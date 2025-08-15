Gaza, cien ONG contra Israel: basta de usar el hambre como arma

Aumenta el número de muertos palestinos por ataques y por malnutrición, mientras un grupo de organizaciones no gubernamentales denuncia la imposibilidad de entregar la ayuda humanitaria. El ministro israelí Smotrich da luz verde a 3.400 asentamientos en Cisjordania para decir adiós “a la idea de un Estado palestino”.

Vatican News

Más de 50 muertos por los ataques israelíes y otros 4 asesinados por el hambre, número que eleva a 239 el total de personas víctimas de la malnutrición, entre ellas más de cien niños. Es el balance de hoy que llega desde la Franja de Gaza, donde entre los fallecidos se cuentan una vez más personas que estaban en busca de ayuda humanitaria.

La denuncia de las ONG



Mientras tanto, más de cien ONG, entre ellas también Caritas Internationalis, lanzan un llamamiento-denuncia a Israel, difundido en Jerusalén, en el cual piden que se deje de usar “la ayuda humanitaria como un arma”, todo esto mientras en la Franja la hambruna empeora. Las ONG critican fuertemente el hecho de que las autoridades israelíes hasta ahora, desde el 2 de marzo, hayan dejado de autorizar sus cargamentos de ayuda, a pesar de las reiteradas solicitudes, al menos 60 solo en el mes de julio, mientras que la distribución ha sido confiada por el gobierno a la Gaza Humanitaria Foundation (GHF), apoyada por Estados Unidos y con la cual las ONG se niegan a colaborar porque la acusan de servir a los intereses militares de Israel.

“Nuestro mandato es salvar vidas humanas, pero debido a las restricciones ligadas al registro, los civiles se encuentran sin alimentos, medicinas y protección que necesitan urgentemente”, declara Jolien Veldwijk, directora de la ONG Care en los territorios palestinos. Hoy, denuncia la carta, “el sistema de registro se utiliza para bloquear aún más la ayuda y negar alimentos y medicinas en medio del peor escenario posible de hambruna”.

Nuevos asentamientos



Mientras tanto, en la noche, el ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, ha aprobado los planes para la construcción de un asentamiento de más de 3.400 unidades habitacionales para colonos, que tiene como objetivo dividir en dos Cisjordania, separando Jerusalén Este. Una medida que, habría explicado el propio Smotrich, “enterraría la idea de un Estado palestino”.