Nigeria: Ataque en mezquita deja más de 50 muertos

Los ataques relacionados con la lucha entre ganaderos y agricultores por el control de los recursos naturales continúan en el país africano. Las autoridades luchan por contener la violencia, mientras que el ejército no logra erradicar a Boko Haram.

Stefano Leszczynski – Ciudad del Vaticano

El número de muertos por los ataques ocurridos el martes pasado en varias localidades del noroeste de Nigeria ha superado los 50. Las víctimas fueron asesinadas por comandos que abrieron fuego contra una mezquita en Unguwan Mantau y varias aldeas del estado de Katsina. Nadie se ha atribuido aún la responsabilidad de los ataques, pero los analistas señalan que este tipo de incidentes no son infrecuentes en el país, donde ganaderos y agricultores libran una guerra abierta por el control de la tierra y los escasos recursos hídricos. El mes pasado, los enfrentamientos en el centro-norte de Nigeria causaron la muerte de 150 personas.

Medidas de seguridad reforzadas

El comisionado del estado de Katsina, Nasir Mu'azu, ordenó al ejército y a las fuerzas de seguridad asegurar la zona de Unguwan Mantau para prevenir nuevos ataques. Los investigadores creen que las bandas armadas responsables de los ataques durante la temporada de lluvias se refugian en las granjas, utilizándolas como base para perpetrar los ataques. Mu'azu afirmó creer que el ataque a la mezquita del martes pasado fue una represalia por un ataque guerrillero previo perpetrado por residentes de Unguwan Mantau.

Un país, muchos conflictos

Decenas de grupos armados atacan frecuentemente al personal de seguridad en las regiones ricas en minerales del país. Los terratenientes acusan a los pastores fulani de robar alimentos y destruir cultivos. Por su parte, los pastores reclaman derechos de paso sobre tierras agrícolas utilizadas para la migración del ganado desde la independencia de Nigeria. Además de este conflicto, Nigeria lucha por contener a las milicias de Boko Haram en el extremo oriental del país, donde, según cifras de la ONU, aproximadamente 35.000 personas han perdido la vida y más de dos millones viven como refugiados.