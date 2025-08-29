ONU: "640 mil personas en Gaza en riesgo de hambruna para finales de año"

En el Consejo de Seguridad, la Subdirectora de Asuntos Humanitarios de la ONU lanzó una nueva advertencia sobre el riesgo de hambruna en Gaza, que podría afectar a más de 640.000 personas para finales de año. El cardenal Pizzaballa declaró "inmoral" el traslado de poblaciones. Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump presidió una cumbre en la Casa Blanca sobre el futuro de la Franja; también estuvo presente el ex primer ministro británico Tony Blair.

Roberto Paglialonga - Ciudad del Vaticano

"Más de medio millón de personas padecen actualmente hambre, pobreza y riesgo de muerte en Gaza. Para finales de septiembre, esta cifra podría superar las 640.000. Prácticamente nadie es inmune al hambre, y se prevé que al menos 132.000 niños menores de 5 años sufran desnutrición aguda de aquí a mediados de 2026". La denuncia proviene de Joyce Msuya, Subdirectora de Asuntos Humanitarios de la ONU, durante la reunión del Consejo de Seguridad, donde reiteró que "esta hambruna no es resultado de una sequía ni de ningún tipo de desastre natural. Es una catástrofe artificial, y también el resultado de 22 meses de distribución limitada y deficiente de suministros humanitarios y comerciales esenciales". Las autoridades de Gaza también informaron este jueves de la muerte de cuatro personas más a causa del hambre. La crisis se está agravando, según Naciones Unidas, debido al bloqueo israelí, que incluye el envío de tiendas de campaña para refugiados.

El PMA lanza un llamamiento para reactivar la red alimentaria

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha advertido que Gaza está "al borde del colapso" y ha lanzado un llamamiento para reactivar urgentemente su red de 200 puntos de distribución de alimentos y así evitar la propagación de la hambruna. "La desesperación se está disparando, y lo he visto de primera mano", declaró la directora ejecutiva del PMA, Cindy McCain, tras reunirse con niños palestinos hambrientos, a quienes describió como "irreconocibles" en fotografías tomadas cuando estaban sanos. Se espera la llegada en las próximas horas de un convoy de 25 camiones con ayuda alimentaria procedente de Jordania.

Pizzaballa: "Transferir a poblaciones es inmoral"

La "orden de evacuación" del ejército israelí para la ciudad de Gaza llegó a los fieles de la parroquia ortodoxa de San Porfirio. El cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalén, quien el día anterior, junto con el patriarca ortodoxo Teófilo III, había expresado su deseo de que las comunidades religiosas y fieles no abandonaran Gaza, reiteró en un discurso transmitido en directo desde la Iglesia del Carmen en Pavía que "reubicar poblaciones es inmoral y contrario a las convenciones internacionales". La situación actual "es muy grave", añadió. "La zona sur de la ciudad ha quedado casi completamente arrasada; en la zona norte, donde se encuentra nuestra parroquia, el 80 % está destruida. No hay alimentos". Además, está el problema de la educación. "Nadie habla de ello", dijo el Patriarca Latino, pero "por tercer año consecutivo, los niños no podrán ir a la escuela". Finalmente, "no llegan los medicamentos: sin antibióticos, es difícil atender a los heridos. Muchos viven en tiendas de campaña, sin nada".

Trump preside una reunión en la Casa Blanca sobre Gaza

Este miércoles se celebró en la Casa Blanca una reunión sobre la situación en el enclave palestino, presidida por el presidente estadounidense Donald Trump. A la reunión asistieron el ex primer ministro británico Tony Blair, junto con funcionarios de política exterior estadounidenses. La cumbre se centró en la entrega de ayuda humanitaria, la crisis de los rehenes y los planes para la posguerra. Según "The Times of Israel", el plan discutido —ya criticado internacionalmente por el supuesto desplazamiento forzado de millones de palestinos— incluiría un "acuerdo temporal" que permitiría que la reconstrucción comenzara al día siguiente del fin de la guerra.

Más muertes en redadas en el enclave palestino

Mientras tanto, sobre el terreno, continúan los bombardeos y ataques en la ciudad de Gaza y sus alrededores, destruyendo varios barrios. Al menos una docena de personas ya han muerto desde el amanecer de esta mañana, tras fuertes ataques israelíes cerca de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.