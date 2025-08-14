El 15 de agosto se celebra la cumbre entre Trump y Putin

La reunión entre el presidente estadounidense y el ruso, en la base de Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, irá seguida de una rueda de prensa conjunta. El Kremlin: en la agenda, el tema de la cooperación económica. Zelensky se reúne con Starmer en Londres

Vatican News

Un cara a cara, con la única presencia de los intérpretes, a partir de las 22:30 hora de Moscú. Estos son los detalles que se han filtrado sobre la organización de la reunión del 15 de agosto entre Putin y Trump, en la base de Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, al término de la cual los dos líderes ofrecerán una rueda de prensa conjunta.

La agenda de la reunión

La guerra en Ucrania, por supuesto, será el tema central de la cumbre, en la estela de lo abordado en las conversaciones de principios de agosto por el enviado especial de Estados Unidos a Moscú, Steve Witkoff.

En la agenda de la cumbre también figurará, según ha anunciado el Kremlin, el desarrollo de la cooperación bilateral, también en el ámbito comercial y económico, «un enorme potencial – explicó el asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov – que, lamentablemente, hasta ahora no se ha aprovechado».

El Kremlin también ha declarado que el presidente ruso acudirá acompañado de tres ministros y dos asesores presidenciales, entre ellos el propio Ushakov, el asesor para inversiones extranjeras Dmitriev y los ministros de Asuntos Exteriores Lavrov, de Defensa Belousov y de Finanzas Siluanov.

Zelensky en Londres

Mientras tanto, el presidente ucraniano fue recibido en Downing Street, donde, junto a la Unión Jack, ondeó la bandera ucraniana. La reunión entre Zelensky y el primer ministro británico Keir Starmer, para quien existe una posibilidad concreta de alcanzar un alto el fuego a través de la mediación de Trump, duró aproximadamente una hora y al término de la misma no se hicieron declaraciones a la prensa.

Londres, el encuentro entre Zelensky y Starmer (ANSA)

Conquistas rusas y víctimas ucranianas

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso ha anunciado que ha conquistado dos pueblos en el sureste de Ucrania, mientras que las autoridades de Kiev denuncian la muerte de al menos ocho personas en diferentes regiones ucranianas en las últimas 24 horas, a causa de los ataques rusos con drones y artillería contra zonas residenciales e infraestructuras.

Por su parte, drones ucranianos habrían atacado el palacio del gobernador ruso de la región de Belgorod y una refinería de la región de Volgogrado, donde se habría producido un incendio.