Comunidad internacional indignada por asesinato de seis periodistas en Gaza

Tras las acusaciones de Israel sobre la presencia de terroristas entre el grupo de reporteros asesinados, la ONU solicita una investigación independiente sobre lo ocurrido. Mientras tanto, la situación humanitaria se acerca a un punto de no retorno, con cientos de miles de personas pasando hambre. Y mientras se cuentan nuevas víctimas sobre el terreno, los países mediadores intentan reiniciar las negociaciones para alcanzar una tregua.

Paola Simonetti – Ciudad del Vaticano

La comunidad internacional no está convencida de los motivos por los que Israel ha actuado contra la tienda de los periodistas de la cadena Al Jazeera, ordenando un ataque selectivo que ha causado la muerte de seis reporteros en la ciudad de Gaza por la presencia, según los altos mandos militares, de terroristas. La UE exige que se aporten pruebas y la ONU pide una investigación independiente e imparcial que aclare los detalles de lo ocurrido. «Los periodistas no deben ser blanco de ataques», es la posición unánime.

Miles de niños pasan hambre

Pero lo que preocupa es la ya desesperada situación humanitaria, con al menos 300 000 niños en riesgo de desnutrición aguda, según estimaciones de las Naciones Unidas, una cifra que aumenta vertiginosamente. Las acusaciones de Israel sobre la ayuda socavan una distribución equitativa y eficiente de los alimentos. Son significativas las declaraciones del diputado Moshe Saada, del partido Likud del primer ministro Netanyahu, quien sostiene que los lanzamientos de aviones con bienes esenciales sobre Gaza contienen envíos de armas. «La ayuda humanitaria está armando y financiando a Hamás», declaró Saada a la emisora pública Kan en una entrevista radiofónica. Mientras tanto, sobre el terreno, al menos 10 personas han muerto desde la noche de ayer por los ataques israelíes.

Nuevos pasos hacia una tregua

Mientras tanto, la mesa de negociaciones intenta dar nuevos pasos con Egipto, Catar y Turquía, que están trabajando en un nuevo texto de acuerdo para detener la escalada militar y permitir la liberación de los rehenes. Israel se dice dispuesto a cancelar la operación militar en la Franja si Hamás hace concesiones concretas. Para el primer ministro israelí Netanyahu, es crucial la liberación en bloque de los secuestrados, pero también la salida de Gaza por parte del grupo islámico.