El nuevo barco de Mediterranea inicia su misión en favor de los migrantes

El nuevo Barco Mediterranea inició su misión el 16 de agosto. El capellán a bordo, el padre Mattia Ferrari, lo describió como un paso importante en la historia de la ONG, que permitirá "duplicar la solidaridad".

Beatrice Guarrera - Ciudad del Vaticano

Un nuevo barco para "mejorar las misiones de rescate en el mar". Así describió el padre Mattia Ferrari, capellán de Mediterranea Saving Humans, el nuevo barco de la ONG, en una conversación con los medios vaticanos. El barco inició oficialmente su misión el sábado 16 de agosto, tras un encuentro simbólico con el Mare Jonio frente a la costa de Trapani.

Duplicando la solidaridad

Este barco es más grande que el anterior, lo que le permite albergar a más tripulación y rescatar a más personas. El barco también cuenta con un hospital a bordo para brindar primeros auxilios a los migrantes rescatados del agua. El lanzamiento de la misión del nuevo barco "es un paso importante en la historia de Mediterranea" que permitirá "duplicar la solidaridad", afirma el padre Mattia. Representantes de Sea Eye, la organización que anteriormente operaba el barco, también estuvieron presentes el día de la partida, en un simbólico pero crucial traspaso de testigos, que da testimonio de la continuidad de la misión de rescate.

Las relaciones, un aspecto fundamental

La colaboración "es uno de los elementos estructurales de Mediterranea", continúa el capellán, "fundada en 2018 como una plataforma de la sociedad civil, y, por lo tanto, las relaciones son un aspecto fundamental" de la ONG. Durante la inauguración del nuevo buque, el padre Mattia Ferrari se conectó por videoconferencia con el barco "Med 25 Bel Espoir", que transportaba a jóvenes delegados de las diócesis de Mare Nostrum, "para representar una vez más de forma concreta la relación entre Mediterranea Saving Humans y el camino que están emprendiendo las Iglesias y sociedades del Mediterráneo". Porque solo en esta visión, que podemos definir como una especie de viaje sinodal por el Mediterráneo —observó el capellán—, podemos vislumbrar una perspectiva de esperanza y salvación para el Mediterráneo y para las Iglesias.

Masacres causadas por la indiferencia

En los últimos días de verano, muchas embarcaciones improvisadas han zarpado para intentar llegar a la costa italiana. «La situación sigue siendo terrible e inaceptable», lamenta el padre Mattia. «Hace unos días, sufrimos otro naufragio al sur de Lampedusa. Por enésima vez, hemos presenciado historias de un dolor insoportable, y por enésima vez, se trata de masacres causadas por la falta de asistencia y por la indiferencia. Estas masacres llevan doce años ocurriendo continuamente en el Mediterráneo. No podemos seguir mirando hacia otro lado; la indiferencia nos hace cómplices.

El clamor de nuestros hermanos

Sin embargo, los naufragios son solo una parte de la tragedia, recordó el sacerdote, porque mientras tanto, «el fenómeno de las deportaciones continúa sin cesar». Cuando las personas son capturadas en el mar, son devueltas a Libia y Túnez. «Sabemos bien lo que sucede después de la devolución: en Libia hay campos de concentración y centros de detención. En Túnez hay otra violencia atroz: deportaciones al desierto y ventas en la frontera libia para la trata de personas». En este contexto de gran sufrimiento para los migrantes, cada vez más invisibilizados, el reto es, por tanto, cuidar y responsabilizarse de los marginados, como hace Mediterranea Saving Humans: «Todos los días, tanto desde Libia como desde Túnez, recibimos llamadas, mensajes y videollamadas de estas personas que son nuestros hermanos y hermanas y que lanzan lo que el Papa Francisco ha llamado un grito de fraternidad. Solo piden – concluye el capellán – que los reconozcamos como nuestros hermanos y hermanas y que demos cuerpo a esta fraternidad».