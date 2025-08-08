Tonalestate. Parolin: Muchos inocentes pagan con su vida la avaricia de los poderosos

En un mensaje, el Cardenal Secretario de Estado instó a poner a los más vulnerables en el centro de atención, como un "gesto de justicia responsable". Entre las palabras de apertura, ante 200 estudiantes, profesores y educadores, principalmente de América, Asia y Europa, también del cardenal Re, quien hizo un llamado a la fraternidad y la responsabilidad hacia los demás. La conferencia se centró en la guerra y la política.

Giada Aquilino - corresponsal en Ponte di Legno, Italia

"Demasiados inocentes pagan con su vida por la avaricia y la ambición de quienes explotan el poder a su antojo: ponerlos en el centro de atención es un gesto de justicia responsable hacia ellos, porque generalmente no tienen voz". Así lo destacó el cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin, en un mensaje dirigido a don Nicola Riva, asistente eclesiástico de la Ópera de Nazaret, asociación laica internacional fundada en las décadas de 1960 y 1970 por su padre, Giovanni Riva, profesor, escritor y educador. El evento tuvo lugar en Tonalestate, la universidad internacional de verano —para estudiantes, profesores, educadores y todos aquellos interesados en abordar la realidad culturalmente desde el respeto a los derechos humanos, la justicia y la paz—, que comenzó este 7 de agosto en la confluencia de los Alpes brescianos y trentinos, entre Ponte di Legno, Passo del Tonale y Vermiglio. Promovido por la asociación cultural homónima y organizado por la Ópera de Nazaret, el evento, que celebra su 26ª edición, se centra en el tema de la pobreza hasta el 9 de agosto, bajo el título «DeRelicti: ¿quién tiene las llaves del reino?». El enfoque se centra en los descartados y abandonados, pero también en quienes causan su sufrimiento, sin olvidar jamás los caminos del renacimiento. A los aproximadamente 200 participantes, principalmente de América, Asia y Europa, el cardenal Parolin los instó a prestar atención a "un esfuerzo por cambiar la situación y crear un mundo justo y humano donde los 'abandonados' sean cada vez menos".

Un momento de la conferencia

Cambiando la realidad donde te encuentras

El propósito de Tonalestate es "reunir a jóvenes de muchos países del mundo —Japón, México, El Salvador, por nombrar algunos— para explorar y abordar juntos los problemas más urgentes de nuestro mundo contemporáneo", explicó la presidenta Elena Lanzoni a los medios del Vaticano. "Queremos centrar la atención en quienes no tienen voz, que viven en situaciones de injusticia e inhumanidad debido a los crímenes de los 'reyes', es decir, quienes ostentan el poder hoy", añadió Lanzoni, con una mirada a la política que, observa, "a menudo es cómplice de este descuido de los más desfavorecidos". Pero el objetivo, para los jóvenes presentes, no es simplemente centrarse en «quienes determinan la vida, la muerte, la paz y la guerra, sino también en quienes pueden dar esperanza a los desposeídos», continúa Lanzoni, con una mirada que se extiende del yo al otro a lo largo de los tres días de la conferencia, con reuniones, mesas redondas, películas, performances, exposiciones y conciertos, idealmente encapsulados en el «Te amo» que caracteriza los actos. El camino, reflexiona Lanzoni, es conocer, aprender, adquirir conocimiento e información «sobre lo que es el mundo, pero también encontrar un impulso, una invitación a repetir todo esto, cada uno en su país, en su universidad, en su escuela, en su lugar de trabajo, para empezar a cambiar la realidad dondequiera que estén».

Hospitalidad, compromiso y donación

Con la mirada puesta en el presente, Eletta Paola Leoni, directora del Centro de Estudios Tonalestate, se centró en esa «ansiedad de posesión que es un enemigo interior y del que debemos liberarnos»: las bombas sobre Gaza, Líbano, Siria, Irán, Ucrania y Sudán, enfatizó, provienen en realidad de «quienes deberían gobernar con justicia y sabiduría», y en cambio solo presenciamos sufrimiento, dolor y violencia. Emanuele Ferrari, profesor y alcalde de Castelnovo ne' Monti, en la provincia de Reggio Emilia, instó a escuchar, a mirar «el horizonte de la comunidad, que es hospitalidad, compromiso y donación», en una especie de «poética de las relaciones, que rechaza la política de la fuerza y reafirma el poder de la política, capaz de unir a las personas».

Los participantes en la conferencia

Más de 50 guerras en el mundo

Gian Guido Folloni, periodista, exdirector de Avvenire y exministro de la República, ofreció una dramática imagen de la era contemporánea: «Hay 56 guerras en curso hoy», recordó, recordando el Artículo 11 de la Constitución italiana y el rechazo a la guerra, pero señalando cómo «las buenas intenciones de la comunidad internacional tras la Segunda Guerra Mundial han sido abandonadas». Hoy, reflexionó, desde la Franja de Gaza hasta Darfur (Sudán), presenciamos el «fracaso de lo que hemos aprendido a llamar civilización».

Fraternidad y bien común

En este contexto, durante la conferencia, el cardenal Giovanni Battista Re, Decano del Colegio Cardenalicio, hizo un llamamiento a la fraternidad. Poco antes, había administrado el sacramento de la Confirmación a cinco jóvenes de la Ópera de Nazaret durante una celebración Eucarística en la iglesia de la Santísima Trinidad en Ponte di Legno. El cardenal, recordando la especial importancia que el Papa León XIV daba al compromiso con la paz y la unidad de la Iglesia, instó a los jóvenes a asumir un rol personal: ante la fragilidad ajena, dijo, «debemos sentir la responsabilidad de acudir en su ayuda». Porque «la vida de cada uno de nosotros está entrelazada con la de los demás»: todos debemos, por tanto, «sentir el deber de unirnos fraternalmente, ayudándonos, auxiliando y colaborando» para construir el bien común.

La reserva del Adamello