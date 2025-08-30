Líbano, el vicario apostólico Essayan: sin la UNIFIL, escenarios de incertidumbre

Tras la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de poner fin a la misión de mantenimiento de la paz en el sur del Líbano, la comunidad internacional se pregunta qué medidas tomar para mantener el equilibrio regional. El obispo: “la esperanza es que, en el plazo de un año, el mundo encuentre caminos hacia la paz tanto en Europa como aquí, en Oriente Medio. Pero que sea una paz digna, no basada en la cancelación del otro”.

Stefano Leszczynski - Ciudad del Vaticano

Según la resolución, negociada en dos semanas principalmente entre Estados Unidos y Francia, la UNIFIL, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano creada en 1978, deberá «iniciar un desempeño y una retirada ordenada del sur del Líbano a partir del 31 de diciembre de 2026 y por un año», todo ello «con el objetivo de que el Gobierno libanés sea el único garante de la seguridad en el sur del país». Durante esta transición de un año, la UNIFIL tendrá la tarea de garantizar la seguridad y los servicios de su personal (algo más de 10 000 miembros) durante la retirada. La misión, actualmente liderada por Italia, también deberá «contribuir a la protección de los civiles y a la prestación de asistencia humanitaria a través de canales civiles, dentro de los límites de sus capacidades». La resolución exige, además, al Gobierno israelí que se retire al sur de la Línea Azul, la frontera de facto entre los dos países, «incluidas las cinco posiciones que mantiene en territorio libanés», un punto sobre el que el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí no ha hecho declaraciones.

Interpretaciones discordantes

La decisión adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se tomó por unanimidad el jueves 28 de agosto, cuando los 15 Estados miembros votaron el texto de la resolución, fuertemente impulsada por Estados Unidos, pero moderada con respecto a la formulación original, que establecía plazos de desmovilización más estrictos. Las primeras reacciones internacionales al anuncio del fin de la misión más longeva de la historia de la ONU (iniciada en 1978) son contrastantes y bastan para justificar la sensación de incertidumbre sobre las consecuencias de esta decisión.

Cambio en el contexto de Oriente Medio

«Es interesante leer entre líneas lo que ha declarado el presidente libanés Joseph Aoun —señala Claudio Bertolotti, investigador asociado del ISPI—, que de hecho ha cambiado un poco la interpretación predominante sobre la conclusión de la operación UNIFIL. De hecho, Aoun ha agradecido la prórroga de la misión hasta el 31 de diciembre de 2026 y no solo por seis meses, como había solicitado informalmente Israel a Estados Unidos». El escenario que se abre ahora deja abiertas varias hipótesis para el futuro, pero sin duda se trata de una situación que responde a los cambios actuales en el panorama de Oriente Medio. «Se ha tratado —dice Bertolotti— de una experiencia que, a pesar de sus beneficios, no ha logrado sus objetivos, en particular el de impedir que la zona al sur del río Litani pudiera ser utilizada por Hezbolá para el almacenamiento de armas y equipos o para la libre circulación de sus milicianos».

No cerremos los ojos ante el Líbano

El mayor temor de los libaneses es que, sin esta presencia internacional, la oscuridad pueda caer sobre el sur del Líbano. Una preocupación que expresa en los medios de comunicación vaticanos el vicario apostólico de Beirut, monseñor César Essayan: «La presencia de la UNIFIL es motivo de tranquilidad para los libaneses, especialmente para los del sur. Son soldados de paz que siempre han tratado de ayudar a la gente, incluso tratando de calmar los momentos de tensión. Cuando el contingente internacional ya no esté, el riesgo es que nadie sepa nada del sur del Líbano, con el peligro de dejar espacio a quienes quieran abusar de esta tierra».

No a otro Afganistán

«No creo que la decisión de poner fin a la misión de la UNIFIL signifique abandonar al Líbano a su suerte - afirma Bertolotti - creo que nadie quiere ver un segundo Afganistán. Más bien - continúa el analista del ISPI - podría haber un mayor refuerzo de la ayuda directa al Líbano, en primer lugar por parte de Estados Unidos y, a continuación, por parte de Israel. Porque el objetivo común es limitar la fuerza de los componentes políticos que gozan de un apoyo y una organización militar que puede amenazar al mismo Estado libanés»

Esperanza de paz y estabilidad

Y en este sentido parece ir precisamente el compromiso de Francia, tal y como se desprende de la reunión entre el presidente Macron, el presidente Aoun y el primer ministro libanés Nawaf Salam. «He reiterado - dijo Macron - nuestra determinación de convocar, antes de que termine el año, dos conferencias: la primera en apoyo de las Fuerzas Armadas libanesas, pilar de la soberanía del país, y la segunda para la recuperación y la reconstrucción del Líbano. Seguridad restablecida, soberanía afirmada, prosperidad reconstruida»: estos son los futuros pilares del país de los cedros. «Nuestra esperanza - comenta monseñor Essayan - es que, en el plazo de un año, el mundo encuentre caminos hacia la paz tanto en Europa como aquí, en Oriente Medio. Por eso digo que, si la retirada de la UNIFIL significa que estamos preparando la paz, está bien. Pero que sea una paz digna, no basada en la cancelación del otro».