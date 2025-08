El horror de la guerra en los cuerpos de los rehenes en Gaza

Una imagen del video del rehén israelí Evyatar David (AFP or licensors)

El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará una reunión de emergencia para abordar la situación de los rehenes que aún permanecen retenidos en la Franja de Gaza, tras las imágenes publicadas esta semana por las milicias palestinas que muestran su estado de inanición

Valerio Palombaro – Ciudad del Vaticano

La profunda devastación en la Franja de Gaza también se refleja en los cuerpos demacrados y sufrientes de los rehenes israelíes que aún se encuentran en poder de Hamás. Tras la publicación de videos de dos jóvenes rehenes en grave estado de desnutrición, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró ayer una reunión de emergencia sobre el tema.

El secretario general de la ONU, António Guterres, se mostró "conmocionado" por la publicación por parte de Hamás de videos que muestran a rehenes israelíes retenidos por la organización islamista, declaró el portavoz Farhan Haq, añadiendo que se trata de una "violación inaceptable de la dignidad humana".

La Cruz Roja Internacional también expresó su indignación, pidiendo "la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes en Gaza" y que "se evite toda forma de exposición pública que humille a las personas privadas de libertad".

Los rehenes en estado de inedia

Los videos publicados en los últimos días difieren de los muchos publicados en estos veintidós meses de guerra debido a las condiciones de los dos rehenes: el primero fue publicado el jueves 31 de julio por la Yihad Islámica, un grupo armado en la Franja de Gaza, y muestra al rehén Rom Braslavski, de 22 años.

Braslavski está extremadamente delgado y demacrado, con costillas prominentes; dice entre lágrimas que ya no puede mantenerse en pie debido a la debilidad y que ya casi no come.

"Deben dejar lo que están haciendo aquí", afirmó. El segundo video, del viernes 1 de agosto, fue publicado por Hamás y muestra al rehén Evyatar David, de 24 años: también está severamente demacrado y parece estar en un túnel, donde, entre otras cosas, se le muestra "cavando su propia tumba". Ambos videos fueron tomados bajo coacción y tienen fines propagandísticos: en una declaración que acompaña al de Evyatar David, Hamás escribió que los prisioneros "comen lo que comen nuestros combatientes y nuestro pueblo".

¿Un abismo sin fin?

La publicación de los videos ha provocado indignación internacional, que inevitablemente refleja el sufrimiento que padece la población civil palestina de Gaza.

En Israel, la publicación de ambos videos, a pesar de su claro propósito propagandístico por parte de Hamás, ha provocado horror e incluso ha alimentado la controversia contra el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu.

Hanna Yablonka, historiadora del Holocausto, declaró a Le Monde que "todo israelí que vio esas imágenes pensó inmediatamente en las fotos de los supervivientes de Auschwitz al día siguiente de su liberación". Las desgarradoras imágenes provenientes de la Franja plantean urgentemente la pregunta: ¿hasta cuándo?