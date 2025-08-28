Gaza, en el Hospital Árabe Al-Ahli, "obligados a decidir quién vivirá o morirá"

El único hospital cristiano de la Franja de Gaza carece de todo, desde medicamentos hasta cuidados intensivos. El director médico Maher Ayyad testifica: «A veces nos vemos obligados a dar de alta a los pacientes antes de tiempo. Y si alguno está conectado a un respirador, lo retiramos pronto, exponiéndolo a riesgos muy altos». Hospitales en la mira de los bombardeos israelíes.

Federico Piana - Ciudad del Vaticano

El tono de su voz es dramáticamente resignado, a veces desesperado: "Aquí, la gente muere incluso en los hospitales que se supone que deben atenderte". Ciudad de Gaza, barrio de Zeitoun, al suroeste de la ciudad vieja. Aquí se alza, desde 1882, el Hospital Árabe Al-Ahli, el único centro sanitario cristiano de toda la Franja. Y es desde aquí donde Maher Ayyad encuentra el coraje para lanzar su grito de dolor al mundo entero, mientras en las instalaciones, donde es director médico, continúa el flujo constante de camillas, heridos y muertos. Ya ha perdido la costumbre de contarlos: "Todos los hospitales de Gaza están desbordados de heridos; el hacinamiento es increíble. Buscamos camas desesperadamente, pero no encontramos ninguna. En el mejor de los casos, los pacientes suelen pasar las noches en los jardines, en los pasillos, porque no hay suficiente espacio para todos".

Decisiones dolorosas

Día a día, a medida que se intensifican los ataques israelíes, aumenta el número de moribundos que cruzan el umbral del Hospital Árabe Al-Ahli. Pero solo unos pocos se salvarán. Maher Ayyad lo sabe, pero no puede hacer nada al respecto. Por eso, en una conversación con los medios del Vaticano, comparte lo que su conciencia de médico escrupuloso, a pesar de todo, se niega a aceptar: "Tenemos que elegir a quién dejar sobrevivir y a quién no. Desafortunadamente, nuestra falta de recursos nos obliga a apostar por quién tiene más posibilidades de sobrevivir. Si hay dos heridos que necesitan cirugía al mismo tiempo, tenemos que decidir a quién darle esa oportunidad".

Víctimas colaterales

Por lo tanto, la cantidad de pacientes que pierden la vida es incontable. Víctimas colaterales de una guerra que ha hecho desaparecer todo de los hospitales, incluso gasas, antibióticos y aspirinas. Por no hablar de las unidades de cuidados intensivos. En el centro dirigido por Maher Ayyad, las camas son limitadas e insuficientes. "A veces", dice, "nos vemos obligados a dar de alta a los pacientes prematuramente. Y si alguno está conectado a un respirador, procedemos a un desprendimiento temprano, exponiéndolo a riesgos muy altos".

Todo falta

Al igual que en los hospitales de la Franja, este, administrado por la Comunión Anglicana, también sufre de falta de electricidad, equipo y personal especializado. Hay muchos médicos trabajando allí, pero los especialistas se cuentan con los dedos de una mano; se necesitan muchos más. "Hacemos lo que podemos", repite incansablemente el director médico, "pero muchos de nuestros médicos son médicos residentes, voluntarios o estudiantes de medicina. Cada día, atendemos a 700 pacientes, más de 100 de los cuales están heridos". Un milagro, considerando la grave situación.

Intentos desesperados

Cuando el Dr. Ayyad no puede atender a alguien directamente, intenta derivarlo a otro hospital de la zona. Pero sigue siendo un intento desesperado, ya que todos los hospitales de Gaza se encuentran en la misma situación: "Pero hay cooperación entre todos, si podemos, compartimos todo lo que tenemos para salvar vidas. También estamos cooperando con el hospital gestionado por las autoridades sanitarias de Gaza para minimizar los efectos de esta guerra».

Hambruna inminente

La amenaza de la toma total de la Franja por parte del ejército israelí complica enormemente la situación. Un millón de personas viven en tiendas de campaña y refugios improvisados ​​en un espacio reducido, carentes incluso de lo más básico, sobre todo agua y comida. Y la hambruna está causando enfermedades que no tienen tratamiento porque los hospitales están desbordados.

Misiles contra hospitales

Muchos centros sanitarios incluso han sido bombardeados, como ha ocurrido varias veces en el Hospital Árabe Al-Ahli: en 2023, cuando una explosión en el patio mató a un gran número de palestinos desplazados y, a principios de este año, cuando misiles devastaron la sala de urgencias. "Incluso recientemente, durante un ataque aéreo, siete personas murieron dentro de nuestro hospital", denuncia Ayyad. Su grito de dolor se agudiza al pensar en todas esas vidas humanas que podría haber salvado, pero que se vio obligado a sacrificar en el altar de un conflicto que considera absurdo: "Hago un llamamiento a la comunidad internacional: por favor, hagan todo lo posible para detener esta masacre. Lo que está en juego no es solo el bienestar de los palestinos, sino también el de los israelíes. Queremos la paz, vivir juntos. Este es nuestro mayor deseo".