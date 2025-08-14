Lampedusa, dramático naufragio. Al menos veinte víctimas

A lo largo de la isla siciliana, se volcó una barquita con a bordo un centenar de migrantes; hasta ahora, el número de desaparecidos podría llegar a 17, mientras que la guardia costera y la guardia de finanzas han rescatado a unas sesenta personas. Complejas las operaciones de rescate.

Vatican News

No es definitivo el balance que habla de al menos 20 muertos por el último dramático naufragio frente a Lampedusa, a unas 14 millas al sur-suroeste de la isla siciliana, cuando una barquita con 97 personas a bordo se habría volcado después de haber embarcado agua durante horas.

Según las primeras noticias, los supervivientes serían alrededor de 60, salvados por patrulleras de la guardia de finanzas y de la guardia costera, y que ahora se encuentran en el hotspot de la isla. Los desaparecidos —según cifras revisadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados— serían entre 12 y 17. Ocho son los cuerpos recuperados de la veintena de víctimas. Las operaciones de rescate, muy complejas, aún están en curso. Los cuerpos de las víctimas deberían llegar al puerto en un par de horas, mientras que los supervivientes ya habrían sido desembarcados.

Hasta hoy, como recuerda Filippo Ungaro, portavoz de ACNUR, han sido 675 entre muertos y desaparecidos “desde el inicio del año en el Mediterráneo central”.