsqueda y rescate y se están retirando los escombros.

Durante este día, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales de la ciudad, así como en los edificios estatales y privados. También se prohibirán todos los eventos de entretenimiento.

Nueva misión diplomática en EEUU

Volodymir Zelensky envía a sus negociadores a Nueva York para reunirse con representantes de la Casa Blanca y tratar las garantías de seguridad solicitadas por Kiev en el marco de posibles acuerdos con Rusia. El jefe del gabinete presidencial, Andriy Yermak, y el exministro de Defensa, Rustem Umerov, se reunirán mañana con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff.

«La tarea consiste en actuar lo más rápido posible para poder ejercer presión sobre Rusia. Moscú debe darse cuenta de la seriedad de la determinación del mundo y de lo graves que serán las consecuencias si la guerra continúa», afirmó Zelensky. El martes, Yermankl y Umerov estuvieron en Catar y ayer en Arabia Saudí. Hoy estarán en Suiza.