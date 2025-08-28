Myanmar, más víctimas en la guerra olvidada que desgarra al país

Un ataque del ejército sobre la ciudad de Mrauk U provoca al menos doce muertos y veinte heridos. Mientras tanto, preocupa el plan de la junta militar en el poder de demoler la Iglesia del Sagrado Corazón, catedral de Taungngu, en el marco de las obras para sacar a la luz el yacimiento de una antigua ciudad del siglo XVI

Valerio Palombaro – Ciudad del Vaticano

Mientras los militares en el poder desde el 2021 en Myanmar han convocado para el 28 de diciembre las primeras elecciones generales, que serán boicoteadas por la oposición en un contexto en el que la propia junta no controla amplias partes del territorio, la sangrienta guerra civil que desgarra al país asiático no da señales de cesar.

El estado de Rakhine entre bombas y hambruna

Al menos doce personas murieron y veinte resultaron heridas en un ataque aéreo de la junta militar sobre Mrauk U, una ciudad controlada por los rebeldes en el estado occidental de Rakhine, que se encuentra al borde de la hambruna. Un habitante, citado por las agencias de prensa, contó que entre las doce víctimas se encontraban sus nietos, sepultados entre los escombros de su casa.

La junta sólo controla tres de los diecisiete municipios de la zona costera de Rakhine, en la frontera con Bangladesh, donde está tratando de ganar terreno antes de las elecciones de diciembre. En esta región, los enfrentamientos son especialmente intensos entre el ejército y los rebeldes del Ejército de Arakan. Ambas partes están acusadas de cometer atrocidades en una región donde una de cada cinco personas se ha visto desplazada por la guerra.

La ONU ha informado que el 57% de las familias de la zona central de Rakáin no pueden satisfacer sus necesidades alimentarias básicas, lo que supone un aumento con respecto al 33% registrado en diciembre, y ha denunciado que la situación podría ser «mucho peor» en otras zonas menos accesibles.

Los riesgos para la catedral de Taungngu

Pero la crisis humanitaria causada por el conflicto también es muy grave en los estados fronterizos del este del país. Mientras que, en el centro de Myanmar, una de las zonas donde los militares han mantenido un mayor control territorial, desde hace unos días se está produciendo una situación abierta en relación con la diócesis de Taungngu.

Según un documento enviado a los líderes religiosos locales, el gobierno tiene la intención de demoler la iglesia del Sagrado Corazón, catedral de Taungngu, junto con diecinueve templos budistas, como parte de las obras para recuperar el yacimiento de la antigua ciudad del siglo XVI de Toungoo-Ketumati.

Los sacerdotes y fieles locales han expresado su desacuerdo y temor ante la demolición de su catedral y, según informa la agencia Fides, esperan que la Conferencia Episcopal de Myanmar intervenga para pedir oficialmente a la junta militar que preserve el edificio de culto.

Las Iglesias afectadas por los ataques

Lo ocurrido en Taungngu es sólo el último episodio que involucra a la minoría cristiana en el conflicto. «Han destruido las paredes de la iglesia, pero no la fe», declaró a la Agencia Fides Lucius Hre Kung, obispo de la diócesis de Hakha, en el Estado de Chin, al visitar estos días las ruinas de la iglesia de Cristo Rey en Falam, destruida el pasado mes de abril por los bombardeos aéreos del ejército.

«La fe permanece firme, el pueblo de Dios en Falam sigue creyendo y esperando. Los fieles reconstruirán la iglesia de Cristo Rey, todos aportarán su granito de arena», aseguró el prelado.

También en el Estado noroccidental de Chin, el ejército de Myanmar lanzó el pasado mes de febrero una serie de ataques aéreos contra la ciudad de Mindat, dañando incluso la iglesia católica del Sagrado Corazón de Jesús. Esta iglesia debía ser la catedral de la recién creada diócesis del mismo nombre, erigida el pasado 25 de enero.

Según una organización local de derechos humanos, desde el estallido de la guerra civil hace cuatro años y medio, al menos ciento siete edificios religiosos, entre ellos sesenta y siete iglesias, han sido destruidos sólo en el Estado de Chin por los bombardeos del ejército.