Nuevo hito de Mary's Meals: Comidas servidas a más de tres millones de niños

El anuncio oficial se realizará el 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Virgen María. El fundador y director ejecutivo de la organización, Magnus MacFarlane-Barrow, invitado al Meeting de Rímini, declaró a los medios vaticanos: "Nos sentimos llamados a estar presentes en aquellos lugares del mundo donde las personas no tienen voz".

Guglielmo Gallone – Rímini

"Cada día, más de tres millones de niños reciben una comida en las escuelas gracias a nuestro apoyo": este es el hito que Magnus MacFarlane-Barrow, fundador y director ejecutivo de Mary's Meals, compartió hoy en una entrevista con los medios vaticanos. El anuncio oficial, titulado "Más de 3 millones", se realizará el 8 de septiembre, festividad de la Natividad de la Santísima Virgen María, a quien está dedicada la obra. MacFarlane-Barrow quiso presentarlo en la Reunión de Rímini como un mensaje de esperanza y reconciliación capaz —tomando como referencia el título de estas jornadas, que concluyen hoy— de construir en lugares desérticos con ladrillos nuevos.

Una actividad que lleva más de veinte años

"Nunca imaginamos, cuando empezamos a proporcionar alimentos a cien niños en 2002, que nuestra labor crecería de forma tan increíble", nos cuenta MacFarlane-Barrow. Quiere transmitir este mismo mensaje hoy: "un mensaje de esperanza: que, incluso en este mundo tan turbulento, pueden surgir cosas buenas. Un simple gesto cambia la vida de las personas y transforma comunidades enteras". Todo esto también será el tema central del panel "La justicia no basta, se necesita caridad" en el Meeting de Rímini, donde MacFarlane Barrow debatirá con Lord John Bird, miembro de la Cámara de los Lores, y Marco Piuri, presidente de la Fundación del Banco de Alimentos ETS.

Construir en lugares desérticos con ladrillos nuevos

Y Mary's Meals lo hace especialmente en lugares aparentemente desérticos, es decir, en aquellas zonas del mundo donde las noticias y la política internacionales parecen cada vez más infravaloradas, pero que, en realidad, son parte fundamental de la "Tercera Guerra Mundial fragmentada" de la que han hablado tanto el Papa Francisco como el Papa León. En África, la organización ha crecido significativamente en Malawi y Zambia, donde los niños beneficiados superaron los 1,3 millones y los 600.000, respectivamente, a pesar de la sequía, las inundaciones y las dificultades económicas. En Etiopía, en la región de Tigray, devastada por la guerra, los beneficiarios han aumentado de 30.000 a más de 245.000 en menos de dos años. Incluso en Haití, en medio de la violencia y la inestabilidad política persistentes, especialmente vinculadas a la presencia de pandillas, más de 196.000 niños reciben ahora una comida escolar diaria. Este año, en comparación con 2024, se ha producido un aumento excepcional de aproximadamente 800.000 niños apoyados. Actualmente, 71 millones de niños en edad de primaria no asisten a la escuela —una cifra superior a la suma de las matrículas de primaria en el Reino Unido, Europa, Estados Unidos y Canadá—, pero las investigaciones demuestran que los programas de alimentación escolar eficaces son un poderoso incentivo para asistir.

Las mayores recompensas

La fortaleza del proyecto reside precisamente en su simplicidad: una comida segura y nutritiva en el contexto de la educación, capaz de fomentar la asistencia escolar y ofrecer a los niños nuevas oportunidades de futuro. Sin embargo, recuerda MacFarlane-Barrow, es precisamente aquí donde reside la mayor satisfacción: «Nos sentimos llamados a estar en aquellos lugares del mundo donde la gente no tiene voz. Queremos acompañar a estas comunidades durante años, especialmente si nuestros medios de comunicación las olvidan. Una cena en una escuela puede hacerte pensar en el futuro de otra manera. Y lo más hermoso aún es acompañar a los jóvenes, su creatividad, su fe».

8 de septiembre, un día feliz

Con este espíritu, Magnus MacFarlane-Barrow concluye explicándonos por qué el anuncio oficial se realizará el 8 de septiembre. Elegimos este día porque queremos ofrecer este regalo a María, Madre de Jesús. La Cena de María es suya, y queremos celebrar su cumpleaños así: será un día feliz.