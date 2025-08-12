Trump: le diré a Putin que ponga fin a la guerra en Ucrania

El presidente Trump se reúne con los medios de comunicación (ANSA)

Rueda de prensa ayer del presidente estadounidense Trump. Se trataron muchos temas, en primer lugar, la próxima reunión con su homólogo ruso Putin el 15 de agosto en Alaska, cuyos temas adelantó. «Después hablaré con Zelensky y los europeos», añadió el presidente estadounidense

Marina Tomarro – Ciudad del Vaticano

«En Alaska sólo me reuniré con Putin, le diré que ponga fin a la guerra», declaró Donald Trump en rueda de prensa, subrayando que espera un diálogo «constructivo».

«En los dos primeros minutos – de la reunión – sabré exactamente si se puede llegar a un acuerdo».

«Si es justo, se lo diré a Zelensky y luego a los líderes de la Unión Europea», añadió, y luego subrayó: «Me gustaría ver un alto el fuego muy pronto». Trump ha hecho saber que está hablando con los líderes europeos y «hablaré con el presidente Zelensky: quiero recabar las opiniones de todos».

«La próxima reunión – añadió el presidente estadounidense – será entre Zelensky y Putin, o Zelensky, Putin y yo. Estaré allí si es necesario, pero quiero organizar una reunión entre los dos líderes. Quiero sentarlos en una habitación».

Trump declaró finalmente que «habrá un intercambio de territorios, lo sé por Rusia» y se mostró «molesto» por las declaraciones de Zelensky sobre la negativa a ceder territorios.

Para Europa, la paz debe decidirse con Ucrania

«Hacer concesiones a Moscú no detendrá la guerra», declaró el presidente ucraniano. Pero Europa tampoco confía y presiona a Trump: «Ningún dictado», dijeron los veintisiete ministros europeos al término de la reunión extraordinaria convocada ayer por la alta representante para la política exterior, Kaja Kallas.

Según la Unión Europea, la paz no puede decidirse sin Ucrania: «Kiev necesita garantías de seguridad reales». En una declaración conjunta, los líderes de la UE han acogido con satisfacción los esfuerzos del presidente Trump «para poner fin a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania». Sin embargo, Hungría no se ha sumado a la declaración.

«El hecho de que la UE haya quedado al margen ya es bastante triste», escribió el líder húngaro Orbán en las redes sociales, «y lo único que podría empeorar las cosas sería que empezáramos a dar instrucciones desde el banquillo».

La única medida sensata para los líderes de la UE es promover una cumbre entre la UE y Rusia basada en la reunión entre EE. UU. y Rusia. Y concluyó: «Demos una oportunidad a la paz».