ONU: Israel debe detener el plan de ocupación de Gaza

La ocupación de Gaza viola el derecho internacional y contraviene la solución de dos Estados, afirma el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Anoche se aprobó el plan en el gabinete de seguridad israelí: «No se trata de una anexión, sino de un régimen de control militar», explica Netanyahu, que prevé asignar la gestión de la Franja a otras fuerzas árabes

Roberto Paglialonga – Ciudad del Vaticano

“Israel debe detener inmediatamente el plan para la conquista militar total de Gaza”

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, confía a X el llamamiento – urgente, pero también angustioso – de la comunidad internacional tras la decisión del gabinete de Benjamin Netanyahu de proceder a la ocupación de la Franja.

Un proyecto que se hizo oficial ayer por la noche tras una reunión maratoniana de 10 horas y que, según el representante de las Naciones Unidas, «va en contra del fallo del Tribunal Internacional de Justicia, que exige a Israel que ponga fin a la ocupación lo antes posible», contrasta con «la aplicación de la solución de dos Estados acordada» y, por lo tanto, viola «el derecho de los palestinos a la autodeterminación».

Además, la conclusión es que «a la luz de todas las pruebas recopiladas hasta ahora, esta nueva escalada provocará más desplazamientos masivos, más asesinatos, más sufrimientos intolerables, destrucciones sin sentido y crímenes atroces».

En definitiva, agravará aún más una situación que en la Franja se ha vuelto insostenible para la población, castigada por 23 meses de barbarie.

La ONU lanza una voz de alarma dirigida a ambas partes en conflicto para que encuentren la manera de volver a la mesa de negociaciones y pongan fin de inmediato a una guerra que ha convertido el enclave en un montón de escombros, muerte y desesperación.

El gabinete israelí: luz verde al plan de ocupación de Gaza

Pero el ejecutivo de Netanyahu ha demostrado en repetidas ocasiones que no quiere creer en otra solución que no sea el control total de la Franja, también a raíz de las presiones de los ministros pertenecientes a la derecha religiosa extremista.

Las indiscreciones filtradas por el entorno del primer ministro israelí en los últimos días se concretaron ayer en el plan aprobado «por mayoría», que prevé el cerco de la ciudad de Gaza y el traslado forzoso de alrededor de un millón de residentes a la parte sur del territorio palestino, con una fecha simbólica en su fragilidad, es decir, antes del 7 de octubre.

Una operación complicada también desde el punto de vista logístico, ya que implica el traslado de cientos de miles de heridos y personas que necesitan cuidados especiales y que, para desplazarse, necesitarían apoyo y asistencia especiales.

Desde Tel Aviv, sin embargo, siguen adelante fijando cinco «principios para poner fin a la guerra»: desarme total de Hamás; devolución de todos los rehenes, vivos o muertos; desmilitarización de la Franja; control de seguridad israelí; instauración de un gobierno civil alternativo a Hamás, pero también a la Autoridad Palestina, que recaería entonces en otras «fuerzas árabes». No se trata de una anexión, sino de un «régimen militar» de control, afirma Netanyahu.

El líder de la oposición Lapid: «Un desastre» que beneficia a Hamás

El líder de la oposición, Yair Lapid, lo ha calificado de «desastre» que provocará «la muerte de los rehenes, la muerte de muchos soldados, costará decenas de miles de millones y provocará un colapso diplomático». Es decir, «exactamente lo que quería Hamás»: «atrapar a Israel en el terreno sin ningún objetivo».

El enfrentamiento entre el Gobierno y las Fuerzas de Defensa de Israel

Además de la previsible reacción de Hamás («la agresión tendrá un precio doloroso»), la decisión ha provocado durísimos enfrentamientos verbales también entre representantes de los distintos poderes institucionales.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, expresó ayer su oposición al plan declarando, en respuesta al ministro Itamar Ben-Gvir, que le instaba a ajustarse siempre a las decisiones políticas, que quería seguir expresando sus posiciones de desacuerdo «sin miedo» y confesando que «la conquista de la Franja arrastrará a Israel a un agujero negro».

Las familias de los rehenes han iniciado protestas, manifestándose en las calles y, ayer, también en alta mar, en una flotilla que partió de Ashkelon hacia la frontera marítima con la Franja, y han acusado a Netanyahu de haber «condenado a muerte» a sus seres queridos.

La OMS: Gaza tiene la tasa más alta de desnutrición infantil aguda

Mientras tanto, en Gaza se sigue muriendo y sufriendo por el hambre. En julio se registró la tasa mensual más alta de desnutrición infantil aguda (doce mil niños menores de cinco años), con un aumento de las muertes relacionadas con la falta de alimentos, según informa la OMS.