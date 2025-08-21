HR-4696: Una esperanza de reforma migratoria en Estados Unidos

La enmienda HR-4696, conocida como ‘Renovación de las disposiciones de inmigración de la Ley de 1929’, propone una reforma migratoria que modifica los requisitos de registro de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE. UU., reemplazando la fecha límite de 1972 por un requisito de residencia continua de siete años. Entrevista a dos abogados defensores de los migrantes

La enmienda HR-4696, conocida como “Renovación de las disposiciones de inmigración de la Ley de Inmigración de 1929” (Renewing Immigration Provisions of the Immigration Act of 1929), se presenta como una de las propuestas más significativas en materia migratoria en las últimas décadas. Este proyecto busca reformar la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE. UU. mediante la modificación de la disposición de registro, eliminando la fecha límite del 1 de enero de 1972 y reemplazándola por un requisito de residencia continua de al menos siete años antes de la solicitud.

De aprobarse, millones de inmigrantes de larga data y sin antecedentes penales podrían acceder a la residencia permanente, incluidos los jóvenes llegados en la infancia, titulares de Estatus de Protección Temporal (TPS) y trabajadores en espera de visas.

Con Luis Vega y Wendy Belmonte

Voces en defensa del migrante

Entre los defensores de esta iniciativa se encuentran Luis Vega y Wendy Belmonte, abogados mexicanos nacionalizados en Estados Unidos que han dedicado su vida a la defensa de los migrantes. Vega ha colaborado con el padre Alejandro Solalinde, sacerdote mexicano y reconocido defensor de los derechos humanos, nominado en 2017 al Premio Nobel de la Paz por su labor en favor de los migrantes.

En entrevista con Vatican News, Luis Vega compartió que los desafíos al trabajar con migrantes son innumerables: desde los peligros que enfrentan al dejar sus países de origen hasta los abusos relacionados con trata de personas o incluso tráfico de órganos. “Los riesgos existen en ambos lados de la frontera”, señaló.

Al narrar una experiencia que marcó su vocación, recordó cómo, siendo joven, defendió a una adolescente salvadoreña de 15 años que estaba a punto de ser violada por un grupo de coyotes. La intervención le costó una fuerte golpiza, pero permitió que la joven obtuviera documentos migratorios. “Valió la pena —afirma Vega— porque nadie quiso defenderla por miedo. Ese día mi abuela, al contarle lo acontecido, me inspiró a estudiar derecho para dedicarme a proteger a los migrantes”.

Una reforma con antecedentes históricos

La enmienda HR-4696 se inspira en la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA), firmada por el presidente Ronald Reagan el 6 de noviembre de 1986. Aquella reforma permitió la regularización de alrededor de tres millones de inmigrantes indocumentados, equivalente a un 60% de la población irregular de la época, marcando la última gran amnistía en Estados Unidos.

Wendy Belmonte explicó que la propuesta actual busca ofrecer residencia permanente a quienes hayan vivido en el país durante al menos siete años, tengan “buen carácter moral”, hayan pagado impuestos y no tengan antecedentes criminales.

Para ella, esta enmienda no solo representa un beneficio jurídico, sino un mensaje humanitario, la campaña del gobierno actual, dijo, está deshumanizando a los estadounidenses. Una reforma enviaría un nuevo mensaje de fraternidad, no solo al país, sino al mundo entero.

Belmonte también subrayó el impacto económico de la situación actual. Muchos sectores de la economía dependen de la fuerza laboral migrante, especialmente en trabajos manuales desempeñados en su mayoría por indocumentados. “Negarles derechos no solo afecta a las familias migrantes, sino también a la economía nacional”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa hecha a Luis Vega y Wendy Belmonte

Un camino legislativo complejo

Para que la enmienda HR-4696 se convierta en ley, primero debe ser aprobada en la Cámara de Representantes, luego en el Senado, y finalmente recibir la firma presidencial.

Aunque los defensores de la reforma mantienen la esperanza, son conscientes de que el proceso legislativo es incierto. “Si no se logra aprobar, al menos sabremos quiénes son los políticos que realmente apoyan a la comunidad migrante”, afirmó Belmonte.

Abogados defensores de los migrantes: Luis Vega y Wendy Belmonte

Luis y Wendy junto a un grupo de abogados estadounidenses están proponiendo esta enmienda, pero para que sea aceptada se necesitan necesitan dos millones de firmas. Las están solicitando a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, para que entren en su sitio internet: www.wethepeoplocoalition.com o envíen por escrito diciendo que se adhieren a la iniciativa escribiendo a esta dirección:

We The People

6323 Georgia Ave NW STE A

Washington, DC 20011-9996