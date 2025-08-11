Terremoto en el sur de Turquía: La pesadilla de 2023 regresa

El terremoto de magnitud 6,1 azotó la provincia de Balikesir, dejando alrededor de treinta heridos y una persona muerta. Varios edificios se derrumbaron, pero las inspecciones ordenadas por las autoridades continúan.

Vatican News

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió la provincia noroccidental turca de Balikesir anoche, causando al menos una muerte, 29 heridos y el derrumbe de más de una docena de edificios, según las autoridades locales. El sismo, registrado alrededor de las 19:53 hora local, tuvo su epicentro en la ciudad de Sindirgi, a una profundidad aproximada de 11 kilómetros, según la agencia turca de gestión de emergencias AFAD.

Cifras provisionales de daños y víctimas

Los temblores se sintieron a hasta 200 kilómetros de distancia, en la metrópoli de Estambul, con más de 16 millones de habitantes. El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, informó que una anciana falleció poco después de ser rescatada con vida de los escombros de un edificio derrumbado en Sindirgi; otras cuatro personas fueron rescatadas del mismo edificio. Yerlikaya también anunció el inicio de las inspecciones de emergencia en Estambul y las provincias circundantes.

Réplicas

La Agencia de Gestión de Emergencias de Turquía informó que el terremoto fue seguido por varias réplicas, incluyendo una de magnitud 4,6, e instó a los residentes a evitar entrar en los edificios dañados. El presidente Recep Tayyip Erdogan expresó su solidaridad con las víctimas y deseó una pronta recuperación a los afectados, escribiendo en X: «Que Dios proteja a nuestro país de todo tipo de desastres».

La pesadilla de 2023

El terremoto de anoche reavivó los peores temores desde los acontecimientos de principios de febrero de hace dos años, cuando un potente terremoto de magnitud 7,8 golpeó las regiones fronterizas entre Turquía y Siria, arrasando barrios enteros y matando a más de 46.000 personas . Un segundo terremoto, también potente, se produjo unas horas más tarde. El primer temblor se produjo cerca de la ciudad de Gaziantep , en el sur de Turquía, a unos 90 kilómetros de la frontera con Siria, y atrapó a muchas de las víctimas mientras dormían . El segundo golpeó la ciudad de Kahramanmaras . Los sismólogos explican que la devastación del terremoto se debió a que se produjo alrededor de la Falla de Anatolia Oriental , una región de inestabilidad que se extiende de suroeste a noroeste de la frontera sureste de Turquía.